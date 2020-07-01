Новая Конституция: как голосовала Россия

Общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию официально завершилось в 21:00 мск. Отдельные участки еще продолжают работать за пределами РФ, например в посольстве России в Вашингтоне, однако уже сейчас Центральная избирательная комиссия подводит предварительные итоги голосования.

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Из-за пандемии коронавируса была установлена уникальная для России процедура. Чтобы избежать скопления людей на избирательных участках, период проведения голосования растянулся на семь дней. Массово использовалась возможность надомного голосования, а в двух регионах — Москве и Нижегородской области — граждане могли отдать свой голос онлайн, через систему электронного голосования.

Электронное голосование окончательно завершилось еще 30 июня. Итоговая явка составила 93,02%.

Подавляющее большинство голосовавших онлайн поддержали изменения в основном законе страны.

Так, в Москве «за» поправки проголосовали 62,33%, «против» — 37,67%. В Нижегородской области результаты оказались более оппозиционными, но не сильно: 59,69% — «за», 40,31% — «против».

Электронное голосование не обошлось без накладок. Несколько журналистов провели эксперимент, в результате которого им удалось проголосовать дважды: и на электронном, и на обычном участках. Проверкой этих фактов занимаются сотрудники правоохранительных органов. Также электронное голосование подверглось хакерским атакам. Однако, как утверждает мэр Москвы Сергей Собянин, ни одна из них не оказала влияния на ход электронного голосования.

Явка на обычных участках, по данным ЦИК, достигла 65%. После обработки 66,25% бюллетеней итог голосования складывается следующим образом: более 77% — «за», около 22% — «против». Похожие цифры демонстрируют данные экзит-полов ВЦИОМ: 71% — «за», 28% — «против».

По данным МВД, за весь период голосования поступило 839 жалоб, из них 126 — 1 июля. В ведомстве считают, что они не оказали влияния на итоги голосования.

В таких условиях маловероятно, что после обработки 100% бюллетеней результаты голосования существенно изменятся.

Впрочем, стоит отметить, что экзит-полы, которые проводились сторонниками оппозиции, дают противоположные результаты. Так, по данным кампании «Нет!», в Москве и Санкт-Петербурге большая часть голосовавших выступили против поправок: 54,89% и 63,07% соответственно.

Так или иначе, противникам власти вновь не удалось сформировать единую электоральную стратегию. В то время как одни оппозиционные политики призывали голосовать «против», другие крупные политические силы предпочли придерживаться стратегии бойкота голосования.

Бюллетень на голосовании выглядел предельно просто. Россиянам задавался вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» Ответить на него можно было либо «да», либо «нет».

Такой минимализм глава ЦИК Элла Памфилова объясняла тем, что «ни в какой бюллетень поправки вместиться не могут». И действительно:

россияне голосовали за принятие сразу 206 поправок, которые меняют 46 статей основного закона страны.

Условно изменения можно разделить на три группы.

Первая группа поправок — идеологическая. В нее вошли наиболее резонансные поправки. Согласно их тексту, в Конституции РФ впервые упоминается Бог, устанавливается правопреемственность СССР, провозглашается государственный курс на «защиту исторической правды».

Одна из поправок возлагает на государство обязанность обеспечить «всестороннее духовное, нравственное, интеллектуальное и физическое развитие детей», воспитывая в них «патриотизм, гражданственность и уважение к старшим». Еще одна вводит обязанность для совершеннолетних граждан заботиться о своих родителях. В этой же статье основного закона провозглашается курс на защиту института брака, который определяется как «союз мужчины и женщины».

На этапе обсуждения много споров вызвала поправка о государственном языке. 68 статья Конституции теперь выглядит так: «Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации». Впрочем, понятию «государствообразующий народ» в тексте Конституции пояснения не дается, что создает почву для юридических коллизий.

Косвенно по этой группе поправок можно судить о политических взглядах Владимира Путина, поскольку подавляющее их большинство было внесено президентом России лично.

Он же выступил автором поправки о защите государственного суверенитета. На уровне Конституции теперь запрещены «действия, направленные на отчуждение части территории РФ, а также призывы к таким действиям».

Впрочем, в тексте статьи делается оговорка: пересмотр границ России возможен в рамках их делимитации, демаркации, редемаркации с сопредельными государствами. Такой опыт у Москвы есть: за последние 20 лет в рамках демаркации РФ передавала часть своих территорий и акваторий Китаю, Норвегии и Азербайджану.

Вторая группа поправок носит социальный характер. В частности, в Конституции закрепляется, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже величины прожиточного минимума. Эта норма прописана в Трудовом кодексе еще с 2018 года. То есть принципиальных изменений в данном случае нет, за исключением того, что отменить это положение теперь будет значительно трудней.

Также Конституция теперь гарантирует индексацию пенсий и социальных пособий. Пенсии будут индексироваться не реже, чем раз в год; для социальных пособий какой-либо нормы не определяется. В тексте обеих поправок не уточняется размер индексации или ее привязка к инфляции. В теории, такая индексация может быть любого размера, в том числе и нулевой.

Наиболее значимой для будущего страны считается третья группа поправок, которая представляет собой политическую реформу и реформу государственной власти.

Значительная их часть посвящена институту президентства в России. Например, из формулировки о том, что одно и то же лицо не может занимать пост президента более двух сроков, изымается слово «подряд». Его наличие в основном законе ранее позволило Владимиру Путину баллотироваться на пост президента в 2012 году, несмотря на два отработанных им президентских срока с 2000 по 2008 год.

Изъятие из Конституции слова «подряд» делает невозможным повторение этого исторического прецедента. Человек, который встанет во главе государства после Владимира Путина, не сможет занимать президентский пост более 12 лет. В то же время еще одна поправка фактически начинает новый отсчет президентских сроков для лиц, занимавших эту должность до голосования по поправкам. То есть, теоретически, после 2024 года Владимир Путин сможет баллотироваться на пост президента еще дважды и максимально занимать эту должность вплоть до 2036 года.

Также вводится принцип пожизненной неприкосновенности для экс-президентов. Лишить бывших глав государств этой привилегии можно только по инициативе Государственной думы или решению Верховного суда, выдвинувших обвинения в госизмене или другом тяжком преступлении. Кроме того, бывшие президенты смогут претендовать на пожизненный пост в Совете Федерации.

Были скорректированы и сами полномочия президента.

Например, теперь глава государства будет не вправе отказать в назначении на должность вице-премьеров и министров, получивших утверждение Госдумой. В целом, ответственность за формирование правительства во многом перекладывается на Федеральное Собрание. Кандидатуры министров теперь должны быть утверждены Госдумой. В случае с руководителями силовых ведомств и МИДа глава государства обязан провести консультации с Советом Федерации.

За президентом закрепляется право освобождать от должности председателя правительства, а также всех членов его кабинета.

Появляется пункт о роспуске Госдумы в случае, если она трижды отклонит предложенные председателем правительства кандидатуры на должности своих заместителей и федеральных министров.

К ведению Совета Федерации теперь относится назначение на должность председателей Конституционного и Верховного судов, их заместителей и судей — по представлению президента. Также глава государства должен будет проводить консультации с сенаторами по вопросам назначения генерального прокурора России и его заместителей, прокуроров субъектов РФ.

Кроме того, в Конституции закрепляется существование нового госоргана — Государственного совета. Впрочем, его статус будет определяться отдельным федеральным законом.

А органы местного самоуправления будут включены в единую систему публичной власти для осуществления взаимодействия для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на определенной территории.