Голосование по поправкам и другие события недели: о чем пишут телеграм-каналы

Начнем с самого важного для России события прошлой недели — всероссийского голосования по внесению изменений в Основной закон страны.

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«Итоги плебисцита по поправкам в Конституцию подведены. Явка составила 68,0%, «за» проголосовали 77,9%, «против» - 21,3%. В Кремле результаты плебисцита назвали «триумфом», — пишет Никита Кричевский в своей «Антискрепе». — Не знаю, не знаю, там виднее. Я могу говорить конкретно о столице, поскольку в других регионах в эти дни не был».

«Не ошибусь, если скажу, что Москва в очередной раз стала образцом честного прозрачного голосования. Насколько я помню, последний раз избирательные скандалы сотрясали столицу в декабре 2011 года на выборах в Госдуму. С тех пор в городе спокойно.

Нет, отдельные эпизоды были и на этот раз (Раменки, Лефортово, двойное голосование Лобкова). Но, я настаиваю, это были единичные случаи, с каждым из которых было отдельное разбирательство вплоть до аннулирования результатов и наказания виновных. Для многомиллионного мегаполиса это даже не капля, а песчинка», — полагает профессор.

Более широко на итоги голосования смотрит «Околокремля».

«Волеизъявление стало политическим событием, которое было легитимизировано «конституционным большинством». Страна обрела значительно обновленный Основной закон, отражающий текущее состояние российской социально-политической реальности. Как показало выступление Владимира Путина, эта реальность многомерная: Россия включает в себя общество, познавшее развал СССР, стабильность нулевых и укрепляющийся суверенитет будущего.

Поправки — это лишь часть процесса выстраивания новой системы, а не итоговый результат. Важно отметить, что глава государства четко обозначил, что данный процесс будет инклюзивным, то есть включать в себя коммуникацию с теми гражданами, которые по разным причинам решили высказать отрицательную позицию по содержанию поправок. При этом главный вызов все еще впереди - не только правовая имплементация поправок (которую уже анонсировала «Единая Россия»), но и осуществление идей, заложенных в обновлении Конституции», — констатирует канал.

В начале же недели Владимир Путин открыл Ржевский мемориал — наверное, самый долгожданный из множества военных памятников, предполагает «Адекват».

«Сталинград, Курск, Москва, Ленинград, Крым - все записано и увековечено, а вот «русский Верден» своего места памяти, не считая разрозненных типовых обелисков и пирамидок над братскими могилами до сих пор не имел.

Сотни тысяч павших, полтора года непрерывных боев в стиле Первой мировой, когда кровью тысяч человек оплачивали очередную пару сотен метров вперед/назад - это заслуживает памяти. Хорошо, что в итоге его построили», — рассуждает канал.

Тем временем в США на фоне Дня независимости свои «фишки».

RIAN заметил, что Канье Уэст собирается принять участие в президентской гонке 2020 года.

«Мы должны реализовать обещания Америки, веря в Бога, объединив наше видение и построив наше будущее. Я баллотируюсь в президенты Соединенных Штатов!», — провозгласил рэпер. Его полностью поддержал Илон Маск», — пишет канал.

Своими впечатлениями от этой сногcшибательной новости делится и «Доктор прописал».

«Возможно, перед нами будущие президент США и первая леди - Канье Уэст и Ким Кардашьян, — разметил канал фото пары, но тут же отметил: На самом деле, конечно, нет. Хоть о поддержке музыканта уже и заявил Илон Маск, сдается, что это шутка такая. От недостатка внимания пара вроде не страдает... А впрочем, внимание к себе постоянно надо поддерживать».

А вот ИА «Стекломой» подсчитал, что на фоне приближающихся выборов президента только за последние полтора месяца снесли 109 памятников и монументов, а еще 32 будут демонтированы властями штатов.

«Впрочем, после подписания Трампом закона об ужесточении наказания за снос и вандализм памятников маховик разрушений почти остановился», — подчеркивает канал.

Ну и какой обзор без ставшей традиционной украинской тематики?

«Мейстер» пишет, что глава неканонического Киевского патриархата (УПЦ) Филарет заявил, что намерен добиваться от Константинопольского патриарха Варфоломея нового томоса о церковной независимости украинской церкви.

«Уже полученный томос, по его словам, вместо независимости подчинил Украинскую церковь Константинополю. В интервью изданию «Апостроф» Филарет рассказывает, что еще во времена Ющенко шли переговоры о выводе территории Украины из-под юрисдикции Москвы, однако Константинополь выдвинул неприемлемое условие – стать частью патриархата, подобно Критской церкви. Тогда это сочли неприемлемым. Однако в 2019 году согласились принять томос и признать себя митрополией, договорившись «с президентом и со всеми [украинскими] архиереями», что Украинская церковь останется патриархией.

Как подобная схема укладывается в голове Филарета сказать сложно, однако ее несовместимость с реальностью привела к новому расколу самостийных церквей на УПЦ и ПЦУ, подчиненную Варфоломею. Теперь Филарет жалуется, что «даже с Московским Патриархатом у нас никогда не было такой вражды, как с ПЦУ». Невольно хочется перефразировать вопрос Тараса Бульбы: «Ну что, сынку, помогли тебе твои греки?», — пишет канал.

И в заключении новости спорта.

Black Lives Matter докатился и до «Формулы-1», отмечает канал «Железный занавес».

«Только 6 гонщиков не встали на колено в знак солидарности с борьбой против расизма, среди них и наш Даниил Квят», — констатирует канал.

Судя по всему, протесты охватят в ближайшее время и мировой спорт, и уж конечно возобновляющие свои старты американские спортивные лиги.

На этом все!

До следующей недели.