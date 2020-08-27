«Вызывает недоумение»: РФ оценила обвинения США в адрес НИИ

Москва считает беспочвенным решение американских властей внести в свой черный список два НИИ Министерства обороны России и ГосНИИ органической химии и технологии, заявил российский посол в США Анатолий Антонов. Он отметил, что в связи с этим РФ намерена получить объяснения от Вашингтона.

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Согласно уведомлению бюро по вопросам промышленности и безопасности министерства торговли США, у властей страны есть основания подозревать российские НИИ в связях с программой химических и биологических вооружений. По словам Антонова, такое уведомление вызывает в России недоумение. Дипломат обратил внимание, что никаких доказательств представлено не было.

В документе используются размытые формулировки наподобие «наличия весомых оснований полагать», уточнил Антонов.

«При этом игнорируется тот факт, что международное сообщество в лице Организации по запрещению химического оружия еще в 2017 году подтвердило полное выполнение Россией положений соответствующей конвенции в части ликвидации имеющихся запасов химоружия. Хотели бы получить от коллег разъяснения по беспочвенным обвинениям», — цитируют его на странице посольства в Facebook.

На сегодняшний день Соединенные Штаты — единственная страна-обладатель существенных запасов боевых отравляющих веществ, констатировал Антонов. Он также напомнил, что Вашингтон под различными предлогами затягивает с их уничтожением. «Призываем американскую сторону прекратить искать проблемы там, где их нет, и приложить максимальные усилия для скорейшей химической демилитаризации», — подчеркнул российский посол.

Минторг США ранее внес в черный список московский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), а также 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт (33-й ЦНИИИ) и 48-й Центральный научно-исследовательский институт (48-й ЦНИИ) Минобороны России. В случае с 48-м ЦНИИ ограничительные меры распространяются на все три его объекта: в Сергиевом Посаде, Екатеринбурге и Кировской области, уточнили в уведомлении.

Этот институт подозревают в связях «с российской программой биологических вооружений».

Согласно уведомлению, у властей Соединенных Штатов есть основания, указывающие на связь 33-го ЦНИИ с «российской химической программой и испытательным полигоном химического оружия». ГосНИИОХТ, в свою очередь, заподозрили в контактах «с российской программой химических вооружений».

Решение администрации США означает, что правила американского экспортного контроля в отношении включенных в черный список будут жестче. Фактически это подразумевает запрет на выдачу им лицензий, позволяющих приобретать в Соединенных Штатах продукцию двойного назначения.

По мнению сенатора Олега Морозова, новые санкции США прикрывают их проигрыш в разработке вакцины от COVID-19. Он заявил РИА «Новости», что Вашингтон таким образом пытается не допустить разработанную в РФ вакцину на западные рынки.

«Против российский вакцины США ведут войну сразу по двум направлениям: с одной стороны, это вопрос престижа американской науки, которая в очередной раз проиграла нам и теперь прикрывает свое поражение санкциями, а с другой — голый расчет, а именно закрыть западные рынки для нашей вакцины», — пояснил Морозов.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, о чем 11 августа объявил президент России Владимир Путин. «Эта вакцина формирует стойкий антительный иммунитет. Я это точно очень хорошо знаю, потому что одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. В этом смысле она приняла участие в эксперименте. После первого укола температура у нее была 38 градусов, на следующий день 37,5 градусов — и все», — сообщил глава государства.

Но в США раскритиковали российскую разработку, отметив, что Вашингтон придерживается «намного более строгих» стандартов в создании вакцин, чем РФ.

Как заявил в эфире телеканала ABC министра здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, Вашингтон в разработке вакцины от коронавируса ставит в приоритет эффективность и безопасность препарата, а не скорость его создания.