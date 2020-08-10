Не было свободы: США не приняли выборы в Белоруссии

Вашингтон трактует прошедшие в Белоруссии президентские выборы как несправедливые, это не было свободным волеизъявлением народа, цитирует ТАСС коммюнике главы Госдепартамента США Майка Помпео.

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Он раскритиковал как ход самих выборов, так и реакцию властей и жесткие действия правоохранительных органов в отношении протестующих во время беспорядков на улицах городов Белоруссии.

«США глубоко озабочены проведением президентских выборов в Белоруссии, которые не были свободными и справедливыми. Серьезные ограничения по допуску кандидатов, запрет допуска местных независимых наблюдателей на участки, методы запугивания оппозиционных кандидатов, задержания мирных протестующих и журналистов омрачили процесс», — указал дипломат.

Руководитель американского внешнеполитического ведомства напомнил, что на выборах не было наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

«Мы призываем власти Белоруссии уважать права всех белорусских граждан на мирные собрания, воздержаться от применения силы и освободить всех неправомерно задержанных. Мы решительно осуждаем продолжающееся насилие против протестующих и задержание сторонников оппозиции, равно как и блокирование интернета для препятствования распространения белорусскими гражданами информации о выборах и демонстрациях», — заявил он.

По словам госсекретаря, США стоят на стороне суверенитета и независимости Белоруссии, приветствуют стремление белорусского народа «к демократическому и процветающему будущему» и призывают к «демократическим процессам и уважению прав человека».

В июле в Минске задержали 33 россиянина, и тогда член Совета Федерации Алексей Пушков указал, что начинается «откровенное вовлечение Белоруссии в антироссийские игры».

При этом белорусский президент Александр Лукашенко критикует политику России уже почти год, говоря об «имперских амбициях», а отношения с США укрепляет еще с середины зимы. Госсекретарь Майк Помпео прилетал в Минск и говорил, что Вашингтон с нетерпением ждет установления партнерских отношений с Белоруссией.

20 июля был назначен белорусский посол в Соединенных Штатах. Минск и Вашингтон взаимно отозвали послов еще 12 лет назад, посольства возглавляли временные поверенные. Однако на фоне антироссийских санкций и ситуации на Украине белорусско-американские отношения начали заметно улучшаться.

В День независимости США, 4 июля, Лукашенко поздравил Трампа с праздником и подчеркнул, что для Белоруссии крайне важно выстраивать отношения со Штатами «на основании общих ценностей и приоритетов».

Он также напомнил, что День независимости Республики Беларусь приходится на 3 июля, и выразил надежду на укрепление сотрудничества — в том числе и экономического.

«Примером этого <...> стала историческая первая поставка американской сырой нефти в Беларусь в этом году», — заявил белорусский президент. Он добавил, что выстраивание прочных отношений с США — одна из целей внешней политики Минска.

Со своей стороны, Помпео призвал Белоруссию расширить доступ к своему рынку для американских компаний и провести реформы. По словам главы Госдепа, это поможет Минску «полностью раскрыть свой торговый и инвестиционный потенциал».

В этой связи Пушков предупредил об опасности интереса Лукашенко к западным странам. Он напомнил о судьбах бывших президентов Грузии и Украины Эдуарда Шеварднадзе и Виктора Януковича, которые также заигрывали с Западом.

Ранее Лукашенко заявлял о желании обсудить с президентом России Владимиром Путиным «вмешательство извне» в белорусские выборы главы государства.

По мнению президента Белоруссии, на выборы в республике хотят повлиять «кукловоды» в Польше и России.

«Эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела», — сказал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что обвинитель должен представить какие-то аргументы, а отсутствие их вынуждает задуматься о правдивости выдвинутых претензий. Он также заявил, что Россия не США, отвечая на вопрос о возможном расследовании «вмешательства» в белорусские выборы.