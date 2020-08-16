Встречи не будет: Белый дом отверг переговоры Путина и Трампа

Перед выборами президента в США не будет встречи американского лидера Дональда Трампа и российского главы Владимира Путина. О том, что саммита глав государств не будет, сообщил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен в эфире телеканала NBC.

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«Нет, мы не будем проводить встречу с Путиным в США. Но мы бы хотели, чтобы в какой-то момент сюда приехал Путин, надеемся подписать отличное соглашение по контролю над вооружениями, которое обеспечивает безопасность американцев и россиян», — таким образом он прокомментировал публикацию NBC. В ней со ссылкой на источники утверждалось, что Трамп намерен до ноябрьского голосования провести саммит с Путиным.

При этом собеседник телеканала заверил, что американская сторона хотела бы «улучшить отношения с Россией» и «достичь соглашения о контроле над вооружениями с РФ». При этом он не пояснял, о каком конкретно договоре идет речь. В частности, он не упоминал Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), который действителен до февраля следующего года.

«Но это зависит от россиян. Им следует решить, как они будут действовать дальше на этом направлении. Мы бы хотели, чтобы было соглашение о контроле над вооружениями с Россией», — добавил представитель администрации американского президента.

Ранее NBC News, ссылаясь на четыре источника, приближенных к Трампу, сообщил, что глава США выразил желание провести встречу с российским коллегой. Эта встреча, как утверждали источники, должна состоятся до 3 ноября, то есть до выборов американского президента.

В материале отмечалось, что цель встречи — объявить о прогрессе в достижении нового соглашения о контроле над ядерными вооружениями между США и Россией. Один из вариантов — согласование сторонами плана дальнейших шагов в процессе переговоров по СНВ-3. Это единственное соглашение об ограничении вооружений между Москвой и Вашингтоном, которое пока продолжает свое действие.

Собеседники телеканала отметили, что Трамп якобы считает, что встречу с Путиным можно использовать для того, чтобы укрепить свои позиции в борьбе за президентское кресло. Еще одна причина — демонстрация способности заключать соглашения.

Источники рассказали NBC, что Белый дом рассматривает различные варианты для проведения встречи двух глав государства, тщательно подбирая место и дату переговоров. Один из собеседников издания, рассказал, что администрация американского президента намерена в течение нескольких недель до выборов провести достаточно много встреч с мировыми лидерами.

Что касается договора о сдерживании вооружений, Россия предлагала продлить его еще на пять лет без предварительных условий. Но США настаивают на том, что соглашение нужно сделать трехсторонним, включив Китай. В Пекине не собираются заключать такие договоренности.

Ранее спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли отметил в интервью японскому изданию «Никкэй», что американские власти рассматривают вариант «двух шагов». Так как Пекин противится идее Вашингтона, американцы могут сначала разработать новые рамки взаимодействия с Москвой. Вторым шагом станет возобновление трехсторонних переговоров.

«В долгосрочной перспективе увеличение арсенала Китая может в разной степени затрагивать безопасность России. Сотрудничество Китая по разоружению лежит в общих интересах России и США», — уверен спецпредставитель США.

Он напомнил, что американский президент поддерживает возможность продления договора СНВ-3, но «при соблюдении условий».

Обсуждение будущего договора СНВ-3 станет одной из тем встречи Биллингсли с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Эти переговоры должны состояться в Вене 16-18 августа.