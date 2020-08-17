«Предлагал пересчет»: как прошел девятый день протестов в Белоруссии

Стратегия по минимизации имиджевых потерь президента Белоруссии Александра Лукашенко на девятый день противостояния власти и оппозиции сработала не так, как того, вероятно, ожидал глава республики. 17 августа ключевым пунктом в расписании президента стало посещение Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) и Минского автомобильного завода (МАЗ). Встречи с трудовыми коллективами были важны для Лукашенко, потому что именно рабочие составляют электоральное ядро, к которому он регулярно апеллирует. Продемонстрировать поддержку работников ключевых предприятий крайне важно для действующей власти.

Однако даже несмотря на то, что, по данным независимых СМИ, руководство МКЗТ отобрало для беседы часть работников, а основная масса бастующих осталась за пределами территории предприятия, те, кто все-таки попал в одно пространство с Лукашенко, встретили его лозунгом «Уходи!»

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Тем не менее белорусскому лидеру удалось пообщаться с работниками завода. И здесь Лукашенко показал готовность отвечать на самые острые вопросы, но насколько убедительными были заявления президента, — вопрос открытый.

Забастовки работников белорусских промышленных предприятий становятся все более серьезной проблемой для главы республики, ведь если об уличных протестующих он мог высказываться предельно жестко, а их действия объяснять иностранным влиянием, то рабочие — главный избиратель, на которого ориентируется действующая власть, а потому здесь каждая фраза должна быть выверенной.

Выполнять требование бастующих — а именно назначить повторные выборы — Лукашенко отказался.

«Никогда вы от меня их не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их (перевыборов. — «Газета.Ru») не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БелАЗа, за полгода мы уничтожим все», — пояснил президент.

Позже между рабочими и президентом состоялся следующий диалог: Лукашенко спросил, считают ли они выборы несправедливыми и хотят ли, чтобы были организованы новые, на что он получил синхронное «Да».

«Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет», — цитирует ответ президента информационный портал Tut.by.

Вместе с тем Лукашенко дал понять, что новые выборы в Белоруссии все же возможны, но опять же — не на условиях толпы. Прежде необходимо изменить конституцию страны, причем путем референдума.

«Нам надо принять новую конституцию, что вы и хотели, и даже «альернативщики» не были против. <…> Потому что мы прежде конституцию принимали на референдуме, и по новой конституции провести, если вы хотите, выборы и парламента, и президента, и местных органов власти», — подчеркнул он на встрече с коллективом МКЗТ.

В тот же день, 17 августа, ЦИК Белоруссии сообщил об отсутствии оснований для признания итогов выборов недействительными.

«В Центральную избирательную комиссию заявителями не предоставлено данных, свидетельствующих о том, что участковыми комиссиями результаты выборов установлены неправильно», — уточнили в ведомстве, добавив, что доводы заявителей, требующих пересчет голосов, «носят по существу предположительный характер».

При этом, общаясь с рабочими МЗКТ, Лукашенко заявил, что сам предлагал своим оппонентам произвести пересчет голосов, однако, по его словам, получил отказ и требования о новых выборах.

После визита на завод колесных тягачей Лукашенко отправился на встречу с коллективом Минского автомобильного завода (МАЗ) и там уже поговорил с бастующими «по-мужски».

«Думайте! Вы передайте всем, что никто никого уговаривать не будет. Все. Наступил тот рубеж, что если вы его переступите — господь с вами. Если вы вывалите на улицы, мы перетерпим. Если вы пойдете ломить — ответите. Вот вам мужской разговор», — предупредил Лукашенко.

Рассказал Лукашенко и о размерах «серой кассы» тех, кто организует и участвует в акциях протеста: «Из-за рубежа поступило $70 млн. Неплохие деньги, но они заканчиваются».

Вечер — снова за оппозицией

Во второй половине дня 17 августа информационную инициативу перехватила оппозиция.

Сначала Европарламент выпустил совместное заявление, в котором оппозиционный кандидат Светлана Тихановская признается победителем выборов 9 августа, а также содержится прямое обвинение в фальсификации результатов голосования.

«Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, и достоверные сообщения указывают на победу Светланы Тихановской. Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Белоруссии и считаем его персоной нон грата в Европейском союзе. <…> Мы присоединяемся к белорусскому народу в его требовании новых и свободных выборов под наблюдением независимых наблюдателей», — говорится в коммюнике.

Прокомментировал кризис в Белоруссии и президент США Дональд Трамп, назвав ситуацию в стране «ужасной» и сказав, что «Соединенные Штаты пристально следят».

Во время встречи с рабочими Лукашенко заявил, что с ним пытались выйти на связь европейские лидеры, в частности, канцлер ФРГ Ангела Меркель. «Я уже знаю, кого они там сформировали для переговоров. Уже вчера звонит Меркель: я хочу поговорить. [Президент Литвы Гитанас] Науседа и прочие. Не надо меня наклонять ни с Запада, ни с Востока. <…> Вы хотите, чтобы Россия отреагировала еще? А я не хочу», — говорил Лукашенко.

В Германии, правда, опровергли его слова: представитель правительства ФРГ, комментируя заявление Лукашенко, отметил, что Меркель не проводила никаких телефонных разговоров с президентом Белоруссии с 9 августа.

«Такой беседы между Меркель и Лукашенко не было со времени проведения выборов», — пояснили в германском кабмине (цитата по Reuters).

Правда, до этого пресс-служба литовского лидера Науседы по итогам телефонного разговора с Меркель сообщила, что «Берлин в настоящее время по дипломатическим каналам пытается связаться с Лукашенко для поиска выхода из сложившейся [в республике] ситуации», передает ТАСС.

В тот же день доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова опубликовала в Facebook предварительный состав координационного совета по передаче власти, о формировании которого в штабе оппозиционного кандидата рассказали 14 августа.

В список вошли 35 человек, в том числе нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, глава штаба бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико Мария Колесникова, председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий и ряд белорусских юристов, экономистов, журналистов и активистов.

Регламент работы совета еще не опубликован, однако в штабе пообещали, что он будет обнародован в ближайшие дни, также вскоре пройдет первое заседание.

Не уходят с улиц и граждане Белоруссии. И хотя повторить масштабы акции у стелы «Минск — город-герой» 16 августа не удалось, тысячи минчан находились у стен следственного изолятора на улице Володарского, где, предположительно, находятся Сергей Тихановский и Виктор Бабарико. Часть демонстрантов также митинговали у СИЗО на улице Окрестино, где, по информации местных СМИ, силовики применяли жестокость и насилие по отношению к задержанным участникам предыдущих акций протеста.

В сквере возле ИВС на Окрестина митингующие встретились с волонтерами власти, которые препятствовали продвижению колонны далее. Свои действия последние объяснили тем, что необходимо успокоиться, иначе «задержанным будет еще хуже»,

пишет «Интерфакс».

При этом волонтеры сообщили демонстрантам, что у них есть договоренность с администрацией изолятора на передачу воды, еды и медикаментов арестованным, и необходимо не продвигаться дальше к изолятору, чтобы сохранить эти договоренности в силе.

Акция завершилась около полуночи без происшествий. По оценкам различных источников, в минском митинге 17 августа приняли участие от 5 до 7 тыс. человек.