Фейки и Молотов: как прошла вторая ночь белорусских протестов

Протесты несогласных с подсчетом голосов на президентских выборах в Белоруссии возобновились в понедельник, 10 августа, примерно в 7 часов вечера. Акции начались не только в Минске, но в других городах страны, в том числе в Гродно, Бресте, Пинске, Могилеве и других. Как и в день голосования, белорусская диаспора активно протестовала за рубежом: СМИ сообщали о пикетах и акциях у посольств в Варшаве, Киеве и даже Париже.

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Поначалу протест выглядел как органичное продолжение событий прошлой ночи. Люди мирно шли по улицам городов, не скапливаясь в каком-то конкретном месте, хотя направление движения протестующих неизменно было обращено к центральным площадям городов. Наблюдались акции автомобилистов, сигналивших в знак солидарности с протестом. На улицах города звучала песня Виктора Цоя «Перемен», успевшая стать неформальным гимном этого протеста.

Примерно через полтора часа после начала акции начали поступать первые сообщения об использовании силовиками в Минске светошумовых гранат и слезоточивого газа. К 9 часам вечера начались активные задержания.

Примерно в это же время власти страны привлекли к урегулированию протестов военный спецназ.

С этого момента ситуация начала обостряться. Помимо задержаний постоянно появлялась информация о новых пострадавших от взрывов светошумовых гранат и резиновых пуль.

Кандидат на пост президента от объединенной оппозиции Светлана Тихановская перед началом акций заявила о своем отказе принимать участие в акциях протеста, объяснив это решение опасением провокаций. Тем не менее, ее имя неоднократно фигурировало в новостных сводках.

Белорусские СМИ, ссылаясь на штаб Тихановской, стали сообщать, что кандидата, пришедшую в ЦИК для подачи жалобы, заблокировали в здании ведомства. В комиссии эту информацию опровергали, а ряд Telegram-каналов стали сообщать о провокации: якобы у здания ЦИК протестующих ждал большой отряд ОМОН.

Причины для опасений за безопасность лидера оппозиции были: Тихановская после подачи заявления в ЦИК не выходила на связь на протяжении нескольких часов.

По словам пресс-секретаря политика Анны Красулиной, смартфон Тихановской работал, но она не отвечала на звонки. Политик вышла на связь только в районе 23:30. В штабе заявили, что она в порядке, но больше никаких подробностей не сообщили.

В это время на улицах белорусских городов ситуация продолжала накаляться.

Майдан по-белорусски

Еще в 10 вечера стали поступать первые сообщения о том, что протестующие в центре Минска начали строить баррикады. В отличие от первого дня протестов, когда использовались мусорные баки, для создания конструкций начали использовать личные автомобили протестующих.

Силовики с помощью спецсредств жестко пресекали подобные попытки укрепиться на центральных улицах. Их действия вызывали агрессивную реакцию со стороны протестующих.

Ближе к полуночи МВД Белоруссии сообщило о первом погибшем протестующем.

Согласно сообщению ведомства, неустановленное взрывное устройство взорвалось в руке активиста, он получил травмы несовместимые с жизнью. В МВД подчеркнули, что снаряд протестующий пытался кинуть в силовиков.

Вскоре после этого в Минске в силовиков начали кидать коктейли Молотова. Активисты продолжали строить баррикады и начали жечь шины около столичного ТЦ «Рига», площадь возле которого станет одним из основных мест столкновений протестующих с правоохранителями.

Центральные районы белорусских городов начали блокироваться силовиками на въезд. Административные и правительственные здания в столице начали обносить колючей проволокой.

В какой-то момент применение активистами силы в отношении сотрудников правоохранительных органов начало принимать драматические обороты. В сети стали распространяться видеозаписи демонстрирующие, как протестующие на своих личных автомобилях наезжают на сотрудников ОМОН.

Протестующие осмелели и в противостоянии с силовиками начали идти до конца.

Психологический эффект от публикации подобных видео еще предстоит оценить, но уже этой ночью было задокументировано как минимум несколько случаев перехода сотрудников милиции на сторону протестующих.

Протест становился все более радикальным не сам по себе. Судя по всему, существенную роль в этом процессе сыграли Telegram-каналы, которые в условиях ограниченного доступа к интернету, становятся чуть ли не единственным источником информации для протестующих.

Telegram-канал NEXTA, который в первую ночь протестов стал основным источником информации о событиях в Белоруссии и занимался в основном публикацией видеозаписей происходящих протестов, на вторую ночь заметно изменил тон общения со своими подписчиками.

В канале все чаще звучали призывы к прямым действиям, публиковались сообщения о жестоких действиях правоохранителей, которые при этом далеко не всегда сопровождались видео или фото подтверждениями. В отношении сотрудников правоохранительных органов, в отличие от первого дня протестов, использовалась более агрессивная, негативно окрашенная лексика: «каратели», «фашисты».

Неоднократно фиксировались факты публикации Telegram-каналами фейков о происходящих протестах.

Так, например, видео с якобы использованием водометов для разгона протеста в Пинске, как выяснилось, было снято во время протестов в Израиле.

Широкое распространение получили фейки об участии в подавлении протеста «российского спецназа».

NEXTA публикует фейки о российском спецназе. pic.twitter.com/vyoY4mypfo — Алх Рамонэ (@alxramone) August 10, 2020

Соответствующие посты в Telegram-канале NEXTA были удалены, но сохранились благодаря репостам, в том числе в каналах украинских активистов, известных своим негативным отношением к России. Подобные посты сопровождались эмоционально ярко окрашенными комментариями, например:

«БЕЛОРУССКАЯ АРМИЯ! ЛУКАШЕНКО СДАЕТ СТРАНУ РУССКИМ В ОБМЕН НА ПРАВО ИЗДЕВАТЬСЯ НАД НАРОДОМ ВЕЧНО. ТЕПЕРЬ ЭТО НЕ ПРОТЕСТЫ ЗА СВОБОДУ — ЭТО ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ!»

Несмотря на распространение ложной информации о событиях в Белоруссии, силовики продолжали активно задерживать профессиональных журналистов, не только российских, но и белорусских.

Ночью телеканал «Белсат» сообщил о задержании журналисток Алены Щербинской и Татьяны Белошовой. В Бобруйске задержали журналиста Алеся Чигиря и его жену Дануту. Кроме того, редакция издания «Наша Ніва» сообщает о получении от главного редактора Егора Мартиновича сообщения SOS. Информации о его состоянии и местонахождении нет. Кроме того, журналистка этого же издания получила ранение в ногу резиновой пулей.

Сочетание этих факторов грозит утратой доверия информации, поступающей из Белоруссии.