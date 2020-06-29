«Охота на людей»: как расправляются с оппозицией на Украине

Украина сталкивается с ростом активности радикальных представителей различных националистических движений, которые нападают и избивают несогласных с их взглядами. Различные случаи проявления жестокости со стороны националистов последовательно возникают в стране, начиная с конца июня. Инциденты происходят по всей стране, основной целью радикалов стали сторонники оппозиционной «партии Шария» — основанной украинским журналистом и блогером Анатолием Шарием.

Атаки начались после того, как руководители националистической партии «Национальный корпус» пообещали открыть «сезон охоты» на «красно-белых» — цвета используемые, в частности, на логотипе партии Шария. Так называемое «сафари на людей» стартовало после митинга оппозиционеров у офиса президента Украины Владимира Зеленского 17 июня.

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Акция проходила под лозунгом «Немой президент — не мой президент!» и в итоге привела к столкновениям между сторонниками Шария и националистами. Стычки в основном завершились в пользу радикалов, но ряд оппозиционеров впоследствии утверждали, что им удалось «отвоевать улицу».

Вероятно, эти события вызвали гнев у лидера «Нацкорпуса» Андрея Билецкого, который пообещал убрать «этот мусор» с улицы, явно намекая на активистов от партии Шария. Именно вслед за его заявлением по Украине прокатилась волна насилия.

«Охота на людей»

Следуя призыву своего лидера, националисты совершили серию нападений на региональные офисы оппозиционной партии. Погромы сопровождались жестокими избиениями сторонников Шария, наибольший резонанс вызвало нападение на координатора ячейки партии в Харькове Никиту Роженко 25 июня. Молодого человека избили рядом с главным следственным управлением нацполиции города, в тяжелом состоянии он был доставлен в больницу.

При этом нападения националистов активно поощряются со стороны радикальных организаций, через соцсети предлагаются денежные вознаграждения за лучшие видео с «унижениями шарийцев». Ряд сайтов также переводит атаки на людей в разряд конкурса, в частности обещая футболки в качестве подарка за избиение оппозиционеров.

Тем не менее, каких-либо жестких мер против радикалов пока не вводится, полиция открывает дежурные дела о «хулиганстве», фактически игнорируя многочисленные жалобы сторонников Шария на преследования и угрозы. Как пишет «Страна.ua», реакции властей на избиения активистов до сих пор нет, а правоохранительные органы действуют весьма формально. К тому же, молчат многочисленные международные организации и посольства.

Об угрозах со стороны националистов сообщал и сам Шарий. По его словам, пострадавший Роженко за несколько часов до избиения направил соответствующее обращение в полицию. Политик уверен, что на работника его штаба напали радикалы из «Нацкорпуса» и действовали они по указке офиса президента. Однако руководство националистической партии отвергает обвинения и ссылается на «каких-то других патриотов».

Властный интерес

К слову, аналитики издания не исключают особой заинтересованности властей Украины в текущей ситуации с нападениями, из-за которой они практически никак не реагируют на откровенный беспредел. С точки зрения обозревателей «Страны.ua», молчание можно объяснить общей слабостью власти, не способной оказать реальное влияние на ситуацию в стране.

При этом жесткий ответ на вспышку насилия, вероятно, необходим, учитывая общее падение рейтингов одобрения Зеленского. Согласно июньскому опросу Центра Разумкова, главу государства поддерживают только 25,2% респондентов — это рекордное падение рейтинга президента, только в сентябре прошлого года данный показатель составлял более 56%.

Вместе с тем происходит усиление позиций его предшественника Петра Порошенко, при котором националистические движения приобрели особую силу на Украине, экс-лидера страны поддерживают 11,1% опрошенных — в сентябре этот показатель составлял лишь 6,1%.

Выросли показатели и сопредседателя «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко, в его поддержку выступили 14,6% украинцев против 7,2% осенью прошлого года. К слову, его оппозиционная партия открыто критикует действия радикалов, призывая Киев навести порядок на улицах.

Впрочем, мнение о слабости нынешней украинской власти не единственное возможное объяснение отсутствия реакции Зеленского на нападения националистов.

Зацикленность радикалов на оппозиции отвлекает их внимание от Киева, действия которого не раз приводили к протестам со стороны националистов.

К примеру, в прошлом году их сопротивление несколько замедлило подготовку к саммиту в «нормандском формате», радикалы выступали против «формулы Штайнмайера», предполагающей предоставление особого статуса Донбассу, а также препятствовали организации разведения сил на нескольких участках у линии разграничения.

Тем не менее, молчание офиса президента и правительства Украины по поводу «охоты на людей» действительно создает видимость отсутствия контроля со стороны Киева, что, вероятно, лишь сильнее развязывая руки радикалам.

К тому же, бездействие власти привело к созданию народной дружины самообороны под названием «Патриоты — За жизнь», основанной одним из депутатов «Оппозиционной платформы — За жизнь». Организация ставит своей целью защиту от уличных праворадикалов и уже столкнулась с «Нацкорпусом» в Ровенской области.