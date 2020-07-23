Ответственны за безопасность: Путин обсудил с Трампом СНВ-3

Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с американским коллегой Дональдом Трампом в четверг, 23 июля, обсудил мировую стратегическую стабильность и вопросы контроля над вооружениями.

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Политики в разговоре подчеркнули особую ответственность Москвы и Вашингтона за поддержание международного мира и безопасности, указывается в сообщении Кремля.

В этой связи стороны подтвердили необходимость организации двусторонних консультаций на тему Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Также главы государств отметили важность инициативы Путина о проведении саммита пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН: России, Китая, США, Франции и Великобритании.

Отдельно российский и американский лидеры коснулись иранской ядерной программы и пришли к выводу о востребованности коллективных усилий нескольких стран по поддержанию стабильности и глобального режима ядерного нераспространения.

В целом Путин и Трамп выразили настрой на развитие российско-американского торгово-экономического сотрудничества. Как указала российская сторона, «разговор носил конструктивный и содержательный характер».

Неделей ранее издание The Times писало, что Трамп хочет встретиться с Путиным перед ноябрьскими выборами в США.

Однако, как указывалось в статье, Трамп получал предупреждения о том, что Россия якобы будет использовать переговоры, чтобы попытаться вернуться в «авангард мировых дел» и при этом ничем не поступиться.

Впрочем, американский лидер может откликнуться на предложение российского коллеги провести «саммит пяти».

Инициатива была выдвинута в статье Путина к 75-летию победы во Второй мировой войне в «Российской газете».

В данной статье российский президент напомнил, что крупнейшие государства несут ответственность за поддержание безопасности в мире, даже имея непримиримые противоречия — геополитические, идеологические, экономические.

«Наши коллеги — господа [председатель КНР] Си Цзиньпин, [президент Франции Эммануэль] Макрон, [президент США Дональд] Трамп, [премьер-министр Великобритании Борис] Джонсон — поддержали выдвинутую российскую инициативу провести встречу лидеров пяти ядерных государств», — подчеркнул Путин.

В конце прошлого месяца в США вышла книга экс-советника американского лидера по нацбезопасности Джона Болтона «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома».

В ней среди прочего указывается, что Трамп воспринимает большинство своих коллег без должной степени уважения. И только отношение главы Белого дома к Путину для автора книги так и осталось загадкой.

«Что касается оценок самого Путина, он [Трамп] ни разу не высказал никакого мнения, по крайней мере передо мной. Я никогда не спрашивал, что считал Трамп, возможно, опасаясь того, что могу услышать. Его личное отношение к российскому лидеру оставалось загадкой», — написал Болтон.

При этом его самого встревожило решение Трампа поздравить российского коллегу с победой на выборах в марте 2018 года.

Также в книге утверждается, что «Путин может играть на Трампе, как на скрипке». На это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не считает своего американского коллегу легким объектом для манипуляций.

«Путин не может играть на Трампе, как на скрипке. То, что Путин думает о Трампе, он сам неоднократно говорил в многочисленных интервью», — сказал представитель Кремля.

Сам же Путин сетовал на то, что внутриполитическая повестка в США мешает Трампу поладить с Россией и преодолеть кризис в отношениях двух стран.

«Мы все знаем, что говорит <...> господин Трамп по поводу российско-американских отношений (Трамп выражает стремление к нормализации — «Газета.Ru»). <...> Но, к сожалению, до сих пор этого не сделано. Но мы не в претензии, потому что мы видим, что происходит во внутриполитической жизни США», — подчеркивал российский лидер.

По словам Путина, Москва будет работать «с любым руководством США» в зависимости от желания Вашингтона сотрудничать с Россией.

Предыдущий телефонный разговор Путина с Трампом состоялся в начале июня нынешнего года. Тогда российский лидер поблагодарил главу Белого дома за поставку американских аппаратов искусственной вентиляции легких для больных коронавирусом COVID-19.

Также президент России поздравил собеседника с успешным запуском пилотируемого космического корабля Crew Dragon, доставившего американских астронавтов на Международную космическую станцию.

В этой связи лидеры договорились развивать взаимовыгодное сотрудничество в космической сфере.