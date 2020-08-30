«Нет такого праздника»: зачем Лукашенко менял дату рождения

30 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко традиционно получает поздравления с днем рождения, в этом году ему исполняется 66 лет. При этом сам политик утверждает, что правильная дата — 31 августа.

Во многих статьях, посвященных Лукашенко, значится именно 30 августа, а вот в официальной биографии на сайте президента Белоруссии указано 31-е число.

«Родился 31 августа 1954 года в г.п. Копысь Оршанского района Витебской области», — говорится в соответствующем разделе на официальном сайте президента РБ.

Реклама

Впервые о том, что верная дата именно вторая, он сам заявил в 2009 году в интервью российской газете «Завтра».

«Вы же понимаете, что я тоже человек, у меня есть дети, особенно младший Николенька, в котором я души не чаю. Ему сегодня пять лет, а мне уже 55. Родились мы с ним в один день, 31 августа», — заявлял белорусский лидер.

Уже на следующий год, в 2010-м, соответствующие правки были внесены в текст биографии на сайте президента.

В тот же период Лукашенко говорил, что не отмечает день рождения и не любит этот праздник. Более того, он называл это «самым паршивым днем в жизни»

«У нас в семье не было принято и сейчас не принято отмечать его. Все это знают, и меня никогда не поздравляют. Чтобы прийти в день рождения выстроиться в очередь, как это обычно бывает, вечеринка какая-то — у меня этого нет. Я всегда, иногда даже специально, уезжаю и работаю даже более напряженно, чем обычно. Поэтому близкие, знающие меня люди, поздравляют меня последние 5-6 лет и моего малыша [младшего сына Николая] — в один день, 31-го.

Дни рождения я вообще не отмечаю. Это для меня самый паршивый день в жизни, потому что, к сожалению, в этот день ты становишься на год старше», — объяснял политик.

Чуть позже в администрации президента РБ пояснили, что казус возник из-за некорректной записи в роддоме: мать Александра Лукашенко поступила в медучреждение вечером 30 августа 1954 года, а сына родила уже после полуночи, однако новорожденного записали по дате поступления матери, а не по фактическому времени появления на свет.

Эта история заинтересовала Лукашенко уже после рождения сына Николая в 2004 году, именно тогда он спрашивал о конкретной дате своего рождения у матери, которая уже сказала ему, что она приходится на последний день лета. Эту историю передавал БелаПАН.

Спустя несколько лет после первой правки, к слову, дату вернули на свое место — 30 августа, а уже в 2016 году снова выяснилось, что Лукашенко отмечает праздник на день позже.

Неизменно осталось одно — белорусский лидер все так же активно демонстрирует прохладное отношение к этому событию и целенаправленно составляет плотный рабочий график на 31 августа, даже если дата, как это было в 2019 году, выпадает на выходной день.

«Даже если, как в этом (в 2019-м. — «Газета.Ru»), 31 августа выпадает на выходной день, по поручению главы государства администрация президента ставит в график рабочее мероприятие. Это постоянная практика, с давних времен», — уточняла пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

Не отмечал Лукашенко в прошлом году и свой 65-летний юбилей. «Отвечаю словами президента: таких государственных праздников в стране нет!» — говорила Эйсмонт в прошлом году.

Мировые лидеры поздравляют Лукашенко именно 30 августа. В частности, сегодня это уже сделал президент России Владимир Путин.

«В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко с днем рождения», — сообщила пресс-служба Кремля, добавив, что лидеры двух стран договорились в ближайшие недели провести встречу в Москве, передает ТАСС.

В этот же день Путин поздравлял Лукашенко и в предыдущие годы.

На какую бы дату ни приходился день рождения Александра Лукашенко, в этом году праздничное настроение у президента вряд ли появится. С 9 августа в стране продолжаются массовые акции протеста после оглашения предварительных, а потом и итоговых результатов выборов президента. 22-й день также не обещает быть спокойным. В центр Минска на площадь Независимости уже стянуты автозаки и водометы, установлены заборы: власти готовятся обеспечивать правопорядок на акции, которую планирует оппозиция, требующая отставки Лукашенко и проведения новых выборов.