«Нет такого праздника»: зачем Лукашенко менял дату рождения

Путин и Лукашенко договорились в ближайшие недели встретиться в Москве

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Александру Лукашенко 30 августа исполняется 66 лет, хотя сам президент Белоруссии утверждает, что его день рождения 31 августа. Тем не менее Владимир Путин уже поздравил своего коллегу, лидеры двух стран договорились в ближайшие недели встретиться в Москве. Как возникла путаница в датах и почему Лукашенко не любит отмечать этот праздник — в материале «Газеты.Ru».

30 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко традиционно получает поздравления с днем рождения, в этом году ему исполняется 66 лет. При этом сам политик утверждает, что правильная дата — 31 августа.

Во многих статьях, посвященных Лукашенко, значится именно 30 августа, а вот в официальной биографии на сайте президента Белоруссии указано 31-е число.

«Родился 31 августа 1954 года в г.п. Копысь Оршанского района Витебской области», — говорится в соответствующем разделе на официальном сайте президента РБ.

Впервые о том, что верная дата именно вторая, он сам заявил в 2009 году в интервью российской газете «Завтра».

«Вы же понимаете, что я тоже человек, у меня есть дети, особенно младший Николенька, в котором я души не чаю. Ему сегодня пять лет, а мне уже 55. Родились мы с ним в один день, 31 августа», — заявлял белорусский лидер.

Уже на следующий год, в 2010-м, соответствующие правки были внесены в текст биографии на сайте президента.

В тот же период Лукашенко говорил, что не отмечает день рождения и не любит этот праздник. Более того, он называл это «самым паршивым днем в жизни»

«У нас в семье не было принято и сейчас не принято отмечать его. Все это знают, и меня никогда не поздравляют. Чтобы прийти в день рождения выстроиться в очередь, как это обычно бывает, вечеринка какая-то — у меня этого нет. Я всегда, иногда даже специально, уезжаю и работаю даже более напряженно, чем обычно. Поэтому близкие, знающие меня люди, поздравляют меня последние 5-6 лет и моего малыша [младшего сына Николая] — в один день, 31-го.

Дни рождения я вообще не отмечаю. Это для меня самый паршивый день в жизни, потому что, к сожалению, в этот день ты становишься на год старше», — объяснял политик.

Чуть позже в администрации президента РБ пояснили, что казус возник из-за некорректной записи в роддоме: мать Александра Лукашенко поступила в медучреждение вечером 30 августа 1954 года, а сына родила уже после полуночи, однако новорожденного записали по дате поступления матери, а не по фактическому времени появления на свет.

Эта история заинтересовала Лукашенко уже после рождения сына Николая в 2004 году, именно тогда он спрашивал о конкретной дате своего рождения у матери, которая уже сказала ему, что она приходится на последний день лета. Эту историю передавал БелаПАН.

Спустя несколько лет после первой правки, к слову, дату вернули на свое место — 30 августа, а уже в 2016 году снова выяснилось, что Лукашенко отмечает праздник на день позже.

Неизменно осталось одно — белорусский лидер все так же активно демонстрирует прохладное отношение к этому событию и целенаправленно составляет плотный рабочий график на 31 августа, даже если дата, как это было в 2019 году, выпадает на выходной день.

«Даже если, как в этом (в 2019-м. — «Газета.Ru»), 31 августа выпадает на выходной день, по поручению главы государства администрация президента ставит в график рабочее мероприятие. Это постоянная практика, с давних времен», — уточняла пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

Не отмечал Лукашенко в прошлом году и свой 65-летний юбилей. «Отвечаю словами президента: таких государственных праздников в стране нет!» — говорила Эйсмонт в прошлом году.

Мировые лидеры поздравляют Лукашенко именно 30 августа. В частности, сегодня это уже сделал президент России Владимир Путин.

«В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко с днем рождения», — сообщила пресс-служба Кремля, добавив, что лидеры двух стран договорились в ближайшие недели провести встречу в Москве, передает ТАСС.

В этот же день Путин поздравлял Лукашенко и в предыдущие годы.

На какую бы дату ни приходился день рождения Александра Лукашенко, в этом году праздничное настроение у президента вряд ли появится. С 9 августа в стране продолжаются массовые акции протеста после оглашения предварительных, а потом и итоговых результатов выборов президента. 22-й день также не обещает быть спокойным. В центр Минска на площадь Независимости уже стянуты автозаки и водометы, установлены заборы: власти готовятся обеспечивать правопорядок на акции, которую планирует оппозиция, требующая отставки Лукашенко и проведения новых выборов.