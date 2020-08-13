«Нам не нужна война»: Минск обратился к народу

Председатель Совета Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова обратилась к гражданам на фоне продолжающихся массовых протестов в стране.

Реклама

По ее словам, власти вместе с силовиками изучают обстоятельства задержаний протестующих, а их было задержано несколько тысяч, передает БелТА.

«Президент [Александр Лукашенко] услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении. Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям», — указала политик.

Она также подчеркнула, что власти не заинтересованы в эскалации насилия.

«Нам не нужна драка, не нужна война», — подытожила Кочанова.

Со своей стороны, глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил в эфире ОНТ, что нынешняя ситуация в стране не является революцией. Министр считает, что насилие необходимо останавливать в головах.

«До революции у нас еще не дошло», — уточнил силовик.

Он также отметил, что революция и хаос влекут за собой упадок жизни населения и экономики страны в целом.

«Нашей безопасности и спокойствию завидовали все, и из-за чего мы их сейчас разрушаем, из-за каких целей?» — сказал правоохранитель.

Помимо этого, он извинился за травмы «случайных людей» на протестных акциях в стране и взял на себя ответственность за ранения «попавших под раздачу».

Чуть ранее президенты Литвы Гитанас Науседа, Польши Анджей Дуда, Латвии Эгилс Левитс и Эстонии Керсти Кальюлайд предложили стать посредниками между белорусскими властями и протестующими для достижения консенсуса.

Как указывается в коммюнике на сайте латвийского лидера, основой этого обращение стали добрососедские отношения с Минском, а целью — чтобы они и дальше оставались такими.

«Мы, члены НАТО и Евросоюз, хотим, чтобы Белоруссия была стабильной, демократической, независимой и процветающей страной. Поэтому мы призываем президента страны к деэскалации ситуации и немедленному прекращению применения силы против вашего народа», — говорится в сообщении.

Политики призвали президента Белоруссии Александр Лукашенко уважать главные свободы, права человека и гражданина, включая свободу слова, СМИ, собраний, а также гарантировать безопасность журналистов и начать диалог с протестующими.

«Слушайте своих граждан и позвольте им говорить свободно. Мы настоятельно призываем вас организовать круглый стол по национальному примирению с участием представителей правительства и гражданского общества», — подчеркнули главы государств.

Глава министерства обороны Польши Мариуш Блащак призвал поддержать белорусский народ в ходе протестов, передает НСН.

«Понятно, что белорусский народ просыпается, и эти тенденции к свободе следует поддерживать», — сказал он в эфире Polskie Radio.

Кроме того, он усомнился в необходимости НАТО вмешиваться в сложившуюся ситуацию, отметив, что помощь Белоруссии является делом соседской поддержки.

Госсекретарь США Майкл Помпео со своей стороны во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Словении Янезом Яншей заявил о необходимости провести в Белоруссии повторные президентские выборы в присутствии международных наблюдателей.

Как отметил Помпео, Соединенные Штаты испытывают схожую с Евросоюзом тревогу из-за ситуации в Белоруссии. Вашингтон надеется, что будет выработан общий подход к ситуации в республике.

Предложение Помпео о проведении повторных выборов поддержал премьер-министр Словении.

«Я считаю возможным лишь мирное решение текущего кризиса в Белоруссии, необходимо провести новые выборы при серьезном присутствии международных наблюдателей», — сказал Янша.

Москва тоже обеспокоена протестами в Белоруссии после президентских выборов, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы обеспокоены поступающей информацией о связанных с нарушением общественного порядка инцидентах на улицах ряда белорусских городов, которые имели место после состоявшихся президентских выборов», — сказала дипломат.