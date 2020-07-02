Изменение Конституции: россияне сделали свой выбор

Почти 78% россиян поддержали внесение изменений в Конституцию на общероссийском голосовании. Против поправок к Основному закону выступили 21,27% проголосовавших, свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки 100% протоколов.

Общая явка на голосовании составила 67,97%.

Глава ЦИК Элла Памфилова 2 июля заявила, что сомневаться в легитимности голосования нет оснований.

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«Нет сомнений, что [голосование] состоялось, что оно легитимно, но официально это будет утверждено на заседании ЦИК в самое ближайшее время», — сказала Памфилова РИА «Новости».

По данным ТАСС, ЦИК признал итоги общероссийского голосования, официально они будут опубликованы 3 июля.

Избирательные участки закрылись в 21.00 мск 1 июля — в основной день голосования. При этом россияне также могли проголосовать с 25 по 30 июня, подобные меры были приняты в рамках борьбы с распространением COVID-19. ЦИК провел подсчет голосов с учетом всех семи дней голосования.

Наиболее высокий уровень одобрения поправок к Конституции был зафиксирован в Чеченской республике и Республике Тыва — 97,92% и 96,76% соответственно. Единственным регионом России, где показатель «против» превысил «за», стал Ненецкий автономный округ, в нем 55,25% избирателей не поддержали изменения Основного закона России.

Подобные результаты в НАО глава ЦИК РФ оценила как подтверждение прозрачности процедуры голосования по поправкам к Конституции.

«Это еще раз подтверждает, что голосование прошло максимально прозрачно, что результаты достоверны, в том числе и ситуация [с голосованием] в НАО тоже подтверждает это», — сказала Памфилова, а также подчеркнула, что ЦИК не комментирует причины, по которым жители региона проголосовали именно таким образом — «это их право – выразить свое волеизъявление».

В Москве изменение Конституции одобрили 65,29% избирателей, против высказались 33,98%. В то же время в Санкт-Петербурге голосов «за» — 77,66%, не поддержали поправки только 21,63% жителей города.

Подобные результаты превышают уровень одобрения Конституции на референдуме 1993 года. Тогда «за» принятие документа высказались 58,4% россиян при явке 54,8%. Количество регионов, в которых «против» Основного закона высказались больше половины голосующих, составило 17 субъектов федерации.

«Мы голосуем не просто за поправки, облеченные в четкие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, — с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчетной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем и хотим передать нашим детям и внукам»,

— говорил президент России Владимир Путин в преддверии основного дня голосования.

Внесению изменения в Основной закон России предшествовала масштабная работа, первые предложения глава государства озвучил в рамках своего ежегодного послания к Федеральному собранию, впоследствии их доработкой занималась созванная президентом рабочая группа.

В числе основных поправок стоит указать усиление роли Госдумы и Совфеда — депутаты получат право согласовывать практически все назначения в правительстве, а сенаторам уйдет консультативная роль по снятию и назначению судей, генпрокуроров и выборы глав силовых ведомств.

Кроме того, изменения касаются будущих кандидатов на пост президента, теперь для участия в выборах они должны проживать в России не менее 25 лет, иностранное гражданство или ВНЖ иметь нельзя, как и счета в зарубежных банках. При этом их положения о президентских сроках исключается слово «подряд», то есть занимать пост президента одно и тоже лицо может не более двух сроков.

Поправки также позволяют снять ограничения в виде двух президентских сроков для главы государства, который управляет страной в момент вступления изменений в силу. Следовательно, действующему президенту разрешается участвовать в будущих выборах в качестве кандидата вне зависимости от числа сроков, которые он занимал.

В то же время, бывшие президенты России получили полную неприкосновенность, которая может быть снята только если Верховный суд подтвердит обвинение Госдумы в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления.

К тому же, в Конституцию были внесены ряд изменений идеологической и социальной направленности. Так, впервые в Основном законе страны была установлена правопреемственности СССР и провозглашен курс на «защиту исторической правды».

Отдельное внимание стоит уделить поправке по запрету действий и призывов, направленных на отчуждение территорий России, вызвавших ряд споров со стороны западных экспертов. Также появилось дополнение, допускающее отказ от исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров, толкование которых вступает в противоречие с Конституцией страны.

Если говорить о социальном аспекте, в Основном законе, в частности, было закреплено положение о том, что МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума. К тому же, теперь Конституция гарантирует индексацию социальных пособий и пенсий, хотя и не уточняется ее размер или привязка к инфляции.