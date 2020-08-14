Собрания в каждом городе: Тихановская обратилась к мэрам

Светлана Тихановская, которая была основной соперницей президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах главы республики, записала новое видеообращение.

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«Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе», — сказала она.

Тихановская подчеркнула, что власти страны должны остановить «насилие на улицах белорусских городов». Она призвала их «пойти на диалог» с белорусами. Люди начали выходить на акции протеста вечером 9 августа после окончания голосования и публикации предварительных результатов, которые говорили об уверенной победе Лукашенко.

В своем видеообращении Тихановская подчеркнула мирный характер проходящих в стране акций протеста.

«На улицах наших городов появляется много мирных акций — цепи солидарности женщин с цветами. Абсолютно невоинственные, они показывают всему миру, что мы, белорусы, открытые, честные люди и мы против насилия», — заверила она.

Тихановская обратила внимание, что власти Белоруссии превратили мирный выход граждан на улицы страны в «кровавую бойню». По ее словам, белорусы «больше никогда не захотят жить» с прежней властью, так как большая часть населения республики выступает за перемены.

Видеообращение Тихановской было опубликовано в YouTube-канале ее мужа Сергея «Страна для жизни». Изначально именно он намеревался баллотироваться на должность главы Белоруссии, но еще до начала сбора подписей был задержан по обвинению в различных преступлениях. Тогда его жена решила сама участвовать в выборах в знак поддержки супруга.

Сегодня ЦИК опубликовал окончательные результаты выборов спустя пять дней после основного дня голосования. По данным комиссии, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Тихановскую — 10,1%.

Эти данные практически не отличаются от предварительных результатов. Штаб Тихановской не согласен с такими цифрами. Оппозиционеры потребовали мирной передачи власти. Сама Тихановская во вторник уехала в Литву. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Тихановскую поставили на родине перед выбором: «или покинуть страну, или другие, не очень удобные варианты». Тихановская уверена, что за нее проголосовали 60-70% белорусских избирателей.

Она также пообещал, что создаст координационный совет для трансфера власти в Белоруссии. В то же время экс-кандидат подчеркнула, что готова вести диалог с властями страны, но одно из условий, при котором состоится разговор, — возбуждение уголовных дел против приказывавших «избивать и стрелять в людей».

Ранее глава участковой избирательной комиссии № 25 города Витебск Сергей Питаленко заявил, что некоторые результаты были сфальсифицированы в пользу Александра Лукашенко. По словам Питаленко, глава администрации Октябрьского района Сергей Сташевский приказывал сотрудникам УИК изменить показатели в пользу действующего президента Белоруссии, хотя, согласно протоколам, победу одерживала Тихановская,.

Протестные акции в Белоруссии проходят с вечера 9 августа. На 13 августа количество задержанных достигло 7 тыс. человек. Среди них около 70 журналистов. Утром пятницы, 14 августа, жители столицы республики и других городов вновь вышли на улицы. К забастовкам и митингам присоединились работники более 10 предприятий, в частности, Минского электротехнического завода имени В.И Козлова и Белорусской АЭС.

При этом мирный характер акций подтверждают и в МВД Белоруссии.

«Имевшиеся акции в большинстве своем носили мирный характер. <...> Лишь в отдельных случаях в ходе несанкционированных мероприятий действия некоторых лиц носили агрессивный характер. Так, в Витебске телесные повреждения были причинены сотруднику органов внутренних дел», — написала пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

По ее словам, прошедшие сутки стали самыми спокойными за последние четыре дня.

Однако мирный характер акций не мешает сотрудникам правоохранительных органов республики применять по отношению к протестующим насилие и угрозы, передает Telegram-канал Mash. «Били, оскорбляли, угрожали смертью, снимали штаны, сказали по кругу пустят», — рассказала одна из задержанных, а затем выпущенных из изолятора женщин.