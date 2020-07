Угроза безопасности: Генпрокуратура запретила семь НКО

Деятельность семи иностранных неправительственных организаций были признаны нежелательными на территории России. Такое решение вынесла Генпрокуратура страны.

Реклама

«По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности семи иностранных неправительственных организаций», — приводит ТАСС заявление пресс-службы ведомства.

Нежелательными признаны шесть американских и одна британская организации: World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong Inc. (WOIPFG, США), Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong in China (США), Global Mission to Rescue Persecuted Falun Gong Practitioners Inc. (GMRPFGP, США), Friends of Falun Gong Inc. (США), Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFON, США), Dragon Springs Buddhist Inc. (США), The European Falun Dafa Association (Великобритания).

Большинство их них поддерживают движение Фалуньгун, известное также как Фалунь Дафа. Оно возникло в Китае, но впоследствии было запрещено местными властями. В России движение не признано экстремистским, но часть связанных с ним материалов включена в список экстремистских.

«Установлено, что деятельность этих организаций представляет угрозу безопасности Российской Федерации», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

Теперь информация о решении признать организации нежелательными направлена в Минюст России. Ведомство включит эти НКО в соответствующий перечень иностранных и международных неправительственных организаций. После этого компании должны прекратить деятельность своих структурных подразделений в России. Таким образом, им запрещено проводить мероприятия и распространять информационные материалы.

Кроме того, после включения в список нежелательных организаций банки должны будут отказывать им в проведении транзакций, а сотрудников НКО, продолживших работу, могут привлечь к административной ответственности. Стоит отметить, что в УК РФ также есть статья о продолжении работы нежелательной организации: нарушителям может грозить до шести лет лишения свободы.

В середине 2015 года был принят закон о «нежелательных организациях», предполагающий, что власти могут запрещать деятельность тех или иных организаций. При этом должно происходить согласование с МИД России. Решение о присвоении статуса «нежелательной организации» принимает генпрокурор или его заместители.

Ранее Генпрокуратура запретила работу на территории России американской НКО The Jamestown foundation (Джеймстаунский фонд). В ведомстве уверены, что деятельность этой организации несет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.

В частности, в Генпрокуратуре заметили, что аналитики НКО направляют свои усилия на разжигание этносепаратизма в российских национальных республиках. Кроме того, по мнению ведомства, они пропагандируют отделение некоторых территорий.

«Особым объектом его внимания являются регионы Северного Кавказа, где для нагнетания националистических настроений и осложнения межнациональных отношений JF активно используется «черкесская» тематика и целенаправленно продвигается идея изменения территориального устройства нашей страны», — говорится в заявлении Генпрокуратуры.

По данным на понедельник, 20 июля, в списке нежелательных международных и иностранных организаций на сайте Минюста собраны 22 организации. В числе первых в него были включены фонды Джорджа Сороса «Открытое общество» и «Содействие». Это произошло еще в ноябре 2015 года.

Такое решение Генпрокуратура приняла в связи с обращением Совета Федерации, министра иностранных дел и министра юстиции. Они запросили проверку этих организаций. В результате действий ведомства было установлено, что деятельность организаций Сороса угрожает основам конституционного строя РФ и безопасности государства.