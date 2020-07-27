Ноты в три посольства: МИД отреагировал на флаги ЛГБТ

Российские дипломаты направили ноты протеста посольствам Великобритании, Канады и США из-за того, что те вывесили на своих зданиях в Москве «радужные» флаги, признаваемые в мире как один из символов ЛГБТ-движения. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на главу комиссии Госдумы по расследованию случаев вмешательства в дела России извне Василия Пискарева.

По словам депутата, в документах говорится, что диппредставительства нарушили «положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации».

В конце июня посольство США в России вывесило флаг ЛГБТ и опубликовало на своей странице в Facebook пост, что «чествует флаг гордости ЛГБТИ». Американские представители написали также об истории этого флага. Его создал американский художник и активист Гилберт Бейкер. По данным посольства, он в своих мемуарах писал, что «символ радуги был взят из самой ранней истории человечества как символ надежды».

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«Он хотел донести свое убеждение в том, что сила общества в разнообразии», — уверены в посольстве. В дипмиссии добавили, что члены ЛГБТ-сообщества обладают «универсальными правами человека».

Этот инцидент прокомментировал президент России Владимир Путин. «Они кое-что показали там по поводу того, кто там работает. Но не страшно. Мы же ведь много раз говорили на этот счет, и у нас позиция понятная», — сказал он на встрече с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции после того, как сенатор Алексей Пушков упомянул вывешенный флаг.

Глава России подчеркнул, что в России нет и не будет каких-либо ограничений прав религиозных, национальных или сексуальных меньшинств.

МИД России, в свою очередь, прокомментировал действия американских дипломатов музыкальной композицией El Bimbo, которая в фильме «Полицейская академия» использовалась в качестве основной темы бара «Голубая устрица».

«Это просто чтобы поддержать ваше игривое и веселое [английское слово gay можно перевести на русский язык как прилагательное «веселый», так и представителей сексуальных меньшинств] настроение в эти трудные времена для Америки», — отметили в российском ведомстве, опубликовав пост на английском языке.

Позже радужный флаг на здании своего диппредставительства вывесило и посольство Великобритании.

В Госдуме крайне негативно восприняли действия иностранных дипмиссий. Ранее вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой выразил мнение, что вывешивание флагов на посольствах носят политический характер. Он также призвал Пискарева оценить действия посольств и дать оценку словам посла Канады в России, который заявил о вреде поправок к Конституции, которые можно расценить как попытку давления на свободное волеизъявление граждан.

Ранее замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Илья Тимохов отметил, что МИД РФ подготовило материал со своей позицией относительно действий американских и британских дипломатов.

Он отметил, что поднятые Толстым вопросы «тщательно проработаны на междепартаментском уровне». «МИД на данный момент подготовлен обстоятельный материал, в котором отражена официальная позиция министерства, а также предприняты в этой связи меры, в том числе в юридической плоскости», — сказал Тимохов 19 июля.

В свою очередь, посол по особым поручениям МИД РФ Элеонора Митрофанова в комментарии РИА «Новости» назвала действия посольств хулиганской выходкой.

«Мне кажется, это абсолютно хулиганская выходка. Из разряда «на-ка, выкуси» или «назло». Это неприлично, некультурно — особенно для официального представительства. Это же не НПО вывесила, а посольство», — обратила внимание дипломат. Митрофанова подчеркнула, что «подобное ни в какие рамки посольской практики не укладывается».