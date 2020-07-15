Провокации Грузии: МИД рассказал о стрельбе на границе

Москва выразила обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения российской, абхазской и югоосетинской границ со стороны Грузии.

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МИД России в своем коммюнике указал на провокационный характер таких инцидентов и отметил желание Тбилиси политизировать происходящее, несмотря на готовность к диалогу российской стороны.

Так, в июне около абхазского села Алакумхара Гальского района наряд сотрудников Пограничной службы ФСБ России задержал за незаконное проникновение в республику трех граждан Грузии.

Спустя неделю в Цунтинтском районе Дагестан был задержан 24-летний грузин без документов, в камуфляжной форме, с биноклем и с охотничьим карабином «Вепрь», а также 28 патронами к нему.

«Российская сторона, пойдя навстречу просьбам грузинской стороны, не стала возбуждать против этого человека уголовное дело, ограничившись административным выдворением, и передала его грузинским пограничникам», — указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

В июле произошел гораздо более серьезный инцидент: 33-летний грузин в камуфляжной форме с полуавтоматическим ружьем попался в Южной Осетии.

Злоумышленник при попытке побега 10 раз выстрелил в российских военных, но ответным огнем был легко ранен в ногу и задержан.

«В своих показаниях он признал факт сознательного и целенаправленного пересечения им государственной границы Южной Осетии», — указали в МИД России.

В этой связи Москва призвала Тбилиси ответственнее относиться к контролю за пограничными территориями.

«Отдельно хотели бы отметить провокационные комментарии Госдепартамента и посольства США в Тбилиси, которые в уже ставшей традиционной для американцев манере, не разобравшись в сути происходящего, выгораживают своих грузинских подопечных и возлагают всю вину на Москву и Цхинвал», — подытоживается сообщение.

Несколькими днями ранее Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии обвинила дислоцированных в Южной Осетии российских пограничников в ранении и незаконном задержании гражданина Грузии Зазы Кахеладзе – именно того, который стрелял в пограничников. Об этом сообщал «Интерфакс» со ссылкой на сообщение СГБ.

Мужчина был задержан 11 июля в районе расположенной недалеко от этого села средневековой крепости Схвило.

По данным СГБ, в связи с инцидентом была активирована горячая линия миссии наблюдателей Евросоюза (МНЕС), и были проинформированы о произошедшем факте представители МНЕС и сопредседатели международных женевских дискуссий по Закавказью.

Комитет государственной безопасности Южной Осетии в свою очередь заявил, что грузинский гражданин был задержан вследствие нарушения режима государственной границы.

В МИД Грузии осудили задержание Кахеладзе. Ранение его в ногу назвали «опасной провокацией» и обвинили Россию в «грубом нарушении соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года».

На фоне всего происходящего сын известного своими антироссийскими взглядами американского политолога Збигнева Бжезинского Ян предложил расширить Североатлантический альянс за счет включения в него Украины и Грузии. По его словам, это заставит Москву изменить свою политику в отношении соседей.

«На протяжении последних 15 лет ответ Запада, в том числе США, на российскую активность включал в себя ограниченные меры давления», — сказал Бжезинский-младший.

Он подчеркнул, что предпринятые меры — экономические санкции, отправка военных в Европу и недолгая дипломатическая изоляция — лишь «придали храбрости» президенту России Владимиру Путину.

Аналитик считает, что, во-первых, НАТО нужно подготовиться к конфликтам высокой интенсивности, то есть укрепить свое военное положение. Во-вторых, в НАТО должны войти Украина и Грузия. В-третьих, США следует жестче пресекать информационную войну России. В-четвертых, нужны более жесткие санкции, включая меры как против отдельных лиц, так против целых секторов экономики.

Ян назвал Путина прагматичным политиком, который, по мнению американского эксперта, изменит поведение из-за новой волны ограничений.

В ответ на это председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков указал, что такие действия только увеличат международную эскалацию.

«Яблоко от яблони: сын Зб. Бжезинского Ян предложил в конгрессе США расширить НАТО за счет Украины как способ ужесточить давление на Россию. Но это сильно повысило бы риск конфликта между НАТО и Россией. Поэтому в Париже и Берлине не хотят включать Украину в альянс. Опасные игры», — заключил российский сенатор.