Протест против истории: российского посла вызвали в МИД Эстонии

МИД Эстонии пригласил российского посла Александра Петрова на прием. Причиной этому стали посты МИД России о добровольном вхождении стран Балтии в СССР, передает РИА «Новости» со ссылкой на дипмиссию.

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Глава внешнеполитического ведомства Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что подобные высказывания не идут на пользу отношениям двух стран. «Я дал распоряжение вызвать посла <...> и выразить соответствующий протест», — сказал глава министерства на пресс-конференции правительства. Трансляция велась в Facebook.

По словам Рейнсалу, российские власти неоднократно утверждали, что Латвия, Литва и Эстония были членами Советского Союза по взаимному согласию.

«Я полностью отвергаю это заявление. Оно не отвечает историческим фактам», — подчеркнул министр иностранных дел Эстонии.

Ранее российское посольство опубликовало на своей странице в Facebook высказывание представителей МИД России в связи с 80-летием вступления Латвии, Литвы и Эстонии в состав СССР. В ведомстве сказали, что это решение «не было односторонним».

«В условиях реальной угрозы использования Прибалтики как плацдарма фашистской Германии для нападения на СССР Москва в июне 1940 года была вынуждена осуществить ввод в Латвию, Литву и Эстонию дополнительных войск (к уже размещенным там контингентам по двусторонним пактам о взаимопомощи 1939 года)», — говорилось в посте.

Подчеркивалось, что размещение дополнительного военного контингента не означало, что суверенитет над этими государствами переходит СССР. Сам шаг в российском министерстве назвали «легитимным».

Дипломаты обратили внимание, что большинство граждан этих стран были согласны с вхождением в состав Советского Союза на парламентских выборах в 1940 году.

Причем впоследствии подтвердилось, что планам Адольфа Гитлера «по превращению Прибалтики в сырьевой придаток Третьего рейха» помешал только СССР.

В МИД России напомнили, что во время пребывания в составе СССР как в Эстонии, так и в Латвии и Литве действовали национальные органы власти. Их представители также были в высших госструктурах Советского Союза. Кроме того, граждане обладали всеми возможностями для сохранения своих национальных языков и культуры.

«Прибалтика при содействии центральных советских органов власти была одним из наиболее передовых в экономическом плане и процветающих регионов страны», — отметили в МИД РФ.

В комментарии также утверждалось, что прибалтийские политики стараются исказить факты о вхождении стран в состав СССР в 1940 году. Они, по мнению российских дипломатов, используют это для предъявления Москве претензий.

«Правящими кругами прибалтийских стран не прекращаются попытки навязать тенденциозную оценку событий, связанных с включением Латвии, Литвы и Эстонии в состав СССР 80 лет назад», — говорится в посте посольства.

«Взятая на вооружение официальным Вильнюсом, Ригой и Таллином «оккупационная доктрина» является чисто политическим проектом, нацеленным на выдвижение различного рода претензий к Российской Федерации и фальсификации истории того времени», — продолжили в МИД России.

Вместе с тем подчеркивалось, что позиция России по этому вопросу известна. Она «базируется на объективном учете исторических реалий того времени и выверенных оценках данных событий с опорой на архивные документы и факты».

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс так же, как и его эстонский коллега, раскритиковал этот комментарий представителей российского внешнеполитического ведомства.

В Литве еще на прошлой неделе говорили о том, что нужно противостоять российским «искаженным» оценкам истории. Такое мнение выразил президент Литвы Гитанас Науседа. Он заверил, что Вильнюс будет добиваться, чтобы Европейский союз признал такие оценки неприемлемыми.