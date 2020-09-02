После Трампа: когда Путин может выступить в ООН

Президент РФ Владимир Путин может выступить на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, обращение российского лидера запланировано на 22 сентября. Об этом сообщается в предварительной программе выступлений, разосланных всемирной организацией, передает РИА «Новости».

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Неделя выступлений политиков «первого эшелона» пройдет с 21 по 29 сентября. Согласно программе, Путин обратится с видеообращением седьмым по счету.

Перед ним свои речи произнесут президент Бразилии Жаир Болсонару, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, председатель КНР Си Цзиньпин, а также чилийский и кубинский лидеры — Себастьян Пиньера и Мигель Диас-Канель.

В ходе общих прений должны выступить 121 лидер государств, 54 главы правительства, 16 министров иностранных дел, один вице-премьер, двое временных поверенных и один вице-президент.

Последнее выступление Путина на ГА ООН прошло в 2015 году — он прокомментировал ситуацию в Совете Безопасности всемирной организации, поддержав право вето. Им в СБ обладают пять государств — Россия, США, Великобритания, Франция и КНР.

«При основании ООН и не предполагалось, что здесь будет царить единомыслие», — подчеркнул президент РФ.

Кроме того, Путин обвинил западные демократии в «экспорте революций» и агрессивном вмешательстве во внутренние дела других стран. По его мнению, внешние силы виновны и в украинском конфликте, поскольку Запад поставил постсоветские страны перед «ложным вызовом».

Обращения Владимира Путина к международному сообществу привлекают к себе большое внимание иностранной и российской прессы. В 2015 году влиятельная американская газета The New York Times сравнивала выступления российского лидера и бывшего тогда президентом США Барака Обамы — речь Путина, по мнению журналистов, была более впечатляющей и убедительной.

Традиционно сессии Генассамблеи ООН проходят в Нью-Йорке — с 1947 года. Недавно разразился скандал из-за того, что власти США препятствовали въезду иностранных чиновников для участия в работе всемирной организации. В марте 2018 года российский постпред Василий Небензя обвинил США в злоупотреблении правами государства, принимающего штаб-квартиру ООН. Он подчеркнул, что статус персонала постпредств на территории США регулируется конвенцией об иммунитетах ООН.

«Таким образом, высылку российских дипломатов, так же, как и другие недавние недружественные шаги — лишение доступа к российской дипсобственности, невыдача виз для сотрудников миссии и другие — можно расценивать как злоупотребление США своими правами и обязательствами государства пребывания», — заявил постпред.

Комплекс зданий штаб-квартиры ООН на Манхэттене представляют собой «международную зону, принадлежащую всем государствам-членам». Тем не менее, район Тертл-Бэй между 42-й и 48-й стрит остается в пределах судебной юрисдикции США.

В 2019 году въездные визы США не были выданы десяти сотрудникам МИД. Кроме того, в визах отказали гендиректору Роскосмоса Дмитрию Рогозину, главе комитета Государственной думы по международным делам Леониду Слуцкому и руководителю комитета по международным делам Совета Федерации Константину Косачеву. Глава МИД Сергей Лавров назвал ситуацию позором для США. Он рассказал также газете «Коммерсантъ», что в прошлом году Москва пошла навстречу Вашингтону, разрешив приехать в РФ сенатору Рону Джонсону, находящемуся под санкциями.

Лавров заявил, что отказ американцев выдать визы представляет собой не что иное, как «печальную демонстрацию «американской исключительности». В ответ на демарш Госдепартамента российский министр пообещал устроить «сюрприз».

Еще в апреле прошлого года МИД России обвинил США в манипуляциях с визами для российских дипломатов, работающих в ООН. «Снова вынуждены обратить внимание на то, что США недобросовестно выполняют свои обязательства в качестве места размещения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке и даже используют такое положение в собственных корыстных внешнеполитических целях», — заявили в МИДе.