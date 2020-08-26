Белорусская метка: Минск испортил паспорта журналистам из РФ

Белорусские власти испортили паспорта российских журналистов, поставив в них штампы о пятилетнем запрете на въезд в Белоруссию. Документы считаются недействительными в РФ в соответствии с пунктом 6 постановления правительства РФ «Об утверждении положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации», сообщили РИА «Новости» в МВД России.

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«Паспорт, в который внесены сведения, отметки или записи, не предусмотренные настоящим положением, является недействительным», — пояснили в ведомстве.

При этом в министерстве напомнили, что вина владельца паспорта в случившемся отсутствует, поэтому административную ответственность за это журналисты не понесут.

В ходе протестов в Белоруссии силовики задержали ряд российских журналистов, в том числе фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Илью Питалева, журналиста Znak.com Никиту Телиженко, бывшего редактора «Газеты.Ru», а ныне журналиста Meduza Максима Солопова, корреспондентов Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко.

Старкова и Солопова задержали в Минске в ночь на 10 августа. По словам Старкова, они познакомились за пять минут до их задержания. «Мы убегали от ОМОНа и слезоточивого газа и забежали в тупик, где был забор. Я подсадил Максима, чтобы он перелез через забор. Он по плану потом должен был помочь перелезть мне. Но в тот момент, когда Максим [перелез], с его стороны забора, из подворотни вышел большой отряд ОМОНа, сразу на него накинулся», — цитировало журналиста издание Meduza.

Как рассказал Старков, Солопов успел встать на колени, поднять руки вверх и сообщить, что он журналист, но его все равно повалили и стали бить. По его словам, он успел снять это на видео.

«[Какие у него травмы], я не успел понять, потому что буквально через считанные секунды ОМОН появился с нашей стороны забора, и нас тоже стали избивать», — сообщил журналист.

После освобождения у Солопова выявили легкую черепно-мозговую травму. 12 августа он вернулся в Россию.

Жесткое задержание пережил и основатель проекта WarGonzo Семен Пегов. Соответствующее видеозапись опубликовали в Telegram-канале издания Baza.

Позже Пегов рассказал, что в определенный момент он потерял сознание. По его словам, сотрудники правоохранительных органов в автозаке вели себя «крайне достойно», «нашли точки соприкосновения».

«Я был с GoPro, записывал стендап. Я, честно говоря, не готов утверждать на 100%, с какой стороны прилетело, потому что я находился между ОМОНом и между протестующими... Мы знаем, что руководство МВД Белоруссии на самом деле приняло непосредственное (участие) в том, чтобы нас как можно быстрее освободить», — рассказал Пегов в эфире «Соловьев LIVE». Он уточнил, что российское посольство тоже делало для этого все возможное.

Кроме того, на фоне белорусских протестов задержаны были российские журналисты Артем Важенков и Игорь Рогов. Следственный комитет Белоруссии заподозрил их в причастности к беспорядкам в Минске. Представителей СМИ задержали 11 августа около двух ночи в районе торгового центра «Рига».

15 августа Важенкова отпустили под обязательство о явке, рассказал его адвокат Антон Гашинский.

Защитник журналиста уточнил, что передвижение Важенкова не ограничено, «он может находиться хоть в Австралии». «Но он сразу же должен будет явиться по требованию органа, ведущего уголовный процесс», — пояснил Гашинский.

Как сообщили ТАСС в российской дипмиссии, белорусский СК учел ноту посольства РФ в республике и после проведения необходимых следственных действий принял решение «о неприменении меры пресечения (в виде заключения под стражу) в отношении российского гражданина Артема Важенкова».

24 августа РБК со ссылкой на представителя посольства России в Минске сообщило, что в Белоруссии отпустили всех россиян, которые были задержаны в ходе акций протеста. Дипломат уточнил, что последнего задержанного россиянина отпустили днем ранее, и он уже успел вернуться на родину.