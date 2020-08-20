«Сказочник» Зеленский: в Госдуме ответили Киеву по Крыму

В Москве назвали «сказками» слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым «вернется» в число украинских территорий, если рядом с ним будет «цветущая, сияющая, успешная Херсонщина».

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План украинского лидера состоит как раз в том, чтобы сделать успешными соседние области Украины, что, якобы, сделает для крымчан желанным возвращение под власть Киева, передает РИА «Новости».

«Зеленский может рассказывать какие угодно сказки. На Луне сады у него могут цвести. Крымчанам до этого абсолютно нет никакого дела. Зеленский может и дальше рассказывать свои выдумки, которые никак не подтверждаются на практике», — ответил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Он также напомнил, что жители Херсонской области сами смотрят на то, что Крым развивается семимильными шагами.

«Крым сегодня развивается, и это признает все международное сообщество», — подчеркнул российский парламентарий.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал заявление Зеленского утопией.

«Крымчан мало волнует, какие преобразования планируются в Херсонской области, которой никогда не угнаться за динамично развивающимся российским Крымом. Как бы не вышло наоборот, что Херсонщина, видя как живут крымчане, будет тяготеть к Крыму», — спрогнозировал политик.

Сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что такие слова президента Украины являются примитивной и наивной позицией.

«Позиция Зеленского весьма примитивная и наивная. Президент Украины демонстрирует совершенно поверхностное представление процессов, которые складываются на Украине и в Крыму», — заявил Цеков.

В конце прошлого месяца президент России Владимир Путин подписал закон, который приравнивает нарушение территориальной целостности России, в том числе частичное отчуждение ее территории, к экстремизму.

Документ подготовили депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас в рамках реализации принятых к Конституции поправок.

Как уточнял Клишас, запрет на отчуждение земель распространяется не только на сами территории и проживающее на них население, но и на федеральные власти.

Теперь российские власти будут требовать экстрадиции всех иностранных политиков, которые призывают «вернуть» Крым Украине, рассказывал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, наказание за совершенное преступление не будет зависеть от гражданства того, кто сделал заявление.

«Будь то Украина, или Прибалтика, или Соединенные Штаты Америки. Сделали заявление в отношении России, в отношении части ее территории — подпадают под уголовную ответственность сразу после принятия этого закона, и мы имеем право требовать их экстрадиции. Мы эти вопросы для себя не оставим без внимания», — предупредил парламентарий.

Он заверил, что «все аукнется», «сколько бы ни прошло времени» со дня заявления.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Наталья Поклонская направила письмо на имя Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, призвав осудить «преступные действия украинских властей».

Экс-прокурор Крыма призвала принять меры по возобновлению подачи воды из Днепра по Северо-Крымскому канал — таким способом на полуостров поступало до 85% пресной воды.

По словам депутата, действия Киева «вопиющим образом» массово нарушают фундаментальные права крымского населения. Реальная угроза из-за водной блокады Крыма сложилась не только для жизни и здоровья людей, но и для уникальной природы региона.

Интересно, что прошлогодняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке на полях саммита G20 вызвала возмущение экс-президента Украины Петра Порошенко. Украинский политик, по сути, обвинил Запад в предательстве Киева.

«Встреча президентов США и России на саммите большой двадцатки в Японии — первая, перед которой никто так и не позвонил в Киев. И отсутствие звонка — это очень тревожный звонок всем нам, а не только новой власти», — заявил бывший украинский лидер.

Крым перешел под российскую юрисдикцию в марте 2014 года. Такое решение было принято после прошедшего на полуострове референдума, в ходе которого, по официальным данным, за вхождение в состав России высказались более 96% крымчан.

Украина до сих пор отказывается признавать итоги референдума и переход Крыма под управление Москвы. Киев называет полуостров украинской, но временно оккупированной территорией. Позицию Украины разделяют большинство западных стран. При этом в России неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

Тем не менее Москва регулярно получает от Киева ноты протеста из-за полуострова.