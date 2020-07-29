«Провокация против населения»: почему в Белоруссии не доверяют опросам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пользуется поддержкой 72,3% граждан республики. Об этом свидетельствуют данные проведенного аналитическим центром Ecoom соцопроса.

«Александра Лукашенко готовы поддержать 72,3% белорусов. Рейтинги остальных не превышают суммарно 10%. Затруднились ответить — 10,9%, не захотели отвечать — 3,1%, против всех — 3,7%», — говорится в сообщении.

Оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую готовы поддержать 7,5% граждан, Анну Канопацкую — 1,6%, Сергея Черечня — 0,2%, Андрея Дмитриева — 0,7%.

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Исследование было проведено по заказу белорусского телеканала ОНТ. Опросы проводились 23-27 июля. Республиканская выборка составляет 1879 респондентов, статистическая погрешность не превышает 2,5-4%. По итогам предыдущего соцопроса, проведенного Ecoom 10-13 июля также по заказу ОНТ, сообщалось, что Лукашенко готовы поддержать на выборах 69,4% граждан.

В сообщении также отмечается, что уровень популярности действующего президента включает не только электоральный рейтинг, но и оценку социально-экономической политики главы государства, эффективности принимаемых им решений. Такая поддержка составляет 78,1%.

Предвыборная ситуация в республике накалена — популярных кандидатов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало попросту не допустили до выборов, отказав в регистрации. Бабарико — бывший председатель «Белгразпромбанка» — находится в СИЗО. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов, легализации средств, полученных преступным путем и даче взятки. По версии следствия, он получил от представителей коммерческих структур незаконные вознаграждения на сумму более 28 млн белорусских руб. (около $11,7 млн) и распределил их среди руководства ОАО «Белгазпромбанк».

Валерий Цепкало покинул пределы страны с детьми из-за угроз. В результате в гонке осталась лишь один оппозиционный кандидат — Светлана Тихановская, — которая проводит по всей стране агитационные пикеты. Мероприятия уже прошли в Гомеле, Речице, Жлобине, Бресте, Бобруйске, Могилеве, Орше, Витебске, Новополоцке, Борисове, Гродно и Минске.

Во всех городах акции имели определенный успех, поддержать Тихановскую приходили тысячи людей, в некоторых случаях мест желающим не хватало на отведенной местными властями для агитации площадке. 17 июля было объявлено о создании объединенного штаба, куда вошли Светлана Тихановская, супруга Валерия Цепкало Вероника и глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова.

Помимо арестов и недопуска кандидатов до выборов, эта избирательная кампания сопровождается также многочисленными протестами, а также задержаниями их участников.

К электоральным исследованиям в республике по понятным причинам приковано особое внимание. Однако нельзя сказать, что публикуемые данные пользуются особым доверием.

Чтобы та или иная компания провела опрос по любому политическому вопросу, ей необходимо получить на это лицензию от Академии наук. На центры, которые в прошлом проводили независимые исследования, оказывалось давление.

В конце мая популярные белорусские издания Onliner и Tut.by, а также местные телеграм-каналы провели несколько онлайн-опросов в преддверии выборов. Как минимум в двух таких опросах Александр Лукашенко набрал лишь 3%. В другом чуть больше — в районе 6%. В соцсетях за президентом закрепилось прозвище «Саша 3%».

Сам Лукашенко на шутки отреагировал резко, и уже в начале июня Академия наук Беларуси приравняла опросы аудитории онлайн-СМИ к политическим, для проведения которых требуется аккредитация.

«Никто власть сегодня в Беларуси сегодня не поменяет. Не потому что мы ее будем посиневшими пальцами удерживать, а потому что большинство подавляющее… (и мы знаем, какое это большинство, мы просто не печатаем эти социологические опросы). Это вы уже «Саша 3%» написали на майках. Да вы хоть верите, что у действующего президента [рейтинг] 3%? Да вот в этой вот альтернативной кампании я и то больше трех наберу», — заявлял президент.

Проводимые же сейчас в республике опросы стали инструментом предвыборной кампании Александра Лукашенко. Публикация высокого рейтинга главы государства — попытка манипуляции общественным сознанием в преддверие выборов, считает белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

«В Белоруссии нет независимой социологии, а те результаты, которые озвучивает Ecoom, они, как правило, совпадают с официальными данными по результатам парламентских и президентских выборов. Эта структура является полностью государственной. Возможно, они и проводят какие-то исследование, но получается два вида результатов — один для внутреннего пользования, а второй для публичной информации. Этим результатам я совершенно не доверяю, считаю их профанацией и дезинформацией для того, чтобы попытаться вклинить в сознание граждан, что Лукашенко пользуется безоговорочной поддержкой населения», — отмечает эксперт.

Того же мнения придерживается и заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Запрещена социология, но этот центр спокойно вывешивает такие данные, и это распространяется опять-таки правительственными СМИ — никак иначе, кроме как провокацией против населения и электората это назвать невозможно. Кстати говоря, не скрывается и то, что этот центр действует по указанию Совета Безопасности республики Белоруссии», — отмечает Суздальцев.

Проблема состоит в том, что на нынешних выборах попросту нет признаков высокой поддержки Лукашенко. Многокилометровые пикеты, на которые приходили граждане, чтобы поставить подписи за альтернативных кандидатов, протесты и количество людей, приходящих поддержать Тихановскую — все это свидетельствует об обратном. Причем отличительной чертой нынешних протестов стал тот факт, что они проводятся не только в Минске, но и других крупных городах страны.

«На президентских выборах таких масштабных протестов не было никогда ранее, особенно в районных центах, поэтому эти результаты чисто для того, чтобы продемонстрировать обществу, какой результат получит Лукашенко на выборах», — считает Дмитрий Болкунец.

Оба эксперта считают, что представленные результаты совсем не отражают реальную картину. По мнению белорусского эксперта, уровень поддержки главы государства составляет около 10%. Дмитрий Суздальцев считает, что Лукашенко поддерживают примерно 30%.

«30% при протестном голосовании примерно идет такой всплеск. Обычно в этой ситуации люди, которые даже вроде против действующей власти, они, когда идут голосовать, по инерции еще голосуют. Вот таких обычно около 30%, 25-30%, но конечно не 50%», — считает Суздальцев.