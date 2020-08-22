Готовили три года: что вошло в доклад о «вмешательстве» в выборы США

Спецкомитет по разведке сената США так и не смог предоставить фактов и свидетельств, которые говорили бы вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

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«Как и выпущенные ранее разделы доклада, реальных фактов и свидетельств последняя часть не содержит. По сути, воспроизводится хорошо известный набор голословных обвинений, фигурировавших до этого в «докладе Мюллера» и других американских документах», — обратила внимание Захарова.

Среди таких обвинений она перечислила взлом серверов Демократической партии США, который организовывался «якобы по поручению российского руководства, контакты представителей штаба [американского президента] Дональда Трампа с российскими гражданами, стремление России подорвать демократию в Америке и тому подобное».

«Теперь уже можно с уверенностью сказать, что документ, который законодатели готовили целых три года и сами громко назвали «самым подробным на текущий момент описанием российской подрывной деятельности»,

не добавил ничего нового к давно тиражируемым в США инсинуациям о нашей стране», — отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова напомнила, что Россия неоднократно указывала на бездоказательный характер претензий американских властей. Москва, по ее словам, может лишь сожалеть, что из-за «амбиций и стремления подогреть русофобские настроения» был нанесен ущерб отношениям двух стран.

«Очевидно, что вся история с российским вмешательством с самого начала была придумана в ходе внутриполитической борьбы между различными силами в США», — добавила она в своем комментарии.

Она также выразила мнение, что «насаждение в обществе антироссийских мифов» навряд ли принесет кому-либо успех.

«Сегодня американские граждане озабочены другими — реальными, а не выдуманными — проблемами и ждут от политиков их эффективного решения. Надеемся, что осознание этого придет со временем и к американским сенаторам», — заключила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее спецкомитет опубликовал последнюю — пятую — часть доклада. Он посвящен итогам расследования приписываемого России вмешательства в выборы главы США в 2016 году. Расследование проводили сенаторы Демократической и Республиканской партий.

Документ насчитывает примерно 1 тыс. страниц. В нем утверждается, что российская сторона контактировала с соратниками Трампа. В отчете есть многие обвинения в отношении России, которые после 2016 года озвучивали представители правительства и конгресса США. Но законодатели так и не привели доказательств своих утверждений.

Также были опубликованы и закрытые свидетельские показания, собранные по делу о «вмешательстве России».

По мнению главы комитета палаты представителей по разведке Адама Шиффа, более 50 стенограмм подробно описывают использование Трампом «помощи Москвы».

Кроме того, на протяжении восьми часов федеральный прокурор Джон Дарем допрашивал бывшего главу Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Бреннана. Ему задавали вопросы относительно истоков дела о «вмешательстве России» в американские выборы четырехлетней давности, сообщает The Washington Post.

Расследование этого дела также в течение двух лет проводил спецпрокурор Роберт Мюллер. Под его руководством команда специалистов пыталась ответить на несколько вопросов.

Первое, что они хотели выяснить, был ли Трамп в сговоре с Москвой, второе — было ли вмешательство российских властей в выборный процесс американского президента. Третье — препятствовал ли Трамп, который победил в 2016 году, правосудию.

Мюллер в итоговом докладе ответил лишь на два первых вопроса. Он признал, что между Москвой и Трампом не было сговора. Также он заявил о наличии «российского вмешательства» в выборы президента США.

На третий вопрос он так и не смог ответить с юридической точки зрения. Спецпрокурор лишь привел факты, которые смог установить во время следствия.