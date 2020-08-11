Без остановок: в Белоруссии продолжаются протесты. LIVE

Кадры сегодняшних задержаний:
Посол РФ в Белоруссии призвал не имеющих аккредитации журналистов не заниматься профессиональной деятельностью в республике.
Акция на улице Маросейка у московского посольства Белоруссии продолжается. Полиция просит протестующих не мешать проходу граждан. Тем не менее, силовые меры не применяются.
⚡️⚡️⚡️Мезенцев обещает, что сегодня белорусские власти выпустят всех задержанных российских журналистов. О судьбе задержанных еще до выборах 33 гражданах России посол не упомянул.
Фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев освобожден из минского СИЗО, сообщил посол РФ Дмитрий Мезенцев.
В Белорусских Telegram-каналах активно публикуется информация о местах дислоцирования сил правоохранителей. Сообщаются адреса, где протестующие могут найти укрытие.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ЕС рассматривает возможность направить представителя для прямых переговоров оппозиции с властями Белоруссии.
Управление СК по Минску проводит проверку по факту смерти мужчины во время вчерашних столкновений.
«Личность мужчины установлена, эксперты выясняют точную причину его смерти, назначена судмедэкпертиза», — цитирует Sputnik Беларусь заявление официального представителя УСК по Минску Екатерины Гарлинской.
МВД Белоруссии сообщает, что информацию о задержанных во время протестных акций в столице можно получить круглосуточно
«Для этого необходимо позвонить на линию 102 и назвать фамилию, имя, отчество и дату рождения разыскиваемого. Сотрудники сообщат, есть ли человек в списке задержанных до суда за совершение правонарушения. Сведения о месте содержания гражданина не разглашаются», — заявила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
Протестные акции граждан Белоруссии проходят также и за пределами республики. Ситуация у посольства Белоруссии в Москве на эту минуту:
Telegram-канал NEXTA сообщает о концентрации сотрудников ОМОН в столичном районе Серебрянка. Сообщается о взрывах и стрельбе. Информация пока не подтверждена.
Министерство иностранных дел Беларуси заявило о готовности представить конкретные факты о подоплеке нынешних событий, в том числе вмешательстве из-за рубежа.
Спецкор «Медузы» и бывший редактор «Газеты.Ru» Максим Солопов освобожден. Его передали сотрудникам посольства России. Установить связь с журналистом или узнать его местоположение не получалось более 40 часов.
Издание Tut.by сообщает о задержании в Бресте их корреспондента Станислава Коршунова. Очевидцы сообщают, что 10 омоновцев целенаправленно бросились на журналиста. Связи с ним у редакции нет.
Минское метро ходит без остановок, передает «Sputnik Беларусь». Перекрыты как минимум 7 станций: «Купаловская», «Пушкинская», «Молодежная», «Фрунзенская», «Немига», «Октябрьская», «Площадь Ленина».
⚡️ ⚡️ ⚡️ Заявление Евросоюза: Выборы в Белоруссии не были ни свободными, ни справедливыми, ЕС изучает возможность санкций против ответственных за полицейское насилие. Брюссель призывает руководство Белоруссии начать подлинный общественный диалог, чтобы избежать дальнейшего насилия.
Sputnik Беларусь: центр Минска перекрыт. У стелы «Минск – город герой» сосредоточены спецтехника и силовики. Общественный транспорт не останавливается на остановках в центре города.
Пока призывы к мирному протесту не особо помогают. На видео — столкновения в Бресте. После акций прошлой ночи войска из города выводить не стали.
Главы МИД пяти стран Северной Европы и трех стран Балтии — Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Исландии, Эстонии, Литвы и Латвии — призвали Минск немедленно вступить в политический диалог с оппозицией.
ООН призывает белорусские власти обеспечить журналистам право свободно осуществлять свою работу.
Основные тезисы:
— Лукашенко проиграл. Тихановская — легитимный президент.
— Протестующие борются за свое будущие и будущее своих детей.
— Власти врут об иностранном вмешательстве в выборы.
— Лукашенко устроил геноцид. Силовики должны прекратить его поддерживать.
— Международное сообщество должно признать Тихановскую законно избранной главой государства.
Жена незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало и один из руководителей штаба Светланы Тихановской Вероника Цепкало записала видеообращение к Тихановской, силовикам, белорусам и всему миру.
Начнем сегодняшний вечер с хороших новостей. Ситуацию на своей родине прокомментировал певец Макс Корж. Артист призывает снизить градус эскалации во время уличных акций.
Пацаны. Вы победили. Тормозните на сегодня. Вы показали что можете дать отпор. Навели движ на весь мир. Эта тема (прямые столкновения) сегодня не будет работать в плюс. Ту « победу со дня на день» о которой вам пишут в телеге на данный момент одержать просто нереально. Я это вижу своими глазами находясь в Минске. Сегодня будут только трупы. Силовики таким способом на сторону людей не переходят. Сейчас в их глазах вы как раз те, против которых их натаскивали годами. Требуйте от своих лидеров других решений. Берегите себя, не рискуйте бездумно. Не забывайте чьи вы правнуки. Передавайте всем.
Главные новости сегодняшнего дня:
— Светлана Тихановская была вынуждена уехать в Литву. Сообщалось, что ее срочному переезду способствовали белорусские власти. Сегодня лидер оппозиции записала два видеообращения. Первое — с извинениями перед сторонниками. Второе — с призывом признать официальные итоги выборов и прекратить протест. В штабе Тихановской намекают, что видео вероятно было записано под давлением еще до того, как Светлана покинула Белоруссию.
— Форма протеста в виде забастовок стала обретать массовый характер. Известно об участии в акциях рабочих с Минского электротехнического завода имени Козлова, Минского маргаринового завода, государственного завода удобрений «Гродно Азот» и Минского тракторного завода. Также из-за забастовки в какой-то момент была ограничена работа столичного метрополитена.
— Четыре российских журналиста, которые были задержаны в ходе первой ночи протестов, покинули Белоруссию. Речь идет о сотрудниках Daily Storm Антоне Старкове и Дмитрие Ласенко, журналистах WarGonzo Семене Пегове и Владиславе Зиздоке.
— Штаб Тихановской выступил с заявлением об осуждении применения насилия во время протестов. «Мы против насилия и просим власти не применять насилие против мирных граждан. Мы предлагаем начать диалог о мирной передаче власти народу без насилия и потрясений», — говорится в их заявлении.
— В мире все громче звучат голоса политиков, осуждающих события в пост-советской республике и действия властей в частности.
Вторая ночь отметилась резкой радикализацией протеста. Митингующие использовали коктейли Молотова, активно возводили баррикады и вообще не боялись применять насилие в отношении силовиков. В сети распространялись фейки об участии в подавлении протеста «российского спецназа», а МВД Белоруссии сообщило о первых жертвах среди митингующих.
Избежать сравнений с украинским майданом, которые так любит использовать Александр Лукашенко, теперь будет очень трудно. Надеемся, что сегодня события будут носить менее брутальный характер.
Подробнее о хронике прошедшей ночи — в наших онлайн-репортаже и материале:
Первая ночь протестов отметилась жесткими действиями со стороны сотрудников правоохранительных органов. Акции достаточно быстро переросли в столкновения с полицией, для разгона людей сотрудники правоохранительных органов применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ, водометы и резиновые пути. В результате стычек пострадали около сотни человек, задержаны примерно 3 тыс. человек — против них возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против милиционеров, максимум им грозит до 15 лет тюрьмы.
Среди задержанных в ту ночь были и многие российские журналисты. Некоторых, например корреспондента Meduza и бывшего редактора «Газеты.Ru» Максима Солопова, до сих пор не нашли.
О хронике событий первой ночи протестов можно прочитать в нашем онлайн-репортаже.
Добрый вечер, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Мы продолжаем следить за развитием событий в Белоруссии, где протесты несогласных с результатами президентских выборов продолжаются уже третьи сутки.
Протестные акции начались в воскресенье, 9 августа сразу после закрытия избирательных участков. Во многом их спровоцировало то, что многие избиратели, стоявшие в длинных очередях по несколько часов, так и не успели отдать свой голос до окончания дня голосования. Еще больше ситуацию обострила публикация ЦИК предварительных результатов выборов, согласно которым президент Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его основной оппонент Светлана Тихановская — менее 10%.