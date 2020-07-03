План Кравчука: Донбасс должна восстановить Россия

Первый президент независимой Украины, экс-глава Верховного совета Украинской ССР Леонид Кравчук заявил, что Киев рассчитывает на помощь России в восстановлении разрушенного войной Донбасса. Об этом политик заявил в разговоре с НСН.

«Мы знаем, сколько будет стоить восстановление. Но даже в мыслях не допускаем, что нам не нужен Донбасс», — подчеркнул бывший президент.

Так Кравчук прокомментировал слова экс-депутата Верховной рады Евгения Мураева. Тот заявил, что Украина боится возвращать Донбасс, потому что это влечет за собой ответственность. Киеву придется платить пенсии жителям региона, изыскивать резервы на восстановление территорий и править суд — разбираться, кто «герой», а кто «преступник».

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Экс-президент также выразил мнение, что Москва поможет Киеву восстанавливать донбасскую инфраструктуру. «Верим, что Россия не откажется помочь», — отметил бывший глава независимой Украины.

В феврале 2019 года Кравчук заявил, что Донбасс уже «стал другой страной», и подконтрольные самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам территории никогда не вернутся в довоенное состояние.

«Никогда, при любом раскладе сил, независимо от того, кто придет к власти,

Донбасс уже никогда не будет таким, как прежде. Слушайте, там другая страна. Дети уже выросли, в школах по-другому учатся», — убежден Кравчук.

По словам политика, в первую очередь Киеву нужно думать о том, как пойти на уступки, не уступая при этом суверенитет и территорию Украины. «Я имею в виду форму правления, права и свободы», — добавил он.

Кроме того, первый украинский президент призвал изучать международный опыт разрешения подобных конфликтов, привлекая «специалистов глобального характера».

10 января 2019 года Леонид Кравчук отметил 85-летие. В момент распада Советского Союза он был председателем Верховного совета Украинской ССР, а с 1991 года стал первым президентом независимой Украины.

Кравчук вместе с российским и белорусским лидерами Борисом Ельциным и Станиславом Шушкевичем были теми людьми, которые поставили свои подписи под Беловежским соглашением, ознаменовавшим распад СССР. Не разрывая экономических связей, Кравчук, тем не менее, активно вел Украину к полной независимости от России.

В день своего 85-летия Кравчук заявил, что «разрушенный Донбасс Россия вернет, потому что он ей не нужен», однако «вопросы деоккупации Донбасса и Крыма» Киев и Москва должны рассматривать вместе. Украинские политики регулярно обвиняют Российскую Федерацию в оккупации Донбасса, однако в свежих отчетах Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе нет никаких данных о том, что на территории региона находятся российские военные.

Боевые действия на востоке Украины разгорелись в апреле 2014 года, когда Донецкая и Луганская области Украины провозгласили себя независимыми республиками после государственного переворота в Киеве. Новые власти Украины в ответ запустили антитеррористическую операцию (АТО) против ополченцев ДНР и ЛНР, в Донбассе началась полномасштабная гражданская война, в которой погибли около 13 тыс. человек, 1,5 млн мирных жителей бежали из региона.

В мае 2020 года Леонид Кравчук заявил, что остановить «агрессию» России можно только действиями международной коалиции. По его мнению, в отношении России необходимо ввести жесткие экономические санкции и полную дипломатическую изоляцию. Единственный способ остановить кремлевские власти — это единые меры объединенной коалиции при поддержке Украины.

При этом, считает Кравчук, политика европейских стран в отношении России не является последовательной. Сначала они вводят санкции, заявил он, а затем — участвуют в строительстве газопровода «Северный поток – 2» и обсуждают возможности смягчения ограничений. Поэтому, добавил он, президент РФ Владимир Путин якобы «самоуправствует» и нарушает международное право. Российская сторона все обвинения украинских властей и политиков отрицает, называя их бездоказательными — а войну в Донбассе считает внутренним делом Украины.