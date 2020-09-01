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«Это революция»: Трампа испугала возможная победа Байдена

Трамп предрек революцию в Америке в случае победы Байдена

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Революция «радикальных леваков» ждет Америку, если президентом США изберут демократа Джо Байдена, заявил Дональд Трамп. По словам действующего главы американского государства, его соперник на грядущих выборах — «марионетка». В то же время Байден разыгрывает карту «покорности» Трампа перед Россией.

Президент США Дональд Трамп назвал «марионеткой» своего соперника на предстоящих выборах американского лидера, демократа Джо Байдена. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Если Байден придет к власти, то ее очень быстро отберут радикальные левые силы, которые устроят в Америке революцию, заявил Трамп.

«Байден… он слабый человек и был таким всю свою жизнь. Его контролируют, как куклу... это революция. Он не должен баллотироваться в президенты», — отметил он.

В ответ на вопрос телеведущей, кто же управляет «марионеткой Байденом», Трамп заявил, что она «этих людей не знает» и вдаваться в подробности не стал. Он также подчеркнул, что не желает новой гражданской войны в США — между «леваками» и его сторонниками.

«Этого я не хочу, я оставляю это [столкновения с радикалами] нашим правоохранителям», — добавил Трамп.

Накануне Джо Байден обвинил Трампа в «покорности» перед российскими властями. «Мы видели сообщения, что российские силы атаковали американских солдат в Сирии, поранили наших солдат. Вы слышали хотя бы слово от Трампа? Он хоть палец поднял? Никогда раньше ни один из президентов США не играл такой покорной роли в отношениях с российскими лидерами», — заявил кандидат от демократов.

Кроме того, он обвинил Трампа в отказе от обсуждения с президентом РФ Владимиром Путиным сообщений СМИ о том, что спецслужбы России якобы предлагали вознаграждения за убийства американских солдат в Афганистане. Сам президент США эти сообщения назвал безосновательными и подчеркнул, что разведка США ему ничего подобного не докладывала.

Предвыборная кампания в США проходят на фоне массовых протестов, охвативших города Америки после гибели задержанного полицией Миннеаполиса чернокожего Джорджа Флойда. Демонстрации под лозунгом Black Lives Matter («Жизни черных важны») направлены против полицейского насилия и расизма в отношении афроамериканцев. Мирный протест регулярно перетекает в столкновения с правоохранителями и сопровождается грабежами магазинов и погромами. Кроме того, протесты проходят под призывами «расправиться с белым превосходством».

В городе Портленд (штат Вашингтон) протесты не прекращаются уже более двух месяцев. 30 августа Трамп призвал ввести туда части национальной гвардии США — после гибели человека в перестрелке между «трампистами» и активистами BLM.

Трамп также поделился сообщениями, в которых утверждалось, что погибший в субботу мужчина — член «консервативной» группы Patriot Prayer и сторонник Трампа. Президент ретвитнул видео, на котором якобы члены движения «Антифа» празднуют смерть мужчины.

«Позорные анархисты. Мы пристально следим за ними, но их по-глупому защищают радикальные демократы левого толка», — написал Трамп. Он также заявил, что единственный способ остановить беспорядки и насилие в американских городах, подконтрольных демократам — это применение силы.

28 июля Трамп обвинил американские СМИ в «необъективном» освещении охвативших США массовых беспорядков и протестов.

«Лживые медиа пытаются изобразить протестующих в Портленде и Сиэтле чудесными, хорошими и невинными людьми, просто вышедшими на прогулку. Но на самом деле

это — больные, безумные анархисты и агитаторы, впрочем, легко контролируемые нашими правоохранителями», — написал глава Белого дома.

20 июля президент США заявлял, что власти города Портленд утратили контроль над протестующими. «Мы пытаемся помочь Портленду, а не навредить ему. Его руководство на протяжении месяцев теряло контроль над анархистами и подстрекателями. Они упустили момент. Мы должны защищать федеральную собственность и наших людей. Это не просто протестующие, это серьезная проблема!» — подчеркнул американский лидер.

В начале июня Трамп говорил, что центр Сиэтла захватили «мерзкие анархисты» и «внутренние террористы». Он добавил, что «левого радикала», губернатора штата Джея Инсли и мэра Сиэтла Дженни Даркан «разыграли и высмеяли» на «невиданном для страны уровне». Трамп потребовал «вернуть город» под власть законного руководства «сию же секунду» — в противном случае «он сам сделает это». При этом президент уже направлял национальную гвардию для подавления беспорядков.