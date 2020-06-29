Япония против: кто не хочет видеть Россию в G7

Генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга прокомментировал намерение американского президента Дональда Трампа пригласить на саммит G7 в 2020 году лидеров России, Южной Кореи, Индии и Австралии. По его словам, японские власти против изменения существующего формата «большой семерки», передает ТАСС.

«Дело США как организатора этой встречи согласовать окончательную форму ее проведения. Но мы считаем крайне важным поддерживать сегодняшнюю структуру «семерки», — подчеркнул Суга.

Он также отказался комментировать сообщение, что Токио выступил против приглашения на саммит южнокорейского президента Мун Чжэ Ина. По словам Суги, политика Сеула в отношении Северной Кореи и КНР «не соответствует общему курсу G7». Однако развивать тему он не стал.

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Напомним, американский лидер Дональд Трамп ранее назвал «здравой идеей» приглашение в G7 президента РФ Владимира Путина. По словам Трампа, половина тем, поднимаемых на саммитах «семерки» необходимо обсуждать и с Россией, поэтому проведение встреч «без Путина» — это «трата времени».

Глава Белого дома также сообщал о намерении перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить туда российских, индийский, австралийских и южнокорейских лидеров.

Остальные страны «семерки» встретили предложение Трампа критически. Премьер Канады Джастин Трюдо выразил мнение, что России возвращаться на саммит не нужно.

«Россия <...> остается за пределами G7 и будет там и дальше находиться», — сказал глава канадского кабмина.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель при этом отметил, что США как действующий председатель G7 не могут менять состав группы, приглашая новые страны, Соединенные Штаты могут лишь направлять адресные приглашения, но менять формат — это не прерогатива текущего председателя «семерки».

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги признал, что с Россией необходимо вести диалог. «Чтобы способствовать конструктивной роли России в решении международных проблем, с ней необходимо разговаривать», — подчеркнул он.

По словам главы японского МИДа, другие страны приглашали на саммиты G7 и раньше. Япония, добавил он, будет и впредь поддерживать связь с членами формата по данному вопросу.

Наконец, Франция причин для возвращения формата «большой восьмерки» с участием России не находит. В Елисейском дворце заявили, что были «конкретные причины», чтобы Москва была исключена из G8. Но в то же время Париж признает важность поиска путей для диалога с российской стороной.

РФ состояла в G8 с 1997 по 2014 год. Однако после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году другие страны-участницы формата обвинили Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины и больше не приглашали на саммиты.

В 2018 году Трамп заявил о необходимости присутствия России на саммите в Квебеке 8 июня перед тем, как отправиться в Канаду на встречу с главами государств G7.

«Трамп призвал Россию, которая была исключена из группы ведущих мировых держав после аннексии Крыма, восстановить свое участие [в «большой восьмерке»]», — говорится в сообщении, опубликованном Associated Press.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал предложение американского президента. «Я согласен с президентом Трампом, Россия должна вернуться в «большую восьмерку». Это в общих интересах», — считает итальянский премьер.

Заявления зарубежных лидеров о возможном возрождении формата «группы восьми» с участием Москвы тогда прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля отметил, что российская сторона «делает акценты на других форматах». К слову, в те дни президент РФ Владимир Путин находился на саммите Шанхайской организации сотрудничества в китайском Циндао.

При этом Москва заинтересована в предложении президента США провести саммит G7 в расширенном формате, сообщал ранее ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова. Отношение заинтересованное. Мы, конечно, изучаем то, что было предложено президентом США», — отметил он.

Дмитрий Песков, в свою очередь, повторил позицию Путина, что Россия не против присоединения к «семерке», но считает, что форматы, включающие такие страны, как Китай и Индия, являются более конструктивными.