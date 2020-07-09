«Мы не знакомы»: в Кремле не знают о записи разговора «Порошенко» и «Путина»

В Кремле не знают об опубликованном разговоре якобы президента России Владимира Путина и его бывшего украинского коллеги Петра Порошенко, заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

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«Я не знаю, что это за публикация, о которой вы говорите. То есть вы имеете в виду, что он опубликовал запись разговора президента Порошенко с Путиным... Не знаю, вообще-то эти разговоры проходят в закрытом режиме, поэтому я не знаю, как там могли сделать запись. Я не знаю, о чем вы говорите, мы не знакомы с этой публикацией», — отметил Песков в ответ на вопрос, известно ли Кремлю о записях, опубликованных внефракционным депутатом Верховной рады Андреем Деркачом.

Ранее Деркач опубликовал запись телефонного разговора якобы Путина и Порошенко, записанную 30 апреля 2015 года. «Эти записи нам передали журналисты-расследователи, имеющие всю информацию, и мы передали эти документы уже сегодня в правоохранительные органы», — отметил украинский парламентарий на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал «112 Украина».

При этом депутат не стал утверждать, что эта запись разговора двух президентов. Он отметил, что на ней звучат голоса, похожие на голоса Путина и Порошенко. Деркач подчеркнул, что диалог состоялся спустя два месяца после окончания боев за Дебальцево и подписания в феврале минских соглашений.

Исходя из записи, человек, чей голос похож на голос бывшего президента Украины, предложил своему собеседнику подойти к подготовке заседаний контактной группы по Донбассу в Минске более конструктивно. «Я считаю, что мы с Минска с пустыми руками выходить не должны. Желательно, чтобы там были конкретные позиции, которые привели к конкретному результату», — отметил «Порошенко».

Он добавил, что готов подумать об экономическом взаимодействии с Россией, потому что «там ситуация, правда, очень» плохая. По его словам, ввод миротворцев в Донбасс «не вызывает большого энтузиазма у западных партнеров». «Они считают, что это российская ловушка для меня», — пояснил он.

«Порошенко» также давал советы своему собеседнику, чей голос похож на голос Путина. Он предложил варианты оптимизации работы контактной группы. По его мнению, это можно сделать, если бы представитель Москвы приехал бы в Киев, чтобы совместно подготовить переговоры в Минске. «Почему бы и нет. Я скажу сейчас Лаврову (имеется в виду глава МИД РФ Сергей Ларов. — «Газета.Ru»). Я не понимаю, почему он отказывается», — ответил якобы президент России.

За время разговора собеседники шутили и были доброжелательно настроены. Так, «Порошенко» поздравил «российского коллегу» с наступающим праздником 1 мая. «Мы с вами люди трудящиеся, может, и к солидарности придем», — добавил он.

В ответ человек, чей голос похож на голос Путина, рассказал, что в России этот праздник теперь называется Днем Весны и Труда. «Романтично», — ответил «Порошенко».

За время разговора «Путин» поинтересовался, как его собеседнику работается на его посту: «Как у вас внутри? Справляетесь со всем?» На это якобы Порошенко ответил, что «справляется». «Чем дальше, тем легче», — сказал он, добавив, что гордится своим рейтингом доверия.

«Ну, слава богу. Это очень важно, чтобы люди доверяли, это главное. Это ключевое», — ответил якобы президент России.

Украинский депутат ранее уже опубликовывал записи телефонных разговоров Порошенко с различными госдеятелями иностранных государств. Так, Деркач опубликовывал беседу Порошенко и тогдашнего вице-президента США Джозефа Байдена, который намекал на то, что необходимо сменить Генпрокурора Украины в связи с расследованием дела компании Burisma. Сын Байдена был одним из фигурантов дела.

По мнению внефракционного депутата, разговор Порошенко с американским чиновником свидетельствует, что бывший президент Украины совершил госизмену и был замешан в международной коррупции. Сам Порошенко утверждает, что записи сфабрикованы.