«Это революция»: Трампа испугала возможная победа Байдена

Президент США Дональд Трамп назвал «марионеткой» своего соперника на предстоящих выборах американского лидера, демократа Джо Байдена. Об этом сообщает телеканал Fox News.

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Если Байден придет к власти, то ее очень быстро отберут радикальные левые силы, которые устроят в Америке революцию, заявил Трамп.

«Байден… он слабый человек и был таким всю свою жизнь. Его контролируют, как куклу... это революция. Он не должен баллотироваться в президенты», — отметил он.

В ответ на вопрос телеведущей, кто же управляет «марионеткой Байденом», Трамп заявил, что она «этих людей не знает» и вдаваться в подробности не стал. Он также подчеркнул, что не желает новой гражданской войны в США — между «леваками» и его сторонниками.

«Этого я не хочу, я оставляю это [столкновения с радикалами] нашим правоохранителям», — добавил Трамп.

Накануне Джо Байден обвинил Трампа в «покорности» перед российскими властями. «Мы видели сообщения, что российские силы атаковали американских солдат в Сирии, поранили наших солдат. Вы слышали хотя бы слово от Трампа? Он хоть палец поднял? Никогда раньше ни один из президентов США не играл такой покорной роли в отношениях с российскими лидерами», — заявил кандидат от демократов.

Кроме того, он обвинил Трампа в отказе от обсуждения с президентом РФ Владимиром Путиным сообщений СМИ о том, что спецслужбы России якобы предлагали вознаграждения за убийства американских солдат в Афганистане. Сам президент США эти сообщения назвал безосновательными и подчеркнул, что разведка США ему ничего подобного не докладывала.

Предвыборная кампания в США проходят на фоне массовых протестов, охвативших города Америки после гибели задержанного полицией Миннеаполиса чернокожего Джорджа Флойда. Демонстрации под лозунгом Black Lives Matter («Жизни черных важны») направлены против полицейского насилия и расизма в отношении афроамериканцев. Мирный протест регулярно перетекает в столкновения с правоохранителями и сопровождается грабежами магазинов и погромами. Кроме того, протесты проходят под призывами «расправиться с белым превосходством».

В городе Портленд (штат Вашингтон) протесты не прекращаются уже более двух месяцев. 30 августа Трамп призвал ввести туда части национальной гвардии США — после гибели человека в перестрелке между «трампистами» и активистами BLM.

Трамп также поделился сообщениями, в которых утверждалось, что погибший в субботу мужчина — член «консервативной» группы Patriot Prayer и сторонник Трампа. Президент ретвитнул видео, на котором якобы члены движения «Антифа» празднуют смерть мужчины.

«Позорные анархисты. Мы пристально следим за ними, но их по-глупому защищают радикальные демократы левого толка», — написал Трамп. Он также заявил, что единственный способ остановить беспорядки и насилие в американских городах, подконтрольных демократам — это применение силы.

28 июля Трамп обвинил американские СМИ в «необъективном» освещении охвативших США массовых беспорядков и протестов.

«Лживые медиа пытаются изобразить протестующих в Портленде и Сиэтле чудесными, хорошими и невинными людьми, просто вышедшими на прогулку. Но на самом деле

это — больные, безумные анархисты и агитаторы, впрочем, легко контролируемые нашими правоохранителями», — написал глава Белого дома.

20 июля президент США заявлял, что власти города Портленд утратили контроль над протестующими. «Мы пытаемся помочь Портленду, а не навредить ему. Его руководство на протяжении месяцев теряло контроль над анархистами и подстрекателями. Они упустили момент. Мы должны защищать федеральную собственность и наших людей. Это не просто протестующие, это серьезная проблема!» — подчеркнул американский лидер.

В начале июня Трамп говорил, что центр Сиэтла захватили «мерзкие анархисты» и «внутренние террористы». Он добавил, что «левого радикала», губернатора штата Джея Инсли и мэра Сиэтла Дженни Даркан «разыграли и высмеяли» на «невиданном для страны уровне». Трамп потребовал «вернуть город» под власть законного руководства «сию же секунду» — в противном случае «он сам сделает это». При этом президент уже направлял национальную гвардию для подавления беспорядков.