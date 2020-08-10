Гранаты, пули и ОМОН: как белорусы встретили выборы президента

ЦИК Белоруссии объявил, что действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,23% голосов. По словам главы ведомства Лидии Ермошиной, кандидат от объединенной оппозиции Светлана Тихановская набрала 9,9% голосов, беспартийная Анна Канопацкая заручилась поддержкой 1,68% избирателей, лидер партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень — 1,13%, а сопредседатель организации «Говори правду» Андрей Дмитриев получил 1,04%.

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«Против всех проголосовали 6,02% избирателей. Вот такие предварительные данные, которые будут по мере подготовки итогового заседания ЦИК будут уточняться. Я не думаю, что они существенным образом изменятся», — добавила Ермошина.

Она также отметила, что Белоруссии нужно переходить на электронное голосование на выборах, чтобы избежать давления на членов избиркомов. Ермошина подчеркнула, что ее ночью эвакуировали из дома правительства, а властям Минска пришлось продлить голосование на выборах после 20:00, чтобы толпа не могла разгромить участки.

Явка на выборах составила 84%, голосование официально признано состоявшимся.

«Никто не рассчитывал на такую явку избирателей. Идет переброс с одних участков на другие», — говорила Ермошина, пока голосование еще продолжалось. В этот момент по интернету расходились видеоролики с огромными очередями из желающих проголосовать. Такая ситуация складывалась не только в Минске и других городах Белоруссии, но и на зарубежных участках: у посольства Белоруссии в Москве и консульства в Санкт-Петербурге выстраивались километровые очереди из желающих проголосовать.

Ермошина говорила, что на отдельных участках не хватало бюллетеней. С подобных ажиотажем выборы главы Белоруссии не проходили никогда. Тысячи человек из-за очередей не успели отдать свой голос.

Такую картину сложно соотнести с итоговыми данными о явке. Для Белоруссии явка в 84% — низкий показатель. Так, на прошлых президентских выборах в 2015 году явка составила более 87%. В 2010 и в 2006 годах — более 90%. И только в 2001 году, на вторых выборах с участием Александра Лукашенко, явка была ниже, чем сейчас — 83,86%.

Впрочем, ЦИК связывал задержки и проблемы со сторонниками оппозиции, которые якобы специально голосовали как можно медленнее.

Сам процесс голосования заслуживает отдельного внимания, поскольку в течение дня в Белоруссии наблюдались три постоянные вещи: проблема со связью и интернетом, масса сообщений о нарушениях со стороны независимых СМИ и показательные задержания несогласных у избирательных участков.

Одной из самых ярких историй стала видеозапись, на которой несколько женщин под надзором милиции выносили закрытые мешки через второй этаж одной из школ — по версии очевидцев, в пакетах были бюллетени, вынести их пытались достаточно скрытно, покидая избирательный участок из окна второго этажа с помощью стремянки.

Если говорить о задержании наблюдателей, то показательным стал инцидент с журналистами российского телеканала «Дождь», которых люди в штатском и масках «положили на асфальт и увели в неизвестном направлении». Впоследствии стало известно, что причиной для ареста послужило отсутствие аккредитации у сотрудников СМИ — их отпустили примерно через восемь часов после задержания — по предварительным данным, в итоге журналисты покинули территорию Белоруссии, им запрещен въезд на территорию республики в течение пяти лет.

Ночь протестов

В таких условиях представители оппозиции отказались верить в результаты, о которых сообщили официальные экзит-полы. В штабе Тихановской пришли к обратному выводу –

именно оппозиционный кандидат набрала около 80% голосов, когда действующего президента поддержали лишь 6-7% избирателей.

Свою точку зрения оппозиционеры подтвердили целым рядом фотографий официальных итогов отдельных избирательных комиссий по всей Белоруссии, пока ЦИК последовательно указывала на лидерство Лукашенко. Остальные кандидаты также увидели нарушения на выборах и пообещали опротестовать результаты в суде.

Пока кандидаты воевали за свою победу через выступления и сообщения, белорусы вышли на улицы, чтобы продемонстрировать свое отношение к выборам президента. Закрытие избирательных участков стало отправной точкой для запуска несанкционированных акций по всей стране. По факту демонстрации проходили в мирном ключе, но после ряда задержаний начали перерастать в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.

Подавляли протесты достаточно жестко с использованием спецсредств, что по началу не подтверждали в МВД республики.

Правоохранители использовали слезоточивый газ, водометы, дубинки, светошумовые гранаты, резиновые пули и даже автомобили.

В интернете распространились видеозаписи, демонстрирующие, как автозак въезжает в толпу людей. На отдельных кадрах было видно, что в последствие грузовик переехал одного из протестующих.

При этом со стороны толпы в начале не было никакой агрессии, люди призывали силовиков перейти на их сторону вместо того, чтобы пытаться остановить протесты. К слову, по неофициальным данным, в ряде небольших городов ОМОН опустил щиты и не стал прерывать народный протест в знак солидарности с демонстрантами. Акции сопровождались криками «Позор», «Уходи» и «Света», к протестам присоединились даже автомобилисты, сформировавшие колонну и поддерживающие протестующих гудками.

Одним из ключевых символом прошедшей ночи стал бело-красно-белый флаг Белоруссии, который в республике был официальным с 1918 по 1919 год и также с 1991 по 1995 года. Если же говорить о гимне протеста, то еще во время предвыборной кампании им стала песня Виктора Цоя «Перемен».

К слову, знаковым стало обращение Светланы Тихановской к протестующим и сотрудникам правоохранительных органов.

Кандидат призвала своих сторонников избегать провокаций и не давать поводов для применения насилия, а милицию и войска попросила вспомнить о том, что они также являются частью белорусского народа.

«Я знаю, что белорусы проснутся завтра уже в новой стране и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего, офицеры, я знаю, что вы можете это сделать», — подчеркнула Тихановская.

Вспышки над столицей

После жестких действий со стороны сотрудников правоохранительных органов, протесты все же стали более радикальными, по крайней мере в крупных городах. В Минске активисты попытались соорудить баррикады из мусорных баков и ряда других объектов, в Гродно сообщалось о разборе брусчатки. Повсеместно появлялась информация о стычках с милицией или ОМОНом, в ходе которых в ход шли бутылки, камни или в лучшем случае «крепкое словцо».

Правоохранители опять-таки отвечали жестко — наиболее часто различные СМИ публиковали видеозаписи с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. Параллельно с этим шли фотографии пострадавших от спецмер силовиков: человек с разорванными стопами от гранаты, девушка в крови из-за попадания резиновой пули в лицо или мужчина, лежащий без сознания под ногами милиционеров.

Различных кадров и видеозаписей появлялось очень много, но однозначно говорить об их подлинности все же нельзя — официальной информации по-прежнему нет.

Отключение интернета и блокировка связи по всей стране смазали картину происходящего, по факту полноценно ситуацию оценить нельзя из-за недостаточной информации.

В настоящее время вывод можно сделать лишь один, выборы в Белоруссии завершились массовыми протестами, которые привели к стычкам с сотрудниками правоохранительных органов и задержаниям. Точное количество задержанных, пострадавших или погибших неизвестно. По данным правозащитного движения «Вясна», под арестом находится более 120 человек, от полученных травм скончался как минимум один человек. Акции по всей стране практически закончились около 3-4 утра 10 августа по московскому времени, однако протестующие уже пообещали вернуться на улицы и начать забастовку.

При этом глава СК Белоруссии Иван Носкевич заявил, что ведомство возбудило уголовные дела по факту массовых беспорядков и насилия против милиции. По его словам, участникам и организаторам беспорядков грозит до 15 лет лишения свободы.

«Они (протесты) имели место на территории города Минска и ряда иных регионов страны сегодня ночью. Все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали», — резюмировал Носкевич.