«Это символические вещи»: толкнет ли Запад Лукашенко к России

Глава МИД Ирландии Саймон Ковени уведомил, что страна не признает результаты президентских выборов в Белоруссии. Он отметил, что Дублин не считает итоги выборов в республике «истинным отражением демократической воли белорусского народа».

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«Я по-прежнему глубоко обеспокоен происходящими в Белоруссии событиями и решительно осуждаю нарушения прав человека, которые мы наблюдаем после президентских выборов, прошедших с нарушениями. Результаты не являются легитимными, о чем свидетельствуют запугивания и задержания, имевшие место как до, так и после выборов», — заявил Ковени.

Разумеется, Ирландия не была одинока в подобных оценках. С аналогичной позицией ранее выступил и ее сосед — Великобритания.

По словам британского министра иностранных дел Доминика Рааба, Соединенное Королевство будет добиваться расследования фальсификаций на белорусских выборах. «Провести расследование многочисленных нарушений и последовавших после выборов жутких репрессий», — написал он в своем Twitter.

Лондон даже принял решение оставить в силе санкции Евросоюза, действующие против Белоруссии, когда завершится переходный период Британии после Brexit в конце 2020 года.

«Соединенное Королевство сохранит действующие санкции ЕС в отношении Белоруссии в качестве собственных санкций после окончания переходного периода после Brexit», — сказала представитель британского премьера Бориса Джонсона. На данный момент в Лондоне обсуждают не только сохранение уже действующих санкций, но и введение новых.

Канада также не признает итоги президентских выборов в Белоруссии, заявил министр иностранных дел страны Франсуа-Филипп Шампань.

Глава внешнеполитического ведомства сообщил, что Канада просит ОБСЕ провести «тщательное расследование» прошедших в республике выборов президента. Кроме того, Шампань отметил, что Оттава осуждает суровые меры, применяемые по отношению к мирным протестующим в Белоруссии, а также выражает поддержку экс-кандидату на пост президента от оппозиции Светлане Тихановской.

Самая жесткая реакция прозвучала со стороны Брюсселя.

Ранее депутаты Европарламента заявили, что в ЕС не только отказываются признавать выборы в Белоруссии, но считают вновь избранного главой государства Александра Лукашенко персоной нон грата в ЕС.

В документе говорится, что прошедшие в республике выборы были несвободными и несправедливыми. По мнению представителей организации, все указывает на победу Светланы Тихановской.

«Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Белоруссии и считаем его персоной нон грата в Европейском союзе», — говорится в заявлении. Депутаты также выразили солидарность с белорусским народом в требовании проведения новых и свободных выборов с участием независимых наблюдателей.

Среди стран Запада самую сдержанную позицию пока занимают США. Там пока не заявляли о прямом отказе признавать итоги белорусских выборов.

Президент страны Дональд Трамп ограничился лишь двумя словами для описания происходящего: «ситуация ужасная». Также он добавил, что Россия «должна уважать суверенитет Белоруссии и право ее народа свободно и справедливо избирать своих лидеров».

Госсекретарь Майк Помпео давал прошедшим выборам характеристику «несвободных и несправедливых», а в конгрессе звучали призывы к новым выборам.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» белорусский политолог Дмитрий Болкунец, реакция Запада на ситуацию в Белоруссии вполне предсказуема и Лукашенко ожидают определенные последствия.

«Однако пока президент Белоруссии выгоден западным странам, так как он может поспособствовать разрушению российско-белорусских отношений. Вся предвыборная кампания Лукашенко сопровождалась жесткой антироссийской политикой, поэтому Запад может с ним поиграть на фоне ослабления его позиций. Он стал слабым после выборов, не в силовом плане, а в политическом — утратил легитимность в глазах населения, что подтверждают протесты на улицах белорусских городов», — считает эксперт.

Демонстративное ухудшение отношений режима Лукашенко с Западом вряд ли повлияет на его геополитическую ориентацию. «Последний диктатор Европы», как часто называют белорусского лидера западные СМИ, правил под санкциями практически все то время, что находился у власти.

Единственный раз, когда Евросоюз признал результаты избирательной кампании в Белоруссии, был после президентских выборов в 2015 году. Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, это было связано с отказом Лукашенко от размещения на территории республики базы российских ВКС.

«А все время до этого никто выборы не признавал, и ни одно посольство западное к нему не ехало. Но как шли на продажу в Европу белорусские нефтепродукты из российской нефти, так они и будут идти», — говорит эксперт.

Суздальцев указывает, что до сих пор санкционный режим не мешал Александру Лукашенко проводить политику сближения с Западом и отдаления Белоруссии от России.

«Лукашенко — идеальный партнер для Запад, с которым не надо даже вступать в переговоры. Он сам по себе ведет вполне антироссийскую, про-украинскую политику. И Россия ему за это еще и помогает. То есть все действует, как положено. И платить за это не надо, — указывает эксперт. —

Признание — это символические вещи. Фактически, то партнерство, которое существует у Лукашенко с Западом, в случае сохранения его власти будет продолжено. И лишь на уровне риторики его будут как-то осуждать».

Эксперты сходятся во мнении, что санкции западных стран в отношении Белоруссии будут носить персональный характер и будут направлены исключительно в отношении руководства страны. В перспективе такой подход позволит привлечь на свою сторону симпатии белорусского общества и создаст основу для диалога с будущим руководством республики.

«Запад не станет трогать белорусский народ, напротив, они попытаются расширить возможности для белорусской молодежи в различных форматах сотрудничества. Санкции будут вводиться персонально против семьи Лукашенко, его близких и окружения», — подчеркнул Дмитрий Болкунец.

Однако ошибочно считать, что такой санкционный режим в отношении Александра Лукашенко может принести России какую-то выгоду.

«Некоторые наши российские эксперты неосторожно полагают, что санкции в отношении Лукашенко отбросят его в сторону России, и начнется интеграция. Так они отбрасывают его 25 лет. И интеграция никак не начинается», — отмечает Андрей Суздальцев.