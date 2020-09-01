«Россия — не бензоколонка»: что Путин обсудил со школьниками

Полный переход России на дистанционное обучение в стране не планируется, несмотря на то что, в целом, его удалось успешно организовать по всей территории государства в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время всероссийского открытого урока в режиме видеоконференции.

«Дистанционный способ получения образования не может заменить реальный, традиционный, он может только дополнять традиционный способ получения знаний. Поэтому никто у нас в стране не планирует переходить полностью к дистанционному обучению. Нецелесообразно, и ни к чему», — подчеркнул Путин.

Говоря о самом формате обучения, Путин отметил, что Россия оказалась готова к вызовам, возникшим в результате пандемии коронавируса COVID-19. По его словам, с дистанционным обучением по большей части все получилось — как технологически, так и по подготовке кадров.

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«У нас еще много над чем надо работать, но это говорит, что мы все-таки не только «страна-бензоколонка», как некоторые пытаются нас представить, а это страна с ярко выраженными новыми технологическими возможностями, которые мы в состоянии быстро развивать, адаптировать к вызовам сегодняшнего дня», — отметил президент.

Всероссийский открытый урок проводится для школьников старших классов всех образовательных организаций России и в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и году Памяти и славы. Путин принял участие в видеоконференции, пообщавшись со школьниками и поздравив их с Днем знаний.

В своей речи президент отдельно отметил, что из-за эпидемии эмоции школьников в этом году гораздо сильнее от возвращения в школу. По его словам, вся система образования России возвращается к привычной работе, что стало большим событием и большой радостью для всех.

«Некоторые ограничения, между тем, все же останутся, хочу вам об этом сказать особо, хочу попросить вас соблюдать эти ограничения. Это нужно для того, чтобы защитить и ваше здоровье, и здоровье тех, кто находится рядом с вами, я уже говорил: и ваши бабушки, и дедушки, и родители, — причем и в школе, и дома», — добавил Путин.

В напутственном слове ученикам школ президент сделал акцент на стремительном изменении современного мира, указав, что темпы этих изменений — огромные, когда мир становится все более и более сложным. С точки зрения главы государства, все идут по неизведанной дороге, но есть фундаментальные и незыблемые вещи.

«Это, прежде всего, наша история, история нашей страны, уважение к ней. Наша культура, давшая и нам, и всему человечеству плеяду блистательных имен, огромное количество шедевров. Наконец, наши традиции. И конечно, наша общая память, неразрывно связывающая нас с предками», — пояснил Путин.

Президент призвал школьников не забывать подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, так как нет испытания сложнее и трагичнее, чем война. Путин напомнил ученикам о подростках, которые уходили на фронт или в партизанские отряды во время войны, а также работали в тылу без всяких скидок на возраст.

«Перед лицом чудовищной нацистской угрозы в единый строй встал тогда весь наш народ, и на фронте, и в тылу. Победа была действительно общей, и этот священный всенародный подвиг никогда не должен быть забыт», — уверен глава государства.

Впрочем, не забыл он упомянуть и тех, кто сотрудничал с вражескими силами в военные годы, а именно коллаборационистов. По мнению президента,

тех, кто соглашается с переписыванием истории Второй мировой войны в наше время, вполне можно называть «коллаборационистами сегодняшнего дня».

Как отметил российский лидер, если бы советские войска сдавали города без боя, в конечном итоге война бы была проиграна, а народы СССР уничтожены. Путин подчеркнул, что целью нацистской Германии было не просто освобождение территории страны от ее населения, а именно истребление советских граждан.

При этом президент обратил внимание, что союзники СССР в войне также были жестоки, на что указывает бессмысленная бомбардировка Дрездена или сбрасывание атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки. Впрочем, глава государства выразил надежду, что современной молодежи никогда не придется столкнуться с войной, назвав это одной из задач лидеров мировых стран.

«Сохранение памяти — это задача абсолютно государственной важности для того, чтобы, опираясь на эту память и на нашу героическую историю, уверенно двигаться вперед, в будущее. Мы не должны цепляться всегда за прошлое, но на основе этого прошлого, на основе этого фундамента должны создавать себе предпосылки для движения вперед», — отметил Путин.

Президент также указал на попытки отдельных государств переписать историю Второй мировой войны, заверив, что Россия не позволит осуществить подобное. По мнению главы государства, по-разному можно относится к тому, что происходило в послевоенный период, но факт нападения нацистской Германии на СССР отрицать нельзя.

Кроме того, в рамках всероссийского открытого урока Путин ответил на ряд вопросов школьников из разных регионов России. В частности, президент выразил надежду на полноценное открытие детских лагерей отдыха до конца года, поддержал совмещение работы и учебы в разумных пределах, поблагодарил школьников за участие и создание разных волонтерских движений, а также согласился с проведением соревнований по киберспорту в школах.

Глава государства пожелал школьникам сохранить любопытство и отзывчивость, и призвав найти получить ответы на «тысячи и тысячи вопросов «почему».

«Только от вас, от вашего трудолюбия, настойчивости зависит, чтобы возможности стали вашими будущими достижениями и в профессии, и в карьере, и в спорте, и в науке. А ваш успех — это, безусловно, я много раз уже об этом говорил, это в конечном итоге успех всей нашей страны», — резюмировал Путин.