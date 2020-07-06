В планах нет: Песков опроверг слухи о присоединении Донбасса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не имеет сведений о якобы возможности скорого вхождения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в состав России. Его слова передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Москва будет, как и прежде, поддерживать регион гуманитарной помощью. Кроме того, Песков выразил сожаление в связи с тем, что ситуация в Донбассе по-прежнему существенно не улучшилась.

Днем ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также заявил, что власти РФ не рассматривают варианты вхождения ДНР и ЛНР в состав государства.

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Кроме того, сенатор подчеркнул, что Москва считает эти территории украинскими землями, где разворачивается внутренний военный конфликт гражданского характера.

Некоторое время назад бывший глава правительства ДНР, председатель Совета министров республики, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что скоро Донецк и Луганск войдут в состав РФ.

«Я уверен в том, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации — де-факто они уже являются частью РФ, — а станут таковой и де-юре», — выразил мнение экс-премьер ДНР.

4 июля замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что переговоры политсоветников глав государств «нормандской четверки» по донбасскому вопросу не привели к какому-то прорыву из-за позиции Украины.

Четкого и внятного ответа о сроках разработки документа об особом статусе Донбасса Киев по-прежнему не дает. Напротив, добавил Козак, украинские политики все чаще выражают сомнения в необходимости особого статуса для региона.

«Сказать, что есть прорыв, не осмелюсь», — резюмировал представитель Кремля.

В сентябре прошлого года глава ДНР Денис Пушилин заявил, что главной целью самопровозглашенной республики является максимальная интеграция в российское пространство. Идеальным вариантом он назвал вхождение региона в состав России на правах федерального округа.

Член комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин выразил тогда мнение, что осуществление такой идеи «пока неактуально». В то же время, парламентарий обратил внимание, что, чем дольше Украина не выполняет минские соглашения, тем ближе «точка невозврата» республик Донбасса в ее политическое пространство.

Украина надежд на возвращение ДНР и ЛНР под свою власть не теряет. Тремя днями ранее экс-президент страны Леонид Кравчук, к примеру, заявил, что Россия должна помочь Киеву восстанавливать Донбасс. «Мы знаем, сколько будет стоить восстановление. Но даже в мыслях не допускаем, что нам не нужен Донбасс», — подчеркнул бывший президент.

Так Кравчук прокомментировал слова экс-депутата Верховной рады Евгения Мураева, который заявил, что Украина боится возвращать Донбасс, потому что это влечет за собой ответственность. Киеву придется платить пенсии жителям региона, изыскивать резервы на восстановление территорий и наказывать виновных.

Экс-президент также выразил мнение, что Москва поможет Киеву восстанавливать донбасскую инфраструктуру. «Верим, что Россия не откажется помочь», — отметил бывший глава Украины.

В феврале 2019 года Кравчук заявил, что Донбасс уже «стал другой страной», и подконтрольные самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам территории никогда не вернутся в довоенное состояние. «Никогда, при любом раскладе сил, независимо от того, кто придет к власти,

Донбасс уже никогда не будет таким, как прежде. Слушайте, там другая страна. Дети уже выросли, в школах по-другому учатся», — убежден Кравчук.

По словам политика, в первую очередь, Киеву нужно думать о том, как пойти на уступки, не уступая при этом суверенитет и территорию Украины. «Я имею в виду форму правления, права и свободы», — добавил он.

Боевые действия на востоке Украины разгорелись в апреле 2014 года, когда Донецкая и Луганская области Украины провозгласили себя независимыми республиками после государственного переворота в Киеве. Новые власти Украины в ответ запустили антитеррористическую операцию (АТО) против ополченцев ДНР и ЛНР, в Донбассе началась полномасштабная гражданская война, в которой погибли около 13 тыс. человек, 1,5 млн мирных жителей бежали из региона.