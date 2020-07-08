Новый закон: как накажут за нарушение целостности России

Законопроекты о запрете отчуждения территорий России с поправками в Уголовный кодекс, Уголовно-Процессуальный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) направлены в правительство и Верховный суд РФ для получения отзывов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

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Изменения планируется внести, в частности, в статью 1 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Нарушение территориальной целостности РФ будет считаться экстремизмом.

УК РФ предлагается дополнить статьей 280.2 с аналогичным правонарушению названием. За нарушение целостности страны предлагается лишать свободы на срок от 6 до 10 лет, за публичные призывы — на срок до 4 лет. За призывы к нарушению территориальной целостности в интернете может быть введен штраф в размере до 300 тыс. руб.

«После получения отзывов проекты смогут быть внесены в Государственную думу», — отметил парламентарий, его цитирует пресс-служба комитета.

Ранее Крашенинников заявил, что подготовлен первый пакет законопроектов «во исполнение обновленной Конституции», а конкретнее — в обеспечение «железобетонной поправки о защите территориальной целостности».

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отмечал, что закон может быть принят парламентом РФ уже до конца текущего месяца. Принятые ранее поправки в Конституцию требуют внести изменения в 100 законов, работа над этим уже идет.

Крашенинников также уточнил, что ответственность за призывы к отчуждению территорий РФ будет распространена только в рамках российской юрисдикции. «Мы не можем на весь мир это распространять», — заявил парламентарий.

Еще один законопроект, связанный с поправками в Конституцию, был поддержан накануне комиссией правительства РФ по законопроектной деятельности. Проект предполагает введение обязательного требования об отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство для российских дипломатов высшего ранга. Кроме того, послам предлагается запретить приобретение гражданства иных стран или вида на жительство за границей, когда они исполняют свои полномочия.

Предлагаемые изменения связаны с принятием поправок в Конституцию РФ. Одно из новых положений основного закона страны гласит, что ряду должностных лиц и госслужащих запрещается иметь двойное гражданство, вид на жительство. Также вводится ряд финансовых ограничений.

Обновленная Конституция запрещает госслужащим хранить в заграничных банках деньги и ценности. Профильный комитет Госдумы по международным делам ранее уже поддержал данный законопроект.

21 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил необходимость поправки, запрещающей двойное гражданство чиновникам, требованием служить своей стране и гражданам.

«Любой человек, осуществляющий управленческие полномочия от имени наших граждан, — губернатор, министр, депутат, член Совета Федерации, судья, и этот список можно продолжать, работать должен в интересах своих граждан, служить должен своей стране», — подчеркнул спикер нижней палаты российского парламента.

Он отметил, что человек присягает другому государству, получая его гражданство. Открывая счета в зарубежных банках, чиновник может вкладывать полученные на российской госслужбе средства в развитие экономики другой страны, и такая ситуация неприемлема, добавил Володин.

«И не может быть такого, что у человека две родины, два паспорта», — резюмировал председатель Госдумы. Внести поправку в Конституцию, запрещающую иностранное гражданство или вид на жительство для лиц, занимающих ключевые государственные должности, предложил в январе президент РФ Владимир Путин. Впоследствии в ее поддержку неоднократно высказывались российские эксперты и политики.