Диктовали цифры: в Витебске признали фальсификации на выборах

Глава участковой избирательной комиссии № 25 города Витебск Сергей Питаленко заявил о фальсификации результатов подсчетов голосов на выборах президента Белоруссии в пользу действующего главы государства Александра Лукашенко.

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Питаленко признал реальность аудиозаписи, на которой глава администрации Октябрьского района Сергей Сташевский приказывает сотрудникам УИК указать ложные цифры по результатам голосования с тем, чтобы реально победившая оппозиционер Светлана Тихановская проиграла Лукашенко, передает Ura.Ru.

В итоге сотрудники комиссии написали цифры, которые продиктовал сам Сташевский. При этом до этого данная УИК опубликовала протоколы, на которых видно, что победу одерживала Тихановская.

Протесты вспыхнули по всей бывшей советской республике после закрытия избирательных участков 9 августа, основной причиной стало несогласие части белорусов с предварительными итогами выборов.

Как объявил ЦИК страны, Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его основной конкурент Светлана Тихановская — лишь чуть больше 10%.

Протестующие же указывали, что, по альтернативным подсчетам, а также по сообщениям ряда СМИ, опубликовавшим документы территориальных комиссий, на выборах победила именно Тихановская.

Для разгона протестующих сотрудники правоохранительных органов применяют слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. Были и случаи стрельбы на поражение.

В Минске на проспекте Дзержинского бойцы ОМОНа стреляли в стоявших на общих балконах людей, которые разговаривали с митингующими, перекрывавшими движение. Инцидент произошел во второй половине дня в среду, 12 августа, передают местные СМИ.

«По встречке проехал экипаж ГАИ и два тонированных автобуса. Они заехали на тротуар, оттуда выбежали силовики, которые направили ружья на балконы. Были слышны выстрелы», — отмечает Onliner.

В этот же день в Минске снова начали задерживать журналистов, писал «Интерфакс» со ссылкой на лишенный аккредитации правозащитный центр «Весна».

«Журналиста «Радио Свобода» Виталия Цыганкова задержали рядом с медуниверситетом во время акции медиков. Задержали также его жену Ольгу», — говорится в сообщении «Весны».

Цыганкова добавила, что сотрудник ГАИ приставил к ее голове пистолет. Также были задержаны журналисты Любовь Лунева, Дмитрий Солтан, Константин Реутский и Евгений Васильев.

Работники различных предприятий Белоруссии также вышли на акции протеста в четверг, 13 августа, сообщает «Sputnik Белоруссия».

Люди призывают к аннулированию итогов президентских выборов, остановке насилия на улицах и уходу силовиков.

К мирной акции солидарности присоединились сотрудники завода «Керамин» в Минске, БелАЗ, «Минского автомобильного завода», «Терразит» и других.

С начала протестов, по данным правозащитников, было произведено более 1 500 произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.

Госсекретарь США Майкл Помпео призвал провести в Белоруссии повторные президентские выборы в присутствии международных наблюдателей. Такое заявление американский политик сделал во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Словении Янезом Яншей.

Как отметил Помпео, Соединенные Штаты испытывают схожую с Евросоюзом тревогу из-за ситуации в Белоруссии. Вашингтон надеется, что будет выработан общий подход к ситуации в республике.

Предложение Помпео о проведении повторных выборов поддержал и премьер-министр Словении.

«Я считаю возможным лишь мирное решение текущего кризиса в Белоруссии, необходимо провести новые выборы при серьезном присутствии международных наблюдателей», — сказал Янша.

Особенно тревожно ситуацию в Белоруссии воспринимает Евросоюз, который не считает выборы в Белоруссии свободными и справедливыми. Об этом говорится в распространенном 11 августа заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Документ был согласован с главами внешнеполитических ведомств всех 27 стран Евросоюза. В документе отмечается, что ЕС изучает возможность введения санкций в отношении ответственных за «полицейское насилие».