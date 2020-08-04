Дело в газе: премьер Польши объяснил критику России и ФРГ

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в его стране нет антироссийских настроений, а Варшава критикует политику любых стран, конкретные действия которых ей не нравятся. Об этом сообщает портал Biznes Alert.

«Я не считаю, что у нас в Польше царит жесткая антироссийская риторика. Однако есть некоторые вопросы, которые нам не нравятся, например, «Северный поток — 2»», — подчеркнул польский премьер-министр.

По его словам, Польше не нравится позиция Германии по поводу СП-2. Но даже внутри правящей партии в Польше («Право и справедливость» — прим. «Газеты.Ru») есть разногласия по этому поводу. Тем не менее, «Северный поток — 2» для польского руководства остается «неприемлемым» проектом.

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Моравецкий заявил, что деньги из Европы для газопровода пойдут на создание российского оружия. Кроме того, Москва сможет «отрезать» Украину от поставок газа в страны Евросоюза и «делать с этой страной все, что заблагорассудится». Такая вероятность Польше не нравится.

Накануне польский антимонопольный регулятор UOKiK принял решение оштрафовать российскую газовую корпорацию «Газпром» на сумму в 213 млн злотых — более €50 млн. В качестве причины штрафа в документах ведомства указано «отсутствие сотрудничества по делу о «Северном потоке – 2». UOKiK заявляла, что соглашение о партнерстве с европейскими компаниями — Shell, OMV, Wintershall, Engie, Uniper – по строительству СП-2, было заключено с целью обойти нормы антимонопольного законодательства.

Россия и Германия, берега которых соединяет трансбалтийский газопровод, неоднократно подчеркивали, что «Северный поток – 2» — это не политический, а сугубо экономический проект. Однако Польша, страны Прибалтики, Украина и США регулярно критикуют СП-2, сравнивая его с «кинжалом», который угрожает европейской энергетической безопасности.

Америка при этом хочет поставлять свой сжиженный природный газ в Европу--– танкеры из США уже отгружали голубое топливо из-за океана в польских портах.

В начале июля министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр ответила на критику из-за строительства российского газопровода «Северный поток – 2».

По ее словам, претензии к газопроводу можно разделить на три пункта.

Во-первых, критики считают, что «Северный поток – 2» повысит зависимость Европы от российского голубого топлива. На это Крамп-Карренбауэр ответила, что в ЕС происходит диверсификация поставок газа, а также развиваются альтернативные и возобновляемые источники энергии.

Во-вторых, Россия якобы будет использовать доходы от экспорта газа на укрепление обороны. Отвечая на этот пункт, министр отметила, что «дело тут не только в «Северном потоке – 2».

Помимо этого, строительство газопровода вызывает претензии из-за «легитимных интересов» в области безопасности Украины, Польши и некоторых других государств при реализации проекта. Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия учитывает интересы восточноевропейских стран в переговорах по данному проекту.

Строительство «Северного потока – 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент РФ Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

7 июля посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр также заявил, что строительство газопровода завершится, «пусть и с задержкой». Он также добавил, что проект американских санкций в отношении стран-участников проекта не повлиял на отношение немецких властей к газопроводу.

Стоит добавить также, что на фоне вывода части американский войск из Германии, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава надеется на перевод этих частей из ФРГ в Польшу. Вскоре президент Польши Анджей Дуда принимал у себя главу Белого дома. Встреча состоялась 24 июня, и в ходе совместной пресс-конференции он намекнул на желание Варшавы принять выведенных из Германии солдат.

«Не скрою, что я обратился к президенту, чтобы он из Европы американские силы не выводил. Американское присутствие для Европы после завершения Второй мировой войны – гарантия безопасности. Когда кто-то спрашивает меня, готова ли Польша принять больше американских солдат, я отвечаю, что готова», — говорил польский президент. Сам Трамп ранее заявил, что выводит войска из ФРГ, потому что немцы сотрудничают с русскими по «Северному потоку – 2» и подрывают обороноспособность НАТО.