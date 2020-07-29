От них еще не прививали: в Россию идут новые штаммы гриппа

Президент России Владимир Путин провел онлайн-совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Ему представили свои доклады глава Роспотребнадзора Анна Попова, вице-премьер Татьяна Голикова, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

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Президент отметил важность сохранения здоровья и безопасности граждан. По его словам, власти должны обеспечить граждан доступным вакицированием от гриппа в осенний период. Он подчеркнул, что это должно проходить максимально комфортно и доступно. Кроме того, он поручил проинформировать граждан о том, что дают прививки от гриппа, где и как их можно сделать.

В свою очередь, Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались. «Это еще раз подчеркивает актуальность иммунизации от гриппа в этом сезоне», — отметила глава ведомства.

Вместе с тем руководитель Роспотребнадзора рассказала о результатах испытаний по сохранению коронавируса COVID-19 на различных поверхностях. Оказалось, что он остается на поверхностях до 48 часов. Уничтожить его можно при помощи дезинфекции средствами, содержащими спирт или хлор, за полминуты.

Она также сообщила, что специалисты научного центра «Вектор» провели исследования относительно размножения вируса в водной среде. «Это было очень важно перед курортным сезоном. Мы видим, что вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается. Но вместе с тем может сохраняться. И наш плотный мониторинг показывает, что пока таких рисков нет», — сказала она, отметив, что вирус не устойчив к повышению температуры, «то есть кипячение убивает его, как и многие другие вирусы».

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о планах по организации начала учебного года в стране. По ее словам, 1 сентября школьные линейки в России будут проведены, но при соблюдении всех эпидемиологических норм. «С учетом сегодняшней эпидситуации нами принято решение новый учебный год в школах начинать как обычно в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах. При этом необходимо обеспечить проведение традиционных школьных линеек в строгом соответствии и при соблюдении противоэпидемических мер», — отметила она.

Чиновница добавила, что 92% вузов страны планируют начать учебный процесс уже 1 сентября, остальные — с 14 сентября. «Но в случае необходимости вузы могут перенести начало учебного года не более чем на два месяца», — напомнила Голикова.

Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался президенту, что в столице России количество новых выявленных случаев сократилось в 10 раз, «если брать с пика заболеваемости». Собянин отметил, что такая динамика наблюдается уже на протяжении месяца, а в тех городах, которые прошли такой же сценарий, повторных всплесков коронавируса не наблюдалось. Но он подчеркнул, что пока «расслабляться нельзя». Планируется, что запрет на проведение массовых мероприятий сохранится до конца августа.

Глава столицы также отметил, что в Москве постепенно сокращается число коек, зарезервированных под пациентов с коронавирусом. «16,5 тыс. коек выведены в плановый режим. Но создан резервный фонд», — обратил внимание Собянин. Он также разделил обеспокоенность своих коллег по поводу приближающегося осеннего периода, когда возникнет риск распространения ОРВИ и гриппа.

Владимир Путин отмечал, что в этот период может обостриться ситуация с коронавирусом. «Важно заранее просчитать и учесть все эти риски — как по отдельности, так и их потенциальное сочетание», — сказал российский президент.

Он обратил внимание присутствующих на заседании, что к этому надо «подготовиться заблаговременно, чтобы даже в условиях повышенной нагрузки больницы и поликлиники работали стабильно, а граждане получали качественную медицинскую помощь, как экстренную, так и плановую, причем в полном объеме, без каких-либо сбоев».

Во время совещания президент России отметил, что почти в два раза по сравнению с пиковыми показателями снизилось количество заболевших коронавирусом россиян, однако «ситуация может качнуться в любую сторону».

Он добавил, что в настоящее время нет «поводов для самоуспокоенности и для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей».

Путин подчеркнул, что власти должны сделать все, чтобы избежать введение повторных ограничительных мер в России.

«Необходимо сделать все, чтобы за счет профилактических, упреждающих мер постараться избежать повторного введения режима ограничений, тем более масштабных, чтобы школы, детские сады, вузы, предприятия и организации могли работать безопасно, в нормальном, привычном для людей режиме», — отметил Путин.