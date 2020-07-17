«Столкнуть Запад с Россией»: зачем Минск ссорится с Москвой

Основной государственный телеканал Белоруссии «Беларусь 1» выпустил 15 июля сюжет о «деле Белгазпромбанка», в рамках которого бывшему председателю банка Виктору Бабарико предъявлены обвинения в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки.

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В сюжете утверждается, что «Белгазпромбанк» использовался для отмывания российского капитала. К этому могут быть причастны российский «Газпромбанк» и даже замминистра финансов России Андрей Круглов, сообщает телеканал.

Минск называет имена «кукловодов»

Виктор Бабарико считался одним из лидеров президентской гонки. 18 июня он и его сын Эдуард были задержаны и доставлены в СИЗО. 2 июля Виктору Бабарико были предъявлены обвинения, а 14 июля ЦИК отказал банкиру в регистрации кандидатом на выборах в президенты.

По версии обвинения, на базе банка действовала организованная преступная группа, которая выводила денежные средства за границу.

49,8% акций Белгазпромбанка принадлежат российским «Газпрому» и Газпромбанку. Ранее глава Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель рассказал, что за деятельностью Бабарико стоит руководство «Газпрома».

«Представляется, что Бабарико пытается поиграть в благородство. Мы, в свою очередь, знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в «Газпроме», а может быть, и выше», — заявлял Тертель.

Теперь же «Беларусь 1» представил новые подробности в деле «Белгазмпромбанка», и обвинения коснулись члена правительства РФ.

В сюжете утверждается, что в 2018 году компания «Стройгазконсалтинг» — один из подрядчиков «Газпрома» — открыла счета в «Белгразпромбанке». По поручению Бабарико зампред белорусского банка Сергей Шабан отправился в Санкт-Петербург на встречу с Андреем Кругловым, который также является заместителем председателя правления «Газпрома», чтобы обсудить объемы платежей.

«Чуть более чем за два года по расчетному счету «Стройгазконсалтинга», открытому в «Белгазпромбанке», было проведено порядка $2,2 млрд в эквиваленте», — говорил в эфире «Беларусь 1» Александр Прокопенко, замначальника Управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии (ДФР КГК). По его словам, значительную часть этих платежей составляли транзакции между взаимосвязанными компаниям, которые возглавлял директор «Стройгазконсалтинга» Станислав Аникеев.

«Рядовые работники «Белгазпромбанка» обращали внимание на подозрительность совершаемых операций, в том числе докладывали руководству. Однако специальные сообщения в органы финансового мониторинга направлены не были», — сообщил он, добавив, что такие платежи не имели экономического смысла.

В сюжете телеканала утверждается, что средства от структур «Газпромбанка» поступали в «Белгазпромбанк», но в тот же или на следующий день возвращались в Россию в те же структуры или во вновь созданные компании.

«Если сначала деньги перечислялись на счета офшорных компаний, то впоследствии как таковым офшором стал сам «Белгазпромбанк», — говорится в репортаже.

Прокопенко также уточнил, что за февраль 2020 года Станислав Аникеев получил зарплату «в эквиваленте $4,2 млн».

«С учетом наличия огромного числа кредиторов этой компании есть сомнения, что такая зарплата могла быть выплачена ему, будь этот счет открыт в российском банке», — заявил представитель ДФР КГК.

В ведомстве подчеркивают, что российские акционеры «Белгазпромбанка» получали другие доходы от банка. В эфире телеканала замначальника управления ДФР КГК Дмитрий Дягилев обратил внимание, что специально для Андрея Круглова был создан эксклюзивный договор по размещению валютного займа.

По его данным, «всего за период существования банка было заключено только три договора займа с физическими лицами — нерезидентами Республики Беларусь: два с Кругловым Андреем Вячеславовичем на общую сумму 8,5 миллиона евро и один с его женой на сумму 3 миллиона евро».

В 2019 году Круглов был назначен на пост замминистра финансов РФ и прекратил сотрудничество с «Белгазпромбанком», но в банке остался заем его жены. Дягилев отметил, что ведомство арестовало банковский счет супруги Андрея Круглова. Он также добавил, что для выяснения всех обстоятельств Белоруссия обратилась за правовой помощью к России.

Помимо этого, в сюжете сообщается, что для мошенничества Бабарико сотрудничал с бывшим руководителем российского «СтарБанка» Агаджаном Аванесовым. Аванесов обвиняется в хищении средств в особо крупном размере и находится в розыске.

По версии телеканала, «СтарБанк» перечислял деньги на счета российских фирм-однодневок в «Белгазпромбанке». Средства переводились в иностранную валюту, после чего выводились на счета иностранных компаний, подконтрольных Аванесову. Часть денег возвращалась в Россию.

Бывший директор ДФР КГК и бывший член директоров «СтарБанка» Анатолий Громович рассказал в эфире «Беларусь 1», что, когда у Аванесова возникли проблемы, в 2015 году он встретился с Александром Торшиным, заместителем председателя Центробанка России, и попросил у него помощи. Встречей с Торшиным Аванесов остался «доволен».

«Вопрос, почему московское руководство, зная о схемах белорусской «дочки», не пресекло их, остается открытым. Мы не сторонники конспирологических версий, но ответ напрашивается сам собой: прокачивая собственные деньги, топ-менеджеры «Газпрома» закрывали глаза на финансовые махинации Виктора Бабарико. Не исключено также, что «Белгазпромбанк» — это инструмент, который использовали против интересов Беларуси. В этом случае становится понятно, почему руководством «Газпрома» принято решение о финансовой поддержке фигурантов этого громкого уголовного дела», — говорит закадровый голос.

Стратегия Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что арест счетов супруги Андрея Круглова не входит в компетенцию Кремля. Однако ранее, когда обвинения в адрес руководства «Газпрома» звучали от главы Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертеля, Песков потребовал аргументации от Минска.

«Подобные обвинения в адрес международных компаний не могут быть голословными, должны подкрепляться аргументами, — пояснял Песков. — Это один из приоритетов — защита наших компаний, которые работают в других странах, в том числе и Белоруссии».

В целом же тема вмешательства России в белорусские выборы так или иначе периодически всплывает в республике.

Ранее Лукашенко намекал на то, что предвыборную кампанию Бабарико будто бы финансирует Россия. Так, 4 июня он заявил, что основные протестные акции в стране устраивают радикально настроенные граждане, которых финансируют российские олигархи.

«И те, кто сегодня финансируется за счет российских олигархов, четко поняли, что на деньги российских олигархов они к власти ведут вот эту отмороженную, так называемую радикальную оппозицию Беларуси», — сказал Лукашенко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это ответил: «Мне неизвестно о существовании олигархов в нашей стране, это первое. И также неизвестно о том, что они чем-то занимались бы в Белоруссии, это второе».

Позже Александр Лукашенко заявил, что «кукловоды» из России, пытающиеся повлиять на выборы в Белоруссии, распространяют в Сети «жуткие фейки».

Сюжет телеканала «Беларусь 1» вышел за два дня до визита премьер-министра России Михаила Мишустина в Минск для участия в заседании Евразийского межправительственного совета. После заседания у российского премьера прошла встреча с президентом Белоруссии.

Примечательно, что в конце июня, за неделю до встречи Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области, белорусский лидер также заявлял об участии иностранных сил в выборах республике.

«Вы видите, что сегодня фокус всех политических интересов сконцентрирован на Беларуси. Как с Запада, так и с Востока. Наблюдая за ситуацией в течение последних суток, я вижу, что активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране», — сетовал Лукашенко.

И, по мнению заместителя декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрея Суздальцева, намеки Лукашенко на влияние России на выборы рассчитаны на получение реакции от Евросоюза.

«Белорусское руководство, включая Лукашенко, постоянно обвиняет Россию перед Западом, что он находится под давлением России, Россия вмешивается в выборы Белоруссии — этим он пытается натравить на Россию Запад, — считает эксперт. — С одной стороны, он демонстрирует Западу, что Россия вмешивается, что он держит удар, спасает и обращается за поддержкой Запада. А с другой стороны, перед Россией он кричит, что готов на все, на любые интеграции, только дайте ему поддержку ресурсами и деньгами».

Аналогичные причины раскручивания темы вмешательства России в выборы приводит и белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

«Лукашенко рассчитывает, что он получит какой-то ответ от Москвы, какую-то реакцию, но этого не будет, — отмечает эксперт. — Он хочет столкнуть, видимо, Запад с Россией на белорусской территории, рассчитывая, что если Россия будет как-то вмешиваться или комментировать это, то Лукашенко увидит какую-то реакцию со стороны Запада, что Запад обвинит Москву во вмешательстве в белорусские выборы».

Одновременно с этим заявления и намеки президента и руководства ДФР рассчитаны и на внутреннюю публику в преддверии выборов. Риторика о вмешательстве иностранных сил и их посягательстве на суверенитет республики стала частью предвыборной кампании Александра Лукашенко.

«[Лукашенко рассчитывает], что будет выставлен в качестве жертвы, против которой лапы Кремля как-нибудь воздействуют. Ему важно показать наличие каких-то внешних сил, внешних врагов, которые пытаются его убрать из кресла», — отмечает Дмитрий Болкунец.