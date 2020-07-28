«Кажется, здесь измена»: кто грозит Зеленскому Майданом

27 июля в Киеве снова прошли акции протеста «против капитуляции». Поводом для демонстраций стала появившаяся накануне новость о телефонном разговоре президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

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В заявлении Офиса президента Украины сообщается, что «стороны обсудили закон об особом порядке местного самоуправления в ОДЛО, который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ, и закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины». Такое сообщение стало неожиданностью — и при Петре Порошенко и при Владимире Зеленском Киев отказывался обсуждать децентрализацию Донбасса — предоставление особого статуса ДНР и ЛНР предусматривается минскими соглашениями.

Более того, разговор состоялся по инициативе Киева за несколько часов до прекращения огня, о котором стороны договорились в ходе Трехсторонней контактной группы в Минске на прошлой неделе. Что примечательно, и это перемирие отличается от предыдущих беспрецедентными мерами: запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование любых видов летательных аппаратов, на применение огня, включая снайперский, на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях.

Кроме того, предусмотрено применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня с уведомлением о них координатора контактной группы. Для реагирования на нарушения режима прекращения огня должен быть создан координационный механизм.

Реакция от украинских националистов последовала незамедлительно — многие лидеры националистических партий выступили с заявлениями о недопустимости «капитуляции». Партия экс-президента Петра Порошенко назначила на 27 июля протесты.

«Человек по фамилии Зеленский запретил украинской армии защищать Украину. Кажется, здесь есть государственная измена. Кажется, человек, являющийся президентом Украины, стал слугой России и заставляет украинское войско капитулировать перед русским агрессором. Неужели все жертвы и усилия российско-украинской войны за шесть лет были напрасными? Украинская армия атакована с тыла. Ее атаковал человек по фамилии Зеленский»,

— говорится в тексте заявления партии.

Во время самого протеста участники митинга против перемирия в Донбассе выдвинули ряд требований к президенту Украины, среди которых — отмена разоружения, запрета на обстрелы и разведки, увеличение финансирования военных, а также расследование по статье 111 украинского УК (Госизмена) в отношении

главы офиса президента Андрея Ермака, советника президента Руслана Демченко, министра обороны Андрея Тарана, главы ВСУ Руслана Хомчака.

В случае, если до 24 августа правительство не выполнит требования, протестующие пообещали «защищать страну любым способом».

Реванш Порошенко

Разговоры о готовящемся «реванше» Петра Порошенко ведутся уже несколько недель. Первым поводом для таких рассуждений стало назначение экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова на должность главы штаба «Европейской солидарности», которая готовится к осенним местным выборам.

Александр Турчинов — один из наиболее агрессивно настроенных по отношению к России украинских политиков-тяжеловесов. Считается, что он способствовал переходу Евромайдана в фазу вооруженного конфликта. Соответственно, опыт стимуляции протестных настроений, организации самих протестов у него есть, причем весомый.

В предыдущем составе Верховной рады Турчинов стал одним из лидеров националистической партии «Народный фронт» вместе с экс-премьером Арсением Яценюком и министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

«Турчинов идет к Порошенко для подготовки к большому проекту по смене власти в стране через организацию уличных протестов осенью, — цитирует украинское издание «Страна.Ua» слова источника, знакомого с ситуацией в партии экс-президента. — Также говорят, что туда подтянется и Яценюк. Аваков — под вопросом. Вероятно он попытается использовать ситуацию для усиления переговорной позиции с Зеленским».

Александр Турчинов — один из самых влиятельных на Украине политиков среди сторонников войны, активистов Майдана и националистов. И его переход в команду Порошенко говорит о том, что в ближайшее время националистически настроенная часть украинского общества, вероятнее всего, объединится под эгидой одной политической силы.

Впрочем, переоценивать перспективу возвращения Петра Порошенко к власти не стоит. Проблема состоит в том, что националисты утратили свою популярность и, как следствие, свои позиции и влияние.

Так, по данным «Страны.Ua» на протесте против капитуляции собралось лишь 2 тыс. человек. Постепенный отход националистов со сцены политической жизни на Украине демонстрируют и результаты прошлогодних выборов, в которых некоторые политические силы даже не стали принимать участие, а «Европейская солидарность» набрала всего 8,1% и заняла четвертое место.

Проводившиеся в течение года исследования также сигнализировали о падении популярности идеи украинского национализма и «партии войны». Ни партия Порошенко, ни «Голос» — созданная в преддверие парламентских выборов националистическая партия Святослава Вакарчука — не подбирались к лидерским позициям.

Правда, вместе с тем падает и рейтинг Владимира Зеленского и его «Слуги народа». И это, с одной стороны, нормальное и предсказуемое явление — ожидания от тогда еще кандидата в президенты Зеленского, который с триумфом провел предвыборную кампанию, просто не могли полностью реализоваться. С другой стороны, существуют и другие объективные причины для падения рейтинга президента. В первую очередь, это его бездействие в главном вопросе — войне в Донбассе.

Время сделать ставку

Украинский лидер объединил под своим флагом сразу две разрозненные группы — националистов и желающих завершить войну, в основном, это жители Юго-Востока Украины. И этот фактор стал одновременно и политическим козырем для Зеленского и его слабым местом. В вопросе Донбасса он попросту не может удовлетворить ожиданиях всех голосовавших за него украинцев. Вероятно, отчасти этим и объяснялось его нежелание выбрать, наконец, одну из сторон и действовать в ее направлении. Однако бездействие также не стало эффективным способом удержать свои позиции и скоро его рейтинг пополз вниз.

И хотя Зеленский продолжает удерживать первое место во всех опросах, это уже не тот триумфальный результат. Вместе с тем, растет поддержка других кандидатов, которые твердо знают своих избирателей и действуют строго с оглядкой на них. И именно к лидеру «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрию Бойко перетекла значительная часть электората Зеленского.

В июне ОПЗЖ поддерживали 22% украинцев, в то время как «Слугу народа» — 30%. Юрия Бойко поддерживают 20%. В апреле его рейтинг не достигал и 11%. «Оппозиционная платформа — За жизнь» еще ни разу за шесть лет после событий Евромайдана не достигала такого уровня популярности.

Согласно опросу группы «Рейтинг», проводимому 15-20 июля, Владимира Зеленского на выборах в президенты сейчас поддержали бы 30,2% опрошенных респондентов, Юрия Бойко — 14,4% украинцев, а Петра Порошенко — 13,7%. 68% украинцев считают, что в целом их страна движется в неправильном направлении, и только 19% имеют противоположное мнение.

Впрочем, судя по всему, украинский лидер и сам понял свою главную ошибку. До этого он прибегал к различным способам спасения своего рейтинга, вплоть до отставки всего правительства и назначения нового, сопровождаемого красноречивыми выступлениями Зеленского в Раде. Если же перемирие действительно будет выполняться на новых условиях, и процесс по части децентрализации двинется с мертвой точки, то можно сказать, что свой выборы украинский президент сделал не в пользу националистов. Это, впрочем, играет на руку Петру Порошенко, и к осени у него, вероятно, появится еще больше поводов для мобилизации оставленного Зеленским или же преданного ему электората.

Однако переоценивать протестный потенциал националистов все же на этот раз не стоит, считает директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Все равно шансов на большей части Украины получить свои местные советы у него нет и не было и не будет. Он может где-то в отдельных районах центра провести свою партию, а в большей части страны у него нет шансов — он имеет самый высокий негативный рейтинг в стране. Какую-то попытку замутить какие-то акции протеста — это очень может произойти, но я бы даже сказал, не столько благодаря деньгами и усилиям Порошенко, сколько из-за глупой политики президента Зеленского», — считает эксперт.