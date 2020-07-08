«Защита нацинтересов»: Киев отказался бороться с терроризмом вместе с Москвой

Украинские власти намерены выйти из заключенного с Россией меморандума о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Такое решение принял кабмин Украины на очередном заседании в среду, 8 июля. Трансляция велась на YouTube-канале правительства.

Реклама

Киев уверен, что это решение даст возможность создать «дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины в условиях вооруженной агрессии РФ и повышения авторитета Украины». Теперь украинский МИД должен оповестить российских коллег о том, что соглашение прекращает свое действие.

Процесс расторжения меморандума прописан в самом документе, в частности, в 9-й статье. Согласно ее тексту, сторона, которая решает расторгнуть меморандум, должна уведомить «не менее чем за 90 дней до окончания очередного годичного периода в письменной форме другую сторону о своем намерении прекратить его действие». Если этого не происходило, документ продлевался автоматически еще на год.

В свою очередь, глава министерства иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что

«борьба с терроризмом не должна быть жертвой и заложником каких-то геополитических игр».

«То, что украинское руководство занимается именно геополитическими играми, сомнений не вызывает ни у одного мало-мальски сведущего наблюдателя», — обратил он внимание, отвечая на вопрос РИА «Новости». Он также отметил, что власти Украины имеют право на выход из разного рода соглашений.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя решение Киева, выразил мнение, что Украина разорвала меморандум, который сама же не соблюдала. «Не припомню, чтобы Украина сотрудничала с нашей страной по противодействию терроризму с 2014 года. Как раз-таки наоборот: с ведома Киева в Крым забрасывались диверсионные группы, которые даже успели подорвать элементы инфраструктуры полуострова под Алуштой», — сказал Бальбек.

Парламентарий отметил, что «большинство этих доморощенных диверсантов были задержаны нашими спецслужбами, но сам факт проникновения вооруженных людей на нашу территорию говорит о том, что украинское государство присоединилась к террористическим структурам». «Так что разорвали договор, который сами же и не соблюдали. Нам от этого ни холодно, ни жарко», — заверил политик в разговоре с РИА «Новости».

Член совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько выразил мнение, что киевские власти вышли из соглашения, чтобы «исключить правовые механизмы для борьбы» с членами террористических организаций, которые в России запрещены, а на Украине — нет. «Впрочем, надо сказать, что меморандум — не договор. Это, скорее, декларация о намерениях. То есть они и прежде могли особо не идти навстречу нашей стране. А сейчас откровенно демонстрируют, что всячески будут стараться навредить России», — сказал он в комментарии kp.ru.

Безпалько также обратил внимание, что «Киев последовательно в лице и прошлого, и нынешнего президентов рвет любые связи с Москвой». «Но вообще тогда Украине, наверное, надо выйти из Минских соглашений — откровенно. Перестала бы участвовать в нормандском формате. Это было бы по-честному». — полагает собеседник издания.

Меморандум о сотрудничестве России и Украины в борьбе с терроризмом был подписан в Ялте 12 июля 2012 года и продлевался с тех пор ежегодно. В соглашении важное место отводилось «постоянному политическому диалогу по актуальным международным проблемам, включая вопросы международной и региональной стабильности и безопасности».

Так, в рамках документа стороны договорились сотрудничать в борьбе не только с международным терроризмом, но и с незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью. Совместная борьба также велась с незаконной миграцией, распространением оружия массового уничтожения (ОМУ) и пиратством.

Ранее Киев вышел также из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ. В конце июня украинские власти подтвердили продолжение ревизии договорной базы с Россией.