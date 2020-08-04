Привлечем татар: Кравчук придумал, как «вернуть» Крым

Для «возвращения» Крыма Украине должна быть создана специальная группа, в которую должны войти крымские татары – заявил бывший президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

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По его словам, это объединение должно будет работать в русле «возвращения» Крыма Украине на международных площадках, передает РИА «Новости».

«В Конституции Украины необходимо уточнить, что Крым является не просто территориальной автономией, а национальной территорией. Это совсем другие права и совсем другая структура власти», — добавил политик.

В прошлом месяце бывший глава МИД Украины Павел Климкин выразил уверенность в том, что Киев должен создать из Крыма проблему для России.

К этому политик призвал, по его собственным словам, в день второй годовщины подписания так называемой «декларации Помпео» о непризнании воссоединения Крыма и России.

Стоит отметить, что декларация была подписана американской стороной 25 июля 2018 года – спустя четыре года после того, как Крым на основании результатов всенародного законного референдума стал частью России.

«У нас не так много времени, надо превратить Крым в проблему для России, внутреннюю и внешнюю.

Стать лучше РФ и удержать настоящих друзей, которые с нами разделяют общие ценности и общее будущее. И непременно никогда не останавливаться, потому что если мы перестанем бороться и остановимся, то почему за нас должны бороться другие?» — указал экс-дипломат.

В ответ на это член Совета Федерации от республики Крым Ольга Ковитиди заявила, что украинскому политику необходимо покаяться, а не говорить о том, что Крым стоит сделать «проблемой» России.

«Когда Климкин был руководителем внешнеполитического ведомства Украины, ему следовало укреплять его, развивать внешнеполитические связи, а не дестабилизировать ситуацию, упорно роя яму, в результате чего в эту политическую пропасть провалился весь режим Порошенко», — напомнила она в комментарии RT.

«Господину Климкину необходимо публично покаяться [за свои действия], а не делать заявления относительно Крыма — субъекта Российской Федерации», — заявила сенатор.

Днем ранее руководитель штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что готов участвовать в штурме Крыма.

По его словам, если украинский лидер Владимир Зеленский инициирует военную операцию по силовому «возвращению» российского полуострова, то он готов воевать лично.

«Я давал ответы на вопросы следователей о причинах непроведения наступательных операций в Крыму и, если нужно, готов ответить еще. Нынешнему президенту дать ответ на эти вопросы будет гораздо сложнее. Если он вдруг решит наступать — я буду в первых рядах штурмового батальона», — пояснил политик.

Тогда же спикер Госдумы Вячеслав Володин указал, что, после того как закон о приравнивании отчуждения территории РФ к экстремизму вступит в силу, российские власти будут требовать экстрадиции всех иностранных политиков, которые призывают «вернуть» Крым Украине.

«Это особенно касается наших украинских коллег. Заявления в отношении Крыма, которые они будут делать, повлекут за собой наказание по законам Российской Федерации.

Мы сможем потребовать их экстрадиции к нам в страну. С другой стороны, это вопросы, которые и в дальнейшем будут также предъявлены, поэтому многие горячие головы, возможно, их остудят, после того как мы примем нормы этого закона», — обратил внимание Володин на пленарном заседании.

По его словам, наказание за совершенное преступление не будет зависеть от гражданства того, кто сделал заявление.

«Будь то Украина, или Прибалтика, или Соединенные Штаты Америки. Сделали заявление в отношении России, в отношении части ее территории — подпадают под уголовную ответственность сразу после принятия этого закона, и мы имеем право требовать их экстрадиции. Мы эти вопросы для себя не оставим без внимания», — предупредил парламентарий.

Он заверил, что «все аукнется», «сколько бы ни прошло времени» со дня заявления.

Чуть ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ухудшение отношений с Украиной не связано с присоединением Крыма. Об этом он сообщил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

«Эта пена рано или поздно схлынет», – заявил президент по поводу недружественных отношений двух стран.

Путин также напомнил, что сначала на Украине произошел государственный переворот, и власть была захвачена – в конце 2013 – начале 2014 годов.

«C этого момента наши взгляды и пути с руководством Украины стали диаметрально противоположными, и мы с ними разошлись», – отметил президент РФ. И лишь после этого, добавил он, крымчане решили войти в состав России.