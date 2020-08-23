«Люди остынут»: как прошел 14-й день протестов в Белоруссии

Под окончание второй недели протестов в Белоруссии президент республики Александр Лукашенко перехватил информационную инициативу и стал основным ньюсмейкером. 22 августа он прибыл на полигон под Гродно, где сейчас проходят военные учения, объявленные Минском через несколько дней после начала массовых демонстраций по итогам президентских выборов 9 августа.

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В ходе визита Лукашенко выступил на митинге в свою поддержку и снова повторил основную мысль, которую транслирует на разных уровнях в последние дни: протесты поддерживаются и финансируются странами Запада и проходят по сценарию «цветных революций». Правда, с некоторыми отличиями.

«Как мы и предполагали, все идет по плану «цветных революций» с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда», — заявил он.

Однако действующие власти контролируют ситуацию, утверждает он.

Поездка Лукашенко в Гродно, впрочем, важна для него не только потому, что здесь проходят учения, но и потому, что именно в этом городе местное руководство пошло на некоторые уступки протестующим: горисполком создал совет общественного согласия, а также допустил освещение действий протестующих в СМИ.

На этом фоне президент принял решение сменить руководителя Гродненской области — вместо Владимира Кравцова должность председателя облисполкома занял Владимир Караник, до этого момента занимавшего пост министра здравоохранения.

Одновременно Лукашенко в своей риторике все больше разворачивается на восток — от НАТО к России. Главным источником опасности и угрозы он называет альянс, который стягивает свои войска к западным границам республики под предлогом «затащить якобы нового президента» — именно так об этом говорит сам Лукашенко.

«Вы видите, что они уже тащат сюда «альтернативного президента», делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка налицо — передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента», — говорит он.

При этом градус обострения Лукашенко, судя по всему, готов повышать и дальше и отдает приказ руководству Минобороны без предупреждения реагировать на нарушение границ страны на западе.

«Так. Без предупреждения. Тут нечего… Мы их предупредили. Если они нарушают государственную границу, мы реагируем без предупреждения», — заявил он в ответ на оперативный доклад главы оборонного ведомства Виктора Хренина.

Эти нападки на западные страны особенно оттеняют определенные реверансы в сторону России и русского языка. Это достаточно сильно отличается от настроений белорусских властей, предшествовавших президентским выборам, когда Москва в заявлениях Лукашенко выставлялась одним из источников угрозы стабильности в республике — вспомнить хотя бы задержание в Минске 32 россиян незадолго до голосования.

Теперь же президент Белоруссии особенно подчеркивает значение русского языка для граждан республики и теплые отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.

«В этом прекрасном регионе (Гродненская область — «Газета.Ru») люди разговаривают на русском, на белорусском, на польском, на литовском, на украинском. Нам предлагают ползучее уничтожение русского языка. Мол, за неделю перейдем на белорусский. Зачем? Пусть люди говорят на том языке, на котором они хотят», — заявил он на митинге.

Позже, общаясь с российскими журналистами, он подчеркивал, что он и Владимир Путин сошлись во мнении, что на Белоруссию оказывается давление с прицелом на Москву. «Нас травят здесь, чтобы броситься потом на Россию. Это трамплин, и мы его должны разрушить. Это наше единое мнение с президентом Путиным», — сказал он.

Как Лукашенко противодействует протестам

В целом, Лукашенко стал выглядеть на публике гораздо более уверенно. Давая комментарий российским СМИ, он даже улыбался и демонстрировал полный контроль над ситуацией. Вместе с тем главные внутренние проблемы — люди на улицах — до сих пор не решены. Ключевым раздражителем для власти остаются забастовки на государственных предприятиях.

Раньше этот вопрос Минск пытался решить в правовом поле — на неделе минтруд Белоруссии разъяснял, что такая форма протеста допустима только для разрешения трудовых споров, а не политических.

Теперь Лукашенко решил урегулировать эту проблему куда более радикальным способом. 22 августа он заявил о закрытии бастующих предприятий.

«Я прошу губернатора, председателей исполкомов: если кто-то не хочет работать, не заставляйте, не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим. <…> Но если предприятие не работает, с понедельника [24 августа] замок на ворота, остановим, люди остынут, разберемся, кого потом пригласить на это предприятие», — объявил Лукашенко.

Как будет реализовано подобное решение и сколько продлится эта мера, до конца неясно, однако очевидно, что Лукашенко решил наказать бастующих белорусским рублем.

На другом направлении — на фоне того, что люди продолжают выходить на улицы городов — идеи главы государства прослеживаются слабо. Однако и здесь откладывать решение в долгий ящик, судя по всему, он не намерен. В частности, президент поручил министерству внутренних дел и комитету государственной безопасности по Гродненской области «в течение субботы и воскресенья обеспечить порядок на улицах Гродно и других городов области». Гродно, к слову, сейчас является одним из крупнейших центров протестной активности.

«Надо выявить аккуратно всех подстрекателей и провокаторов. У нас есть все их списки», — сказал Лукашенко.

Вероятно, аналогичные поручения получат представители силовых структур и других регионов. Опять же, конкретного содержания слова «навести порядок» в заявлениях не получают, хотя уже очевидно, что на силовой вариант центр в данных условиях вряд ли пойдет.

Продолжают собираться люди и в Минске. На площади Независимости 22 августа был организован открытый микрофон, прошел велопробег. При этом количество участников постепенно снижается. На этот раз СМИ насчитали от нескольких сотен и нескольких тысяч человек, которые участвовали в мероприятиях.

Также прошла акция солидарности — от нескольких десятков до нескольких сотен участников. Женщины встали в цепь рядом с Комаровским рынком. Позже они присоединились к акции на площади Независимости.

На площади Победы митинговали бывшие заключенные СИЗО на Окрестина, которые пострадали от жестокости силовиков. На асфальте они очертили контуры камеры на шесть человек и вставали в них с плакатами, призывающими обратить внимание на проблему избиений во время заключения.

Ключевой проблемой акций протеста является их стихийный характер — оппозиция не предлагает лидера для них, люди собираются сами по себе, а потому не приобретают кумулятивной силы. И это делает позиции Лукашенко как минимум не слабее.

Светлана Тихановская, которая, как утверждает оппозиция, выиграла выборы президента 9 августа, заявила, что в случае назначения нового голосования свою кандидатуру выставлять не собирается. Об этом она заявила в интервью польскому телеканалу «Белсат». На уточняющий вопрос корреспондента, «уже наелись этой политикой?» она ответила: «Более чем».

Тем временем, управление Верховного комиссариата по правам человека ООН заявило о четырех погибших во время протестов в Белоруссии. Минск официально подтверждал гибель троих.