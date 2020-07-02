«Люди пытались донести свою позицию по объединению регионов»

Ненецкий автономный округ оказался единственным субъектом Российской Федерации, который на голосовании по внесению изменений в Основной закон страны высказался против поправок в Конституцию. Так, после обработки 100% протоколов выяснилось, что 55,94% жителей НАО проголосовали против поправок, за — 43,77%.

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Как так могло получиться

Глава Заполярного района НАО Виктор Ильин напомнил, что в 2018 году почти 70% всего Ненецкого автономного округа на выборах президента России поддержали кандидатуру Владимира Путина, а это, по его мнению, означает, что регион в целом поддерживает федеральный центр, а результаты голосования по поправкам, вероятно, демонстрируют отношение жителей региона к предлагаемому объединению с Архангельской областью.

«Это голосование было скорее против объединения, не против поправок. Нас в округе всего чуть больше 37 тысяч избирателей, и только около 22 тысяч из них пришли на участки или проголосовали дома. Пришли, чтобы в том числе выразить своё отношение к возможному объединению с Архангельской областью», — говорит Ильин.

«Голосовали не против поправок, но против объединения – просто хотели, чтобы федеральные власти услышали», — уверен он.

«И таких людей оказалось пусть всего на 2,5 тысячи, но больше, чем тех, кто голосовал именно за Конституцию и поправки. То есть 9,5 тысяч проголосовали за поправки, 12 тысяч - против объединения», - так истолковал итоги голосования в регионе глава Заполярного района.

«Не против поправок, а против объединения регионов»

Председатель региональной общественной организации «Ассоциация родителей Ненецкого автономного округа» Елена Абеленцева соглашается с Ильиным.

«Подписание меморандума об объединении субъектов взбудоражило нас. Таким образом мои земляки постарались привлечь внимание властей к сложившейся ситуации, отстоять свою автономию и право Ненецкого округа быть самостоятельным субъектом России. Уверена, что почти все из 12 с лишним тысяч жителей, проголосовавших против, голосовали не против Конституции, а против объединения», - резюмировала Абеленцева.

В региональном парламенте также трактуют результаты голосования вполне однозначно.

Так, представляющий партию «Родина» депутат Андрей Ружников отметил, что на сегодняшний момент основная цель всех жителей НАО — отстоять независимость и остаться самостоятельным субъектом России.

«Ненецкий округ всегда поддерживал все инициативы президента, но сейчас жители региона были очень напуганы перспективами объединения с Архангельской областью. Поэтому использовали любую возможность, чтобы донести своё нежелание объединяться до всех уровней власти. Голосование по поправкам было скорее против объединения, а не против поправок», - свидетельсвует Ружников.

Коммунисты согласны: жители НАО не против Конституции

Руководитель фракции КПРФ окружного собрания депутатов Татьяна Федорова также считает: голосовавшие против поправок хотят, чтобы вопрос объединения двух регионов был снят с повестки дня.

«И я говорила вчера во время голосования и повторю сегодня, что весь процесс голосования был честен и прозрачен - его результаты этому доказательство. Это снимает все вопросы по честности выборов в России. А тот результат, который мы получили, - это, скорее, позиция жителей округа по вопросу объединения, а не по вопросу одобрения поправок в Конституцию. Это попытка жителей округа обратить внимание центральных властей, которая сложилась по вопросу объединения, так называемое протестное голосование», - цитирует Федорову НАО24.

Рядовые жители округа характеризуют случившееся в среду в том же духе.

«В стране поддержали поправки к Конституции. Значит, поддержали и политику президента РФ. Граждане оценили, что Россия двухтысячных – это другая Россия. И наши 9,5 тысяч «за» – это весомая оценка в общий голос, учитывая сложную ситуацию в округе», — говорит читель русского языка и литературы, заместитель директора школы №1 Нарьян-Мара Ольга Ястрикова.

«Нет никаких сомнений в прозрачности голосования - фальсификация в таких условиях невозможна. Демократия жива, право голоса есть у каждого. И оно должно быть достойным с точки зрения выражения! Только при этом президенте стало возможно подобное волеизъявление граждан», — считает она.

«Люди пытались донести свою позицию»

«Хотя вопрос объединения Ненецкого округа и Архангельской области не имеет прямого отношения к поправкам в Конституцию, живущие здесь понимают, что лишаться самостоятельности нельзя. И многие попытались донести эту позицию цивилизованно — через прошедшее голосование. Мы маленький регион, но должны быть услышаны», - сказала Ястрикова.

Экспертное сообщество также согласно со взглядом Нарьян-Мара на итоги голосования.

Так, глава Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил, почему Ненецкий автономный округ соказался единственным регионом РФ, где большинство избирателей выступили против поправок в Конституцию.

«Легитимность голосования важнее результатов на конкретном участке, округе и регионе. Это первое. Есть очень популярная точка зрения, что везде должна быть «одна история», а там сыграло роль два момента. Первое — к самой Конституции там вопросов не так много было, если говорить непосредственно по местной социологии. Люди были по большей части «за». Но есть проблема укрупнения региона и объединения территорий — это вызывает у людей протест», — заявил политолог.

По словам эксперта, именно это повлияло на результаты голосования в НАО.

Он также предположил, что люди могли «просто неправильно трактовать» ряд поправок, связанных с федеральными территориями.

«Разрыв там не такой большой — примерно 2500 голосов. Это отношение 2 к 3, это не история, когда у вас 20% «за», а 80 процентов — «против». Пришли сторонники и противники поправок и сделали такой выбор», — резюмировал Кирьян.