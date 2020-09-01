Лишние услуги: Москва не советует вмешиваться в белорусский кризис

Странам Запада не стоит навязывать Белоруссии свои «посреднические услуги» в разрешении сложившейся кризисной ситуации. Об этом в ходе своего выступления в МГИМО заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«На эти подходы реагирует президент Белоруссии. Мы считаем, что необходимости в каких-либо навязчивых посреднических услугах нет», — подчеркнул он, говоря о «неких подходах» в преодолении кризиса, которые хотят предложить Минску США, Канада и соседняя Украина.

Российские власти хотят, чтобы белорусы имели возможность самостоятельно решить свои проблемы, без внешнего вмешательства, добавил Лавров.

Реклама

Кроме того, заявил российский министр иностранных дел, Белоруссии стоит пойти на конституционную реформу — она поможет наладить диалог власти и гражданского общества.

«Президент Белоруссии предложил конституционную реформу. По нашей общей оценке, это и есть та форма <...>, которая должна позволить обсудить все те вопросы, которые волнуют ту или иную часть белорусских граждан», — отметил Лавров.

К работе над конституционной реформой в РБ должны быть привлечены представители белорусского гражданского общества, считает глава МИД РФ. «Думаю, что они сами все-таки проявят к этому интерес, если им хочется выйти из этого кризиса в качестве окрепшей страны, а не разжигать какие-то противоречия», — отметил министр.

31 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность помощи со стороны России в составлении новой белорусской конституции. «Мы не сомневаемся, что необходимая компетенция есть у руководства и экспертов Белоруссии. Второе, насколько мне известно не было каких-либо обращений белорусской стороны. Россия не хочет и не может навязывать какие-либо услуги», — заявил представитель Кремля.

При этом российская сторона, в случае обращения Минска, готова помочь. Отвечая на вопрос журналистов, могла бы Россия что-то посоветовать по поправкам, Песков заявил, что суть поправок определяется белорусской стороной и РФ не имеет права вмешиваться.

30 августа помощник президента Белоруссии Николай Латышенок заявил, что власти не намерены вести переговоры с оппозицией — только с «инициативными группами» граждан. «Неоднократно было сказано, давайте мирным путем все решать. Мы делаем новую конституцию», — заявил помощник Александра Лукашенко.

Кроме того, Латышенок упрекнул протестующих белорусов в противоправных действиях во время акций — строительстве баррикад и нарушении общественного порядка. Так он ответил на вопрос о жестокости, с которой белорусские силовики подавляли акции протеста в первые дни после выборов президента Белоруссии.

Спустя день один из руководителей Координационного совета — органа белорусской оппозиции — Павел Латушко заявил, что в стране может появиться общественное движение, которое будет вести переговоры с властью — легальное и «соответствующим образом оформленное».

10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко, о победе которого на выборах объявил ЦИК РБ, заявил, что протесты в стране спровоцированы «западными кукловодами».

По словам Лукашенко, белорусское КГБ нашло соответствующие примеры в Чехии, откуда координируются действия «объединенного штаба оппозиции». Кроме того, как заявил белорусский лидер, прибывшие «из России и Украины» координируют протесты, не участвуя в них напрямую.

Президент соседней Украины Владимир Зеленский заявил в самом начале акций протеста, что Белоруссия должна придерживаться общепризнанных в «цивилизованном мире» демократических стандартов.

Президент РФ Владимир Путин, тем временем, поздравил Лукашенко с победой на выборах. Российский лидер направил белорусскому коллеге поздравительную телеграмму. Кремль рассчитывает на дальнейшее развитие российско-белорусских отношений на взаимовыгодной основе.