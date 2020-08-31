«Удар по демократии»: что происходит в Германии

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер раскритиковал действия радикально настроенных демонстрантов, которые вечером 29 августа после протестного шествия забрались на ступени здания Рейхстага, где заседает германский парламент. Он назвал это «ударом в сердце нашей демократии», приводит его слова агентство DPA.

Реклама

Глава государства подчеркнул, что жители Германии имеют право мирно протестовать. При этом он призвал сограждан не идти на поводу у «врагов демократии и у политических подстрекателей», которые пытаются использовать митинги в корыстных целях. Президент отметил, что «в сложной обстановке полиция действовала в высшей степени рассудительно».

Митинги были направлены против ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

Как сообщил в своем Telegram-канале журналист Дмитрий Смирнов, в ходе акции в Берлине протестующие скандировали «Путин!» На опубликованной записи видно, что протестующие держат российские флаги.

За кадром человек утверждает, что спрашивал у протестующих, почему они вышли с флагами РФ. «Потому что [президент России Владимир] Путин может надавить на [президента США Дональда] Трампа», — говорится на записи.

Представительница полиции Берлина заявила РИА «Новости», что действия манифестантов не были направлены против посольства России. «У произошедшего не было политических мотивов. На улице Унтер ден Линден находилась группа примерно в 2 тыс. человек, из которой в полицию бросали бутылки и камни. Два человека задержаны», — сообщила она.

По словам корреспондента «Известий», в Берлине на протесты против карантина вышли тысячи немцев, в том числе люди в костюмах клоунов. Силовики взяли под усиленный контроль посольство США, рядом с которым проходил митинг.

По информации полиции, на демонстрациях 29 августа собрались до 38 тыс. человек. В ходе акции за нарушение общественного порядка были задержаны 300 манифестантов, некоторые вступили в столкновение с правоохранителями.

Митинги организовало штутгартское движение Querdenken 711 («Нестандартное мышление — 711»). Как утверждают манифестанты, антикоронавирусные меры ограничивают свободу, поэтому их необходимо отменить.

Как сообщило 26 августа ТАСС со ссылкой на слова сенатора германской столицы по внутренним делам Андреаса Гайзеля, берлинские власти не разрешили митинг противников коронавирусных ограничений, запланированный на 29 августа. По словам чиновника, такое решение было принято «ради защиты от инфекционной угрозы», а не против свободы собраний. «Сейчас все еще разгар пандемии, и статистика по зараженным растет», — пояснил Гайзель.

Последняя крупная акция против мер, введенных из-за коронавируса, состоялась в Берлине 1 августа. Тогда около 20 тыс. человек прошли от бульвара Унтер ден Линден до здания бундестага. В ходе марша участники практически не соблюдали меры безопасности. Они пришли на митинг без медицинских масок и особо не старались соблюдать социальную дистанцию.

Местные власти согласовали эту акцию, но только до определенного времени. Сами организаторы протеста объявили о ее завершении уже в 14.00 по местному времени, но люди не стали расходиться и продолжили демонстрацию под лозунгом «День свободы — конец пандемии». После некоторых попыток мирного завершения протестов в дело вмешались сотрудники правоохранительных органов.

Силовики были вынуждены разогнать демонстрацию, несмотря на сопротивление.

Как пишут местные СМИ, некоторых участников акции полицейские буквально выносили на руках. В отношении ряда активистов возбудили дела о сопротивлении полицейским — всего задержали 133 человека.

Одной из причин разгона митинга послужило то, что протестующие игнорировали требования правоохранителей о ношении масок и соблюдении безопасной дистанции.

В Германии весной действовал режим жестких карантинных мер, но в мае их начали снимать. Сейчас в ФРГ открыты почти все общественные заведения, но посещать их можно только в защитных масках и при соблюдении социальной дистанции в полтора метра. До конца года в стране запрещены массовые мероприятия.