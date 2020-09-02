«Обоюдный настрой»: когда Путин встретится с Лукашенко

В ближайшее время в Москве состоится встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом пишут «Известия».

«Состоится <…> встреча президентов. Это подчеркивает наш обоюдный настрой на дальнейшее развитие равноправных, взаимовыгодных отношений, в том числе в рамках Союзного государства», — заявил глава российского МИДа.

2 сентября в Москве проходит встреча руководителя российского внешнеполитического ведомства с его белорусским коллегой Владимиром Макеем. Уже завтра, 3 сентября, в Минск прилетит председатель правительства РФ Михаил Мишустин — об этом в ходе сегодняшних переговоров заявил Сергей Лавров.

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Макей отметил, что Белоруссии удалось избежать украинского сценария «цветной революции». «Мы выдержали первый натиск и не позволили реализовать в Белоруссии украинский сценарий — сценарий «цветной революции», организованной извне», — подчеркнул белорусский министр.

По его мнению, сейчас уровень политического противостояния уже значительно ниже.

1 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что странам Запада не стоит пытаться навязать Белоруссии «посреднические услуги» для разрешения сложившейся ситуации: российские власти хотят, чтобы белорусы имели возможность самостоятельно решить свои проблемы, без внешнего вмешательства.

Кроме того, заявил российский министр иностранных дел, Минску стоит пойти на конституционную реформу, которая поможет наладить диалог власти и гражданского общества. «Президент Белоруссии предложил конституционную реформу. По нашей общей оценке, это и есть та форма <...>, которая должна позволить обсудить все те вопросы, которые волнуют ту или иную часть белорусских граждан», — отметил Лавров.

29 августа президент Путин заявил, что Россия признает состоявшиеся в Белоруссии президентские выборы легитимными.

По мнению Кремля, отсутствие представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ на выборах для их контроля может говорить о том, что «уже была заготовлена позиция» по результатам этих выборов.

«Поэтому кто-то может сомневаться в результатах, но <…> у меня есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневаются, были абсолютно честны... мы признали их легитимность», — подчеркнул российский лидер, напомнив, что он поздравил Александра Лукашенко с победой на этих выборах.

Действительно, 10 августа Путин направил поздравительную телеграмму Лукашенко. «Рассчитываю, что ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ», — говорится в поздравлении российского президента. Он также добавил, что такие задачи отвечают «конкретным интересам народов Белоруссии и России».

Примечательно, что до президентских выборов Минск высказывал обвинения в адрес Москвы из-за «вмешательства» в избирательный процесс. Помимо России Лукашенко подозревал в аналогичных действиях и «кукловодов» из Польши. «Эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела», — сказал он.

Еще в июне Кремль опровергал заявления Лукашенко о «вмешательстве» России в президентские выборы в Белоруссии. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Москва никогда не вмешивалась и не намерена вмешиваться в какие-либо выборы.

Теперь же Россия стала в риторике президента Белоруссии органичным и ключевым партнером. В частности, «российская карта» разыгрывалась им в заочной полемике с оппозицией, которую Лукашенко обвинял в стремлении разрушить союзнические отношения с РФ.