«Чудовищная атака»: Трамп связал взрыв в Бейруте с бомбой

Президент США Дональд Трамп заявил, что в столице Ливана Бейруте взорвалась какая-то бомба. По его словам, речь идет об атаке — так считают некоторые американские генералы.

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«Я встречался с некоторыми из наших замечательных генералов <...> Похоже, они думают, что это была атака. Это была какая-то бомба, да. Это был не какой-то производственный взрыв. Они [генералы] лучше меня знают», — отметил Трамп.

Он также добавил, что считает инцидент чудовищной атакой, США уже предложили властям Ливана свою помощь.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута около ливанской военной базы 4 августа. Взрывная волна уничтожила или повредила десятки домов и автомобилей, по последним данным, погибли более 100 человек, а пострадали свыше 4 тыс. Местные власти связывают инцидент с детонацией 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры на одном из портовых складов, и пока не спешат говорить об атаке или теракте.

Версию с атакой, помимо Трампа, выдвигал телеканал Al Hadath. Его источники обвинили в инциденте Израиль — впоследствии израильская радиостанция Kan получила опровержение этой теории от своих собеседников в Тель-Авиве.

Как пишет CNN, слова президента США поставили под сомнения в Пентагоне. Три высокопоставленных источника в минобороны сообщили телеканалу, что ведомство не располагают свидетельствами того, что в случае со взрывом в ливанской столице речь идет об атаке.

При этом один из источников отметил, что, если бы Пентагон располагал такой информацией — США начали бы усиливать меры безопасности вокруг американских баз и дипломатических объектов, однако пока ничего подобного не происходит.

К слову, бывший советник Трампа по нацбезопасности Бретт Макгерк уже назвал высказывания американского лидера по взрыву в Бейруте безответственными. По его мнению, Трампу не стоит «разводить болтовню» об инциденте.

«Совершенно безответственно со стороны президента разводить болтовню <…> в то время как сотни жертв все еще числятся пропавшими без вести или находятся в больницах», — подчеркнул Макгерк.

Как в Хиросиме и Нагасаки

Впрочем, Трамп по факту — единственный из мировых лидеров, кто позволил себе сравнить взрыв в ливанской столице с чьей-то атакой. В целом международная реакция на инцидент была вполне ожидаемой: главы государств передавали свои соболезнования и предлагали помощь в ликвидации последствий взрыва — местные власти оценили ущерб от взрыва в порту в $3-5 млрд.

К примеру, президент России Владимир Путин направил телеграмму соболезнования своему ливанскому коллеге Мишелю Ауну. «В России разделяют скорбь ливанского народа. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в тексте.

Если говорить о помощи, то российская сторона направила в Ливан мобильный госпиталь с врачами для оказания помощи пострадавшим от взрыва. Речь идет о госпитале отряда МЧС «Центроспас», который способен принимать до 200 человек в сутки и размещать 50 больных.

Поддержку также оказали Франция, Чехия, Иран, Ирак и Кувейт, а готовность оказать помощи выразили более 10 государств.

В частности, Кипр предложил принять пострадавших, учитывая близость страны к Ливану. Кроме того, правительство страны находится в контакте с ООН и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

При этом губернатор Бейрута Марван Аббуд сравнил последствия взрыва со сбросом атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки в августе 1945 года. Жители города, оставшиеся без крова, исчисляются сотнями, число погибших постепенно увеличивается, в стране объявлен траур и введено чрезвычайное положение.

Основные версии

В настоящее время все силы местных властей брошены на устранение последствий инцидента как задачи первостепенной важности, несколько отодвигая расследование причин взрыва. Основная версия со складом по хранению селитры с точки зрения ряда западных специалистов вполне вписывается в характер происшествия, однако почему она сдетонировала — пока неизвестно.

Как пишет Al Mayadeen, возможной причиной для взрыва могли послужить сварочные работы на складе или короткое замыкание. Источники телеканала отмечают, что в помещении хранилась конфискованная селитра, которую еще девять лет назад поместили на склад для дальнейшей переработки или уничтожения, а в апреле появился отчет об опасности хранения такого груза в морской гавани.

Впрочем, это не единственная версия инцидента. Если исключить преднамеренную атаку, сразу после взрыва раскручивалось две теории.

Во-первых, местные СМИ активно писали, что взрыв произошел на складе пиротехники в порту, что косвенно подтверждалось серией мелких хлопков и серьезным пожаром перед основным взрывом.

Вторая версия также привязана к пиротехнике, но в качестве места взрыва называется один из кораблей в порту Бейрута. По факту она не многим отличается от первой и также объясняется серией взрывов поменьше вместе с пожаром перед основным инцидентом.