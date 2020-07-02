Эксперты: нужно расширять форму электронного голосования

По последним данным, общая явка на голосовании по стране в целом достигла 65%. Больше 77% из проголосовавших поддержали изменения в Конституции, против выступили чуть больше 21%. Меньше всего людей пришло на участки для голосования в Иркутской области и Хабаровском крае, но и там явка превысила 40%-ный порог.

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«Власть получила очередной кредит доверия населения и провела мобилизацию на всех уровнях; избиратели, голосовавшие «за» и «против» — демонстрацию того, что их голоса были учтены; политтехнологи и разнообразные агитаторы — подтверждение эффективности своей работы; социологи смогли отработать и, возможно, улучшить свои модели электорального прогнозирования и т.д... Конституцию поддержали, теперь пора заниматься более насущными проблемами, так как сложности в экономике России никуда не пропали», - комментирует итоги всенародного волеизъявления политолог Петр Королев.



Атмосфера максимальной открытости, которая была создана вокруг голосования по поправкам в Конституцию РФ, высокая явка избирателей как дистанционного формата волеизъявления, так и на физические участки гарантируют чистоту и легитимность плебисцита. Максимальную транспарентность электорального процесса сформировала многоступенчатая и качественная система контроля за проходящим голосованием.

В Москве на единичные случаи нарушений оперативно и четко реагировали Общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием и Мосгоризбирком. Для этого, в частности, была создана специальная Группа разбора при Общественном штабе, в которую вошли юристы и независимые наблюдатели. Всего в столице на участках для голосования присутствовали 21 500 наблюдателей.

Доверие к итогам выборам в таких условиях подтвердили в высших эшелонах власти. Например, в минувший вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что «мы не видим никаких угроз для доверия к итогам голосования, которое завершится первого числа. Какие-то разовые проблемы могут случаться, их невозможно избежать в такой огромной стране, но в целом это не оказывает никакого влияния на общий фон голосования и наблюдения».

Чистоту процесса гарантировала видеофиксация, которая была организована круглосуточно и непрерывно на протяжении всех дней голосования. Специально для голосования по поправкам в Конституцию разработана и внедрена уникальная система, в рамках которой камеры высокого разрешения фиксируют каждый жест и каждое сказанное на избирательных участках слово.

Все участки для голосования в Москве были оснащены стандартным техническим комплектом: двумя видеокамерами, картой памяти, коммутатором, блоком бесперебойного питания и антивандальным шкафом для обеспечения сохранности оборудования. В результате все ключевые моменты голосования будут доступны в записи, которая сохранится и после окончания голосования. Совместные усилия членов участковых комиссий и наблюдателей, а также инновационные технические решения позволили сделать голосование максимально прозрачным и легитимным.

Не хуже, чем реальные участки для голосования, оказались защищены голоса москвичей и нижегородцев, решивших проголосовать через интернет. Для этого была специально создана и запущена система электронного голосования, использующая блокчейн-технологии. Ключ шифрования, позволяющий получить доступ к данным этой системы, разделили на пять частей и раздали на хранение пяти разным людям. Собрали ключ обратно только после завершения голосования в интернете, что полностью гарантирует безопасность и сохранность данных.

«С технической точки зрения система показала себя очень достойно. Насколько я знаю, еще до запуска разработчики привлекали команды, которые пытались ее взломать или нарушить работу, но она выдержала атаки. Также были попытки вывести ее из строя во время голосования, но они серьезно не повлияли на работу», – заявил генеральный директор Института развития интернета Антон Ключкин.

«Форма электронного голосования, которая была внедрена в Москве и Нижегородской области, оказалась очень удобной для граждан, - добавляет политолог Марат Баширов. - Мне кажется, ее нужно расширять, поэтому я бы ввел еще один способ: голосование по почте. Получается, когда через государственную почтовую службу идет лист от человека, у него нет возможности проголосовать другим методом».

Подводя итог, можно сказать, что голосование по поправкам к Конституции наряду с демонстрацией поддержки населением действий президента сформулировало и новую задачу для властей — более широко и эффективно внедрять электронные формы голосования, на практике подтвердившие свои удобство, чистоту и надежность.