Рано радоваться: за что Запад критикует российскую вакцину

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Об этом 11 августа объявил президент России Владимир Путин. По его словам, прививку от коронавируса сделала одна из его дочерей.

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«Эта вакцина формирует стойкий антительный иммунитет. Я это точно очень хорошо знаю, потому что одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. В этом смысле она приняла участие в эксперименте. После первого укола температура у нее была 38 градусов, на следующий день 37,5 градусов — и все», — сообщил Путин.

Вакцина получила название «Спутник V». Это разработка Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Препарат, прошедший клинические испытания в июне и июле, основан на уже известной платформе, с помощью которой был создан еще ряд вакцин. По информации Минздрава, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны формировать длительный — до двух лет — иммунитет.

Препарат сразу стала объектом активных дискуссий. Некоторые страны поздравили Россию с достижением, а некоторые принялись критиковать новую разработку.

Так или иначе, по словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, РФ получила заявки уже от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.

Одной из первых стран, поздравивших Россию с регистрацией вакцины, стала Сербия. Президент страны Александар Вучич заявил, что готов первым испытать на себе российский препарат, «когда сербские специалисты скажут, что он хороший». Поздравления Путин также получил от азербайджанского и аргентинского коллег Ильхама Алиева и Альберто Фернандеса.

Использовать российскую вакцину от коронавируса для иммунизации своих граждан и ее совместного продвижения на местном рынке готовы власти Венесуэлы, сообщил ТАСС посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

О намерении Филиппин начать в октябре клинические испытания российской вакцины рассказал во время пресс-конференции пресс-секретарь президента Гарри Рок.

После объявления о регистрации вакцины Путин также поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Главы государств подчеркнули важность дальнейшего сотрудничества по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в том числе с учетом регистрации препарата.

В то же время регистрация новой вакцины от коронавируса вызвала резкую критику со стороны ряда стран. В частности, старший советник президента США Келлиэнн Конуэй в эфире телеканала Fox News заявила, что

Соединенные Штаты придерживаются «намного более строгих» стандартов в разработке вакцин, чем Россия.

«Эти стандарты устанавливает Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, и, как я поняла из российского заявления, у них дела обстоят совсем не так», — уточнила она.

В свою очередь министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар в эфире телеканала ABC отметил, что Вашингтон в разработке вакцины от коронавируса ставит в приоритет эффективность и безопасность препарата, а не скорость его разработки.

С критикой в адрес российской вакцины в интервью французской газете Libération выступил и профессор Института генетики Университетского колледжа Лондона, швейцарский исследователь Франсуа Баллу (François Balloux). Он обратил внимание, что вакцина, которую слишком быстро выпустили на рынок, может представлять опасность для людей.

«Это глупое решение и прежде всего опасное. Политическое решение, принятое в безумной гонке за вооружение вакциной против COVID-19», — считает Баллу.

Как отметил один из соавторов первого крупного исследования РНК коронавируса SARS-CoV-2, если введение вакцины спровоцирует у людей серьезные побочные эффекты, это будет катастрофой. «Это еще больше усилит недоверие к политике в области здравоохранения и в целом к правительству», — предупредил Баллу.

Еще одна страна, в короткой прозвучала критика в адрес российского препарата, — Германия. Немецкий врач-вирусолог Йонас Шмидт-Каназит, работающий в институте Бернхарда Нохта в Гамбурге, заявил, что Москва не обнародовала никаких данных об этой вакцине, что дает повод для сомнений в ее качестве.

По словам вирусолога, возможности дать препарату «Спутник V» независимую оценку почти не было.

«Я с очень-очень большой сдержанностью реагирую на разрешение применять ее, поскольку ученые не имели возможности дать препарату независимую оценку», — подчеркнул он в беседе с агентством dpa.

Глава германской Федеральной врачебной палаты Клаус Райнхард в интервью газете Rheinische Post высказался по этому поводу еще более резко: «Я считаю, что одобрение вакцины без решающей, третьей, фазы — это рискованный эксперимент на людях. Безответственно на этой стадии прививать целые группы населения».

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал критику российской вакцины зарубежными специалистами безосновательной. По его мнению, это связано с конкурентной борьбой.

В то же время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не торопится с заявлениями о появлении в мире готовой вакцины от нового коронавируса.

«Мы не можем достоверно сказать, что есть вакцина, которая прошла все необходимые исследования. От нас еще требуется дать ей оценку, чтобы вакцину можно было использовать на международном уровне»,

— пояснила директор департамента программ в области здравоохранения ВОЗ Рана аль-Хаджа.

Она напомнила, что разработка любой вакцины должна проходить в три этапа — подтверждение ее эффективности, безопасности и дальнейшее развитие.

«Вакцина может оказаться эффективной, но недостаточно безопасной, с побочными эффектами, которые окажутся вреднее самого вируса. Российская вакцина прошла два этапа исследований и сейчас находится в первой фазе третьего этапа», — констатировала аль-Хаджа.

Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин также считает восторг от российской вакцины преждевременным.

«Даже ВОЗ пока не располагает подробным описанием принципа действия этой вакцины. Ее нельзя детям, беременным женщинам, пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Получается, что эту вакцину можно вводить только здоровым людям от 20 до 64 лет. Эта группа как раз легко переносит заболевание, среди этих людей практически не бывает летальных исходов. Тогда какой смысл им вводить себе эту вакцину?»

— сказал «Газете.Ru» эксперт.

Он обратил внимание, что международные организации пока не располагают исчерпывающей информацией, которая бы описывала все плюсы и минусы этой вакцины. Кроме того, не была пройдена третья фаза испытаний, которая предполагает тестирование препарата на десятках тысяч людей и контроль за их состоянием здоровья в течение полугода.

«Нам бы, конечно, хотелось первыми начать продавать свою вакцину, но, по западным стандартам, она не сертифицирована. Западные страны не смогут ее выпустить на свой внутренний рынок: у них очень строгая процедура верификации. И вот здесь и теряется смысл заявлений о том, что мы первые», — подчеркнул директор Центра европейской информации.

Топорнин назвал этот препарат политической PR-акцией и усомнился в ее оправданности. По его словам, остается еще много открытых вопросов. «Мне кажется, в этом деле лучше семь раз отмерить и один раз отрезать. Я бы предостерег от эйфории по поводу российской вакцины от коронавируса», — заключил эксперт.