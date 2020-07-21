«Людям понравилось»: закон о трехдневном голосовании прошел Думу

21 июля Госдума в третьем чтении приняла закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах и референдумах.

Инициатива наделяет ЦИК правом решать провести голосование на выборах всех уровней или референдумы в течение не более трех дней. Свой вердикт избирательная комиссия должна вынести не позже, чем через десять дней после официальной публикации решения о назначении выборов или референдума. Решение ЦИК не подлежит пересмотру.

Кроме того, инициатива предусматривает, что в случае, если определенные действия не могут быть осуществлены в день выборов или накануне его, то такие действия не будут выполняться в любой из указанных дней голосования или в предшествующий им день. Так, например, «день тишины» при проведении трехдневных выборов будет проводиться накануне первого дня голосования. Кроме того, выборы, проводящиеся в течение нескольких дней, не подразумевают голосования по открепительным удостоверениям или досрочного голосования. Подсчет результатов будут начинать после окончания последнего дня выборов.

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Также новые поправки позволяют организацию выборов вне помещений для голосования. Вместо избирательных участков граждане смогут отдать свой голос на придомовых территориях и в местах общего пользования.

Подобные нововведения были внесены в законопроект, направленный на уточнение механизма формирования избирательных комиссий. Эту инициативу в 2012 году внес в Госдуму Дмитрий Медведев, занимавший на тот момент пост президента России. Проект предусматривал наделение партий правом отзывать членов ЦИК, которые были ими назначены. В мае 2012 года инициатива была принята Госдумой в первом чтении.

15 июля 2020 законопроект был принят во втором чтении. Однако в тот день депутат от фракции ЛДПР Сергей Иванов предложил снять проект с поправками с рассмотрения. Во время голосования по этому вопросу его поддержали 97 депутатов, против выступили 222 депутата.

Между тем Госдума обсуждала вопрос принятия законопроекта в третьем чтении в тот же день, 15 июля, однако против выступили партии КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

Депутаты от ЛДПР не стали голосовать за инициативу во втором чтении. Лидер партии Владимир Жириновский, выступая в парламенте, заявил о невозможности гарантировать прозрачность выборов при их многодневном проведении.

«Как контролировать? Мы на дому не могли контролировать. Где будут находиться все протоколы», — цитирует его слова ТАСС.

Депутат также сообщил, что ЛДПР смущает тот факт, что поправки внесены в законопроект 2012 года. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев от ЛДПР также призвал фракцию «Единая Россия» «прислушаться к мнению трех из четырех политических партий, представленных в парламенте».

Тем не менее, ЛДПР, воздержавшаяся от голосования во втором чтении, поддержала инициативу в третьем.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что в случае если Госдума в тот же день проведет голосование в третьем чтении, допустит «большую политическую ошибку».

Перед заседанием 15 июля он также сообщил журналистам, что принятие поправок о трехдневном голосовании подорвет легитимность власти.

«Мы категорически против и считаем, что это абсолютно неправильное решение, которое будет иметь очень большие негативные последствия для всего избирательного процесса, а самое главное — для легитимности власти, — сказал Миронов. — После того как этот законопроект будет принят, любые выборы теперь будут идти со скандалом. И легитимность этих выборов будет всегда подвергаться сомнению».

В результате обсуждения было принято решение отложить рассмотрение инициативы до 21 июля. При этом первый зампредседателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев подчеркнул, что законопроект был принят в соответствии со всеми нормами регламента, и у всех депутатов была возможность изучить поправки.

В ЦИК идею о проведении выборов в течение нескольких дней поддерживают. 8 июля председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что ЦИК рассматривает возможность растянуть предстоящие в сентябре выборы на несколько дней.

«После того как прошло общероссийское голосование, социологическими службами было проведено исследование. Опросили людей — оказалось, им очень понравились те процедуры, которые мы предложили. Мы сейчас продумываем [меры], с учетом того, что хоть и гораздо лучше стало, но в разных регионах по-разному складывается эпидемиологическая ситуация, — сказала Памфилова на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным. — Может быть, рассмотреть возможность не одного дня голосования, чтобы тоже обеспечить вот эту безопасность, может быть, два или три дня».

Рассмотрение инициативы в Совете Федерации назначено на 24 июля, об этом ранее заявил РИА «Новости» председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. «Закон точно будет рассмотрен на следующей пленарке (24 июля). Наш комитет и Совет Федерации поддержит его», — сказал Клишас.

При этом россияне оценили и другое нововведение, которое было доступно некоторым участникам всероссийского голосования по поправкам к конституции. Согласно опросу ВЦИОМа, 30% респондентов предпочли бы уже на следующих выборах проголосовать дистанционно, если бы у них появилась такая возможность. При этом 65% электората предпочитают пользоваться бумажными бюллетенями.