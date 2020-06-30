Последний президент: на Украине предсказали крах Зеленскому

Украина близится к тому, чтобы стать парламентской республикой, а Владимир Зеленский может оказаться последним президентом страны. Такое мнение выразил депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, передает РИА «Новости».

По его словам, год назад Зеленского, «столько обещавшего народу», поддержали три четверти украинцев. Но большинство из этих людей разочаровались в действиях новых украинских властей.

Рабинович заявил, что президент «73 процентов» начал заигрывать с «20% тех, кто не голосовал за него». Он также предположил, что Зеленский просто не знает, что ему делать с государством.

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«У Зеленского была огромная возможность сделать нашу страну процветающей, но пока просвета не видно. Я еще год назад сказал: «президент Украины Владимир Зеленский будет или самым успешным президентом, или последним президентом Украины, потому что мы станем парламентской республикой», — подчеркнул парламентарий.

В начале июня бывшая министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что кадровая политика Владимира Зеленского указывает на обман им его избирателей. По ее словам, президент стал «выбирать из плохого худшее», окружая себя людьми из окружения экс-президента Украины Петра Порошенко и соратниками американского финансиста Джорджа Сороса.

«Мы точно за них не голосовали. <...> Зеленский окружен невероятно слабым кадровым составом профессиональных предателей. И, собственно, за год мы увидели результат, а дальше будет больше», — посетовала бывшая глава украинского минюста.

В декабре 2019 года экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что стране грозит дефолт. Он предрек Киеву неспособность закрыть обязательства перед кредиторами уже «до 2023 года», если правительство продолжит нынешнюю финансовую политику.

«Сейчас начался бюджетный кризис, по доходам бюджет не выполняется. Возникают проблемы, такие как рост задолженности по зарплате, достаточно серьезный, затруднения в выполнении ряда социальных программ, невозможность повышения зарплат преподавателям. То есть все это будет пока развиваться дальше, и выхода из этого не видно», — сказал экс-чиновник.

По его словам, заявления министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, что к 2023 году Киев может прекратить сотрудничество с МВФ, неуместны. «Да, возможно, нам удастся получить еще какие-то кредиты. Но никакая страна бесконечно жить, делая новые и новые долги и набирая кредиты, не может», — отметил бывший министр.

Он напомнил, что негативное сальдо торгового баланса Украины на этот год составляет около $11 млрд. Суслов подчеркнул, что ключевая проблема Украины — отсутствие «собственной базы развития производства».

В конце октября 2018 года Вадим Рабинович заявил, что экономика Украины находится в катастрофической ситуации. По его словам, на конец августа внешний долг Украины составлял $47,5 млрд, а совокупный долг страны достиг $75 млрд.

Поэтому несколько поколений украинцев, отметил Рабинович, будут вынуждены трудиться только на благо МВФ.

«Мы с вами, наши дети и внуки заложены в эти бюджеты, и мы должны пахать и пахать на эти эмвээфы, на эти сто человек, у которых зарплаты растут какими-то космическими темпами», — убежден Рабинович.

Он добавил, что основная статья расходов украинского бюджета — это обслуживание долгов. Парламентарий предлагал весьма радикальные «решения проблемы» — объявить в стране дефолт, чтобы «списать» долг в $117 млрд.

В мае 2019 года Всемирный банк признал Украину одной из беднейших стран Восточной Европы с точки зрения ВВП на душу населения.

Темпы роста украинской экономики остаются слишком низкими, чтобы догнать по этому показателю соседние европейские страны — Польшу, Румынию и Венгрию. Чтобы дотянуть до уровня благосостояния Польши, где ВВП на душу населения по паритету покупательской способности в три раза выше, Украине потребуется не менее 50 лет.