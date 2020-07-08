Зеленский обманул украинцев: закон о госязыке дошел до суда

Конституционный суд Украины начал рассмотрение иска по спорному закону «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Соответствующее обращение подготовил 51 депутат Верховной рады прошлого созыва, преимущественно от парламентской фракции «Оппозиционный блок».

Согласно конституционному представлению, закон о языке не соответствует основному закону Украины и не регулирует порядок применения языков нацменьшинств — ряд его положений фактически дискриминируют русскоязычных граждан страны. Кроме того, с точки зрения парламентариев, инициатива была принята с нарушением регламента.

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Многие из подписантов обращения ныне заседают в Раде от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которая, как и «Оппозиционный блок», считается пророссийской. При этом изначально ожидалось, что проверку закона о госязыке запустит президент Украины Владимир Зеленский — он выступал за смягчение языковых норм еще во время своей предвыборной кампании, но за год президентства не сделал каких-либо шагов этом направлении.

Обман президента

Первые слушания в КС по языковому закону прошли 7 июля в открытом режиме, сам факт запуска разбирательства давал надежду на изменение спорной части украинского законодательства, критикуемой Россией и рядом европейских государств. Однако представитель президента в КС и член правящей партии «Слуга народа» Федор Вениславский дал понять, что оснований для каких-либо изменений нет.

«Речь идет исключительно об украинском языке. Предметом правового регулирования этого закона не является статус других языков.

Никакого неравенства статуса языков национальных меньшинств в этом законе нет и быть не может», — заявил Вениславский.

Таким образом, он привел точку зрения Зеленского на счет языкового законодательства, что в целом не стало особой неожиданностью. Среди представителей власти о необходимости поправок говорил лишь спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, а президент, напротив, не видел никакой проблемы и утверждал, что «вопрос языка на Украине не стоит».

Зеленский фактически обманул избирателей, голосовавших за него в пику языковой политике его предшественника Петра Порошенко, подписавшего закон о госязыке и запустившего так называемую тотальную украинизацию, пишет «Страна.ua». Следование президента этому курсу видно невооруженным глазом, очередным свидетельством чего станет переход всех школ страны на государственный язык в сентябре.

Замедлить этот процесс попытался депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский, подготовив законопроект с предоставлением отсрочки для русских школ на три года. Однако его инициатива несколько запоздала, до ухода парламента на каникулы осталось меньше трех недель — к работе депутаты вернутся к осени, когда изменения уже вступят в силу.

Шанс на перемены

Впрочем, решение КС зависит не только от позиции президента, и шанс на изменения все же присутствует, хотя и разбивается о практически единодушное мнение остальных судей. К примеру, позицию Вениславского поддержал докладчик по этому вопросу в Конституционном суде Сергей Головатый. От истцов он требовал конкретных примеров нарушения прав русскоязычных граждан в нормах языкового закона, чего там, естественно, нет — русский язык в целом в нем не упоминается. В свою очередь, судья Игорь Слиденко и вовсе говорил, что термин русскоязычные граждане якобы связан с «доктриной» президента России Владимира Путина.

Более-менее взвешенную позицию продемонстрировала представитель Рады в КС Ольга Совгири. По ее словам,

при вынесении решения стоит учитывать выводы Венецианской комиссии, которая рекомендовала Киеву пересмотреть закон о языке, так как он не смог установить необходимый в обществе баланс между популяризацией украинского языка и надлежащей равной защитой языковых прав национальных меньшинств.

При этом она привлекла внимания суда к нарушениям регламента при принятии закона, о чем говорили истцы по данному делу. В особенности опасения вызывает отсутствие ряда депутатов в Раде в момент голосования, хотя их голоса также были засчитаны в пользу законопроекта.

По завершении заседания мнения вокруг дальнейшей судьбы языкового закона несколько разделились. К примеру, один из авторов обращения экс-депутат Рады Александр Долженков заявил «Стране.ua», что откровенно предвзятая позиция части судей не означает, что решение КС по этому вопросу будет однозначным.

«Пока что мы видим, что в этом деле больше политики, чем правовой позиции. Но борьба продолжается. Больше всего удивило выступление представителя президента в Конституционном суде Федора Вениславского. Неужели он не понимает, что 73% украинцев проголосовали на выборах президента против той политики, и языковой в том числе, которую проводил Порошенко и его партия», — подчеркнул бывший парламентарий.

Заявление Вениславского вызвало вопросы и у бывшего заместителя главы администрации президента Украины Андрея Портнова. Он выразил надежду, что представитель главы государства высказал свое собственное мнение как недостаточно интеллектуальный и случайный функционер.

«Единственный способ развеять сомнения, что это официальная позиция президента, получившего доверие на юго-востоке, — это уволить чиновника или публично озвучить свою позицию», — написал Портнов в Facebook.

Пока судьи высказывались о языковом законе, у здания КС проходила акция протеста против отмены законопроекта. Демонстрацию организовали депутаты Ивано-Франковского горсовета, они призвали не давать русскому языку государственный статус — чтобы «агрессор не имел основания апеллировать к мировому сообществу».

Отголоски эпохи Порошенко

Новое заседание КС по этому вопросу должно пройти 9 июля, оно также будет открытым, а затем суд перейдет в закрытый режим и впоследствии вынесет решение по закону о языке — соответствует от конституции Украины или нет.

Как в итоге решит суд, предугадать нельзя, даже если пока чаша весов склоняется в пользу сохранения закона.

Вероятно, это не пойдет на пользу рейтингам Зеленского, который уже столкнулся с рекордным падением уровня поддержки. Согласно июньскому опросу центра Socis, поддерживают президента только 25,6% респондентов — на 14,8% меньше показателя на март.

При этом даже если бы президент четко заявил, что выступает против закона о языке, это вряд ли бы оказало серьезное воздействие на КС, но, безусловно, увеличило бы его поддержку среди избирателей, в особенности на юго-востоке Украины.

Впрочем, в изменение позиции Зеленского практически не верится, так как Киев продолжает опираться на реакцию националистических движений, получивших особую роль во время правления Порошенко. Радикалы вряд ли положительно отреагируют на отказ от тотальной украинизации и могут расценить это как шаг в пользу России, с их точки зрения «страны-агрессора».

Как говорил «Газете.Ru» директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский,

в действиях Зеленского прослеживается определенная слабость, которая влияет на украинские власти. «Если ты работаешь в команде слабого президента, ты вынужден думать о своей судьбе, поскольку знаешь, что за тебя никто не вступится», — подчеркивал эксперт.

Фактически это обстоятельство отражается на всей политики Зеленского, усилия по языковому закону — лишь малая часть предвыборных обещаний, не выполненных президентом. Ключевым является отсутствие продвижения урегулирования конфликта в Донбассе, которое во многом буксует из-за опять-таки сопротивления националистов.